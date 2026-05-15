Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Kto dziedziczy po osobie bezdzietnej? Na liście cudze dzieci, gmina i Skarb Państwa

Kto dziedziczy po osobie bezdzietnej? Na liście cudze dzieci, gmina i Skarb Państwa

15 maja 2026, 16:48
Justyna Klupa
Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
Kobieta i mężczyzna w ramce pieniądze
Prawo spadkowe określa kolejność dziedziczenia po osobie bezdzietnej
Inne

Śmierć bliskiej osoby to ogromny cios, ale też początek skomplikowanych formalności – zwłaszcza gdy zmarły nie doczekał się potomstwa i nie zostawił testamentu. Kto w takiej sytuacji przejmuje majątek? Polskie prawo jasno określa sztywną hierarchię. Zobacz, komu przypadną pieniądze i nieruchomości po osobie bezdzietnej. Niektóre scenariusze mogą Cię mocno zdziwić.

Kto przejmuje spadek po bezdzietnej osobie? Prawo jasno określa kolejność dziedziczenia

Śmierć bliskiej osoby to często nie tylko emocje, ale również pytania o podział majątku. Wątpliwości pojawiają się szczególnie wtedy, gdy zmarły nie miał dzieci ani nie zostawił po sobie testamentu. Kto dziedziczy po osobie bezdzietnej?

Prawo nie lubi próżni. Oto kto ma pierwszeństwo do spadku

Prawo do dziedziczenia mają przede wszystkim krewni spadkodawcy i nasciturus, czyli dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone, pod warunkiem, że urodzi się żywe. Prawo wskazuje kolejność dziedziczenia po osobie bezdzietnej. Znaczenie ma stopień pokrewieństwa.

Bezdzietny małżonek nie dostaje wszystkiego. Kluczowa rola rodziców

Co do zasady w pierwszej kolejności do spadku powoływani są małżonek i dzieci zmarłego. Sytuacja wygląda inaczej, gdy małżeństwo nie miało dzieci. Wówczas spadek przypada małżonkowi i rodzicom zmarłego. W jakich częściach?

  • Małżonek, który pozostał przy życiu: połowa spadku.
  • Rodzice zmarłego: pozostała część do podziału.

Co w przypadku, gdy ojcostwo nie zostało ustalone? Spadek dzielony jest po równo między matkę zmarłego a małżonka, który pozostał przy życiu.

Gdy rodzice nie żyją: Jak majątek przechodzi na rodzeństwo, siostrzeńców i dziadków?

Jeśli spadkodawca nie miał dzieci i małżonka, spadek po nim dziedziczą jego rodzice. Natomiast, gdy jedno z nich nie żyje, jego część przechodzi na rodzeństwo spadkodawcy, a jeśli ci nie żyją, ale pozostawili po sobie zstępnych, oni dziedziczą ich część.

Może się zdarzyć, że zmarły nie miał również brata ani siostry i nie ich potomków. Co w takiej sytuacji? Jeżeli brak jest również rodzeństwa i ich potomków, a spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim, cały spadek przypada małżonkowi.

Natomiast, gdy spadkodawca nie miał żony lub męża albo nie dożyli oni otwarcia spadku, a przy tym rodzice zmarłego nie dożyli otwarcia spadku, nie miał on rodzeństwa lub nie dożyło ono otwarcia spadku, a przy tym nie miało zstępnych, dziedziczą jego dziadkowie. Jeżeli i oni nie dożyli otwarcia spadku, ich udział w spadku przypada ich dzieciom, tj. ciotkom i wujom spadkodawcy. Z kolei, jeżeli i oni nie dożyli otwarcia spadku – spadek przypada ich zstępnym.

Scenariusz ostateczny: Kiedy dom i oszczędności zabiera państwo?

Rośnie liczba osób, które nie mają żadnych krewnych. Zgodnie z prawem dziedziczą po nim dzieci jego małżonka, które nie są jego dziećmi. Jeśli takich nie ma, spadek po zmarłym przypada gminie jego ostatniego miejsca zamieszkania. W sytuacji, gdy nie da się tego ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa.

Wielka ulga dla spadkobierców. Od teraz mniej formalności przy dziedziczeniu
Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw
Koniec ze zmianą czasu – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Polska wyłamie się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Czy to koniec z przestawianiem zegarków o drugiej lub trzeciej nad ranem? Okazuje się, że rytuał, który od lat zaburza nasz sen i samopoczucie, może wkrótce przejść do historii. Zarówno Polska, jak i Unia Europejska szykują decyzję, która może na zawsze zakończyć zmianę czasu.
