Wyższa emerytura mimo przejścia na świadczenie? ZUS ujawnia, jak dorabianie po 65. roku życia winduje wypłaty

Dorabianie na emeryturze stało się w Polsce nowym, masowym trendem, który drastycznie odmienia sytuację finansową seniorów. Najnowsze raporty ZUS pokazują czarno na białym, że połączenie statusu emeryta z aktywnością zawodową to najkrótsza droga do uzyskania rekordowych wypłat. W bazie danych państwowego ubezpieczyciela dynamicznie przybywa osób, które co miesiąc odbierają przelewy rzędu 7 000 zł, 10 000 zł, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. ZUS oficjalnie ujawnił mechanizmy, które pozwalają pracującym seniorom lawinowo powiększać swoje konta.

Ile naprawdę zarabiają emeryci-rekordziści w Polsce?

ZUS opublikował porażające statystyki dotyczące najwyższych świadczeń w kraju. Choć przeciętna emerytura wciąż oscyluje wokół średniej krajowej, grupa seniorów pobierających wysokie kwoty powiększa się z każdym miesiącem. Świadczenia wynoszące ponad 7 000 zł brutto trafiają już do ponad 622 tysięcy Polaków. Emeryturę przekraczającą 10 000 zł brutto pobiera w Polsce aż 134,1 tysiąca osób, co stanowi potężny skok z poziomu 91 tysięcy notowanego w ubiegłych latach. Dodatkowo ponad 7 tysięcy Polaków cieszy się przelewami rzędu 15 000 zł miesięcznie i więcej. Kto pobił absolutny rekord kraju? To mężczyzna ze Śląska, który na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat, mając za sobą 67 lat nieprzerwanej pracy. ZUS wypłaca mu co miesiąc astronomiczną kwotę 54 000 zł brutto. Z kolei kobiecy rekord należy do seniorki z Bydgoszczy, która wypracowała ponad 42 000 zł emerytury dzięki 61 latom stażu pracy.

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Matematyka ZUS. Jak dodatkowa praca winduje wypłatę?

Sposób wyliczania emerytury opiera się na prostym ułamku: zgromadzony na koncie kapitał dzieli się przez prognozowane przez GUS dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. Każdy rok odłożenia decyzji o przejściu na emeryturę gwarantuje wzrost przyszłego świadczenia o około 8 do 12 procent. Wynika to z faktu, że na konto stale wpływają nowe składki, które powiększają ogólną bazę do wyliczeń. Jednocześnie z każdym rokiem maleje statystyczna liczba miesięcy dalszego życia, przez którą dzielony jest kapitał - mniejszy mianownik w matematycznym wzorze ZUS automatycznie skutkuje znacznie wyższą kwotą końcową. Dla osoby ze zgromadzonym kapitałem rzędu 500 tysięcy złotych, każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu progu wieku emerytalnego podwyższa miesięczną wypłatę o kilkaset złotych. Ponadto zgromadzone na koncie środki podlegają corocznej, bardzo wysokiej waloryzacji państwowej, co dodatkowo chroni je przed utratą wartości i napędza wzrost końcowej emerytury.

Dwa sposoby na podwyżkę. Pracujesz z emeryturą czy bez?

ZUS przypomina, że dorabianie na emeryturze można realizować na dwa skrajnie różne sposoby, a każdy z nich ma inne konsekwencje prawne i finansowe:

Odroczenie przejścia na emeryturę (Najwyższy zysk). Nie składasz wniosku o emeryturę, mimo osiągnięcia 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Pracujesz dalej na pełnych obrotach. Twój kapitał rośnie najszybciej, ponieważ nie jest pomniejszany o wypłacane świadczenia. To właśnie ta ścieżka tworzy w Polsce "emerytalnych milionerów" z wypłatami rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Pobieranie emerytury i jednoczesna praca. Rozwiązanie najpopularniejsze: składasz wniosek, otrzymujesz co miesiąc pieniądze z ZUS, a jednocześnie dorabiasz na umowę o pracę lub zlecenie. W tym scenariuszu Twoja emerytura również może wzrosnąć. Pracodawca nadal odprowadza za Ciebie składki emerytalne. Raz w roku możesz złożyć wniosek o przeliczenie i doliczenie tych składek do bieżącego świadczenia, co podniesie stałą pensję z ZUS.

Uwaga na pułapkę. Kto może dorabiać bez limitu, a kogo ZUS ukarze?

ZUS przypomina o kluczowej zasadzie dotyczącej limitów dorabiania, która zmieniła się w czerwcu:

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