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Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Kiedy ZUS przejmuje wypłatę świadczenia?

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25 lipca 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Kiedy ZUS przejmuje wypłatę świadczenia?
Shutterstock

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Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego przysługuje kobiecie, która urodziła dziecko w trakcie ubezpieczenia lub której umowa wygasła w dniu porodu. ZUS przejmuje wypłatę pieniędzy automatycznie od pierwszego dnia po zakończeniu stosunku pracy. Przepisy w 2026 roku gwarantują młodym matkom pełną ciągłość finansową w ściśle określonych sytuacjach.

Utrata zatrudnienia w okresie ciąży generuje ogromny stres. Brak ważnej umowy o pracę nie oznacza jednak natychmiastowej utraty środków do życia. Polskie prawo chroni interesy finansowe kobiet, które rodzą dzieci tuż po zakończeniu stosunku pracy lub w trakcie upadłości firmy. ZUS staje się wówczas bezpośrednim płatnikiem świadczenia.

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Kiedy ZUS przejmuje wypłatę środków?

Przejęcie obowiązków płatnika przez ZUS zależy od momentu rozwiązania umowy.

Wygaśnięcie umowy w dniu porodu

Umowa na czas określony przedłuża się automatycznie do dnia porodu. Warunkiem jest jej rozwiązanie po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W dniu narodzin dziecka kobieta zachowuje status osoby ubezpieczonej. ZUS przejmuje wypłatę zasiłku od pierwszego dnia po rozwiązaniu umowy.

Koniec umowy w trakcie pobierania zasiłku

Pracodawca wypłaca świadczenie tylko do ostatniego dnia trwania umowy. Po wygaśnięciu kontraktu dokumentacja trafia niezwłocznie do państwowego ubezpieczyciela. ZUS kontynuuje wypłatę zasiłku macierzyńskiego przez pozostałą część okresu.

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Likwidacja lub upadłość pracodawcy

Ciężarna traci ochronę przed zwolnieniem w przypadku bankructwa firmy. Jeśli pracodawca nie zapewni innego zatrudnienia, kobieta otrzymuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. ZUS wypłaca regularne świadczenie po porodzie przez pełny ustawowy okres.

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Wysokość świadczenia z ZUS w 2026 roku

Stawki procentowe zasiłku po ustaniu zatrudnienia pozostają bez zmian.

  • Zasada jednego wniosku (81,5 proc.): Złożenie dokumentów do 21 dni po porodzie gwarantuje stałą stawkę.
  • Wariant podstawowy (100 proc. i 70 proc.): Brak szybkiego wniosku oznacza wyższą stawkę na początku i niższą później.
  • Część dla drugiego rodzica (70 proc.): Dodatkowe 9 tygodni rodzicielskiego dla ojca ma stałą wartość procentową.

Podstawę wyliczenia stanowi średnia pensja z ostatnich 12 miesięcy pracy.

Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

ZUS nie rozpocznie przelewów bez dostarczenia kompletu dokumentacji.

  • Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3: Dokument wypełnia i przekazuje były pracodawca.
  • Odpis aktu urodzenia dziecka: Stanowi dla urzędu formalny dowód porodu.
  • Wniosek o zasiłek (ZAS-52): Formularz składa matka przez internetowy portal eZUS.
  • Świadectwo pracy: Potwierdza dokładną datę zakończenia stosunku pracy.

Terminy wypłat i ukryte pułapki

Urzędnicy mają ściśle określony czas na realizację przelewu. ZUS wypłaca pieniądze w ciągu 30 dni od zamknięcia sprawy. Termin biegnie od dnia dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu. Pobieranie zasiłku z ZUS po utracie pracy nie odnawia ubezpieczenia chorobowego. Kolejna ciąża w trakcie pobierania tego zasiłku nie daje prawa do chorobowego (L4). Nowy poród nie otworzy też prawa do kolejnego zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Kiedy ZUS przejmuje wypłatę świadczenia?

ZUS przejmuje wypłatę zasiłku macierzyńskiego od dnia następującego po dniu, w którym ustał tytuł do ubezpieczenia chorobowego (np. dzień po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę). Sama fizyczna wypłata środków przez ZUS następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji lub wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności.

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Źródło: INFOR
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