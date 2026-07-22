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Dobry Start 2026. 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice złożyli już 1,4 mln wniosków

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22 lipca 2026, 09:08
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Dobry Start 2026. 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice złożyli już 1,4 mln wniosków
Dobry Start 2026. 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice złożyli już 1,4 mln wniosków
Shutterstock

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Od początku lipca rodzice i opiekunowie złożyli blisko 1,4 mln wniosków o wyprawkę szkolną Dobry Start na ponad 2 mln dzieci. Na konta rodzin trafiło prawie 173 mln zł – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie można składać do końca listopada.

Dobry Start 2026. Do kiedy można złożyć wniosek?

Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć je na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, sprzęt komputerowy czy inne wyposażenie potrzebne do nauki.

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Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 r. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.

Ponad 2 mln dzieci objętych programem

Od początku lipca do ZUS-u wpłynęło prawie 1,4 mln wniosków o świadczenie. Dotyczą one ponad 2 mln dzieci. Zakład wypłacił do tej pory niemal 173 mln zł.

Jak podał ZUS, najwięcej dzieci zgłoszono w województwie mazowieckim – prawie 284 tys. Najmniej w województwie opolskim – ponad 48 tys. W czołówce znalazły się także województwa śląskie (239 tys. dzieci) i wielkopolskie (210 tys. dzieci).

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Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

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We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Komu przysługuje świadczenie 300 plus?

Świadczenie przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów.

ZUS uznaje, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Świadczenie 300 plus dla obcokrajowców

Prawo do świadczenia mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce. Cudzoziemcy spoza UE, EFTA i Wielkiej Brytanii oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR muszą co do zasady wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przepisy przewidują jednak wyjątki. Warunku aktywności zawodowej nie stosuje się m.in. do osób, które: składają wniosek na dziecko będące obywatelem Polski, wychowują dziecko z niepełnosprawnością, sprawują opiekę nad dziećmi wskazanymi przez władze kraju pochodzenia, samodzielnie ubiegają się o świadczenie jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielniania.

Cudzoziemcy objęci tymi przepisami podają we wniosku również dane dotyczące dokumentów związanych z przekroczeniem granicy oraz legalnym pobytem swoim i dziecka.

W ubiegłym roku do ZUS-u wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków o Dobry Start na niemal 4,9 mln dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł.

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Źródło: PAP
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