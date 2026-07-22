Od początku lipca rodzice i opiekunowie złożyli blisko 1,4 mln wniosków o wyprawkę szkolną Dobry Start na ponad 2 mln dzieci. Na konta rodzin trafiło prawie 173 mln zł – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie można składać do końca listopada.

Dobry Start 2026. Do kiedy można złożyć wniosek?

Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć je na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, sprzęt komputerowy czy inne wyposażenie potrzebne do nauki.

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Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 r. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.

Ponad 2 mln dzieci objętych programem

Od początku lipca do ZUS-u wpłynęło prawie 1,4 mln wniosków o świadczenie. Dotyczą one ponad 2 mln dzieci. Zakład wypłacił do tej pory niemal 173 mln zł.

Jak podał ZUS, najwięcej dzieci zgłoszono w województwie mazowieckim – prawie 284 tys. Najmniej w województwie opolskim – ponad 48 tys. W czołówce znalazły się także województwa śląskie (239 tys. dzieci) i wielkopolskie (210 tys. dzieci).

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Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

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We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Komu przysługuje świadczenie 300 plus?

Świadczenie przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów.

ZUS uznaje, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Świadczenie 300 plus dla obcokrajowców

Prawo do świadczenia mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce. Cudzoziemcy spoza UE, EFTA i Wielkiej Brytanii oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR muszą co do zasady wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przepisy przewidują jednak wyjątki. Warunku aktywności zawodowej nie stosuje się m.in. do osób, które: składają wniosek na dziecko będące obywatelem Polski, wychowują dziecko z niepełnosprawnością, sprawują opiekę nad dziećmi wskazanymi przez władze kraju pochodzenia, samodzielnie ubiegają się o świadczenie jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielniania.

Cudzoziemcy objęci tymi przepisami podają we wniosku również dane dotyczące dokumentów związanych z przekroczeniem granicy oraz legalnym pobytem swoim i dziecka.

W ubiegłym roku do ZUS-u wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków o Dobry Start na niemal 4,9 mln dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł.