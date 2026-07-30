Dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia 2026. Komu przysługują i ile wynoszą po marcowej waloryzacji?

W lipcu 2026 roku polscy emeryci mogą znacząco podreperować swój domowy budżet dzięki specjalnym, comiesięcznym zastrzykom gotówki od państwa. Po przeprowadzonej w marcu waloryzacji, stawki wszystkich dodatków wypłacanych przez ZUS mocno poszły w górę. Co niezwykle istotne z perspektywy finansów seniora, zdecydowana większość tych świadczeń jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego (PIT) oraz składki zdrowotnej. Oznacza to, że kwota brutto jest w ich przypadku dokładnie taka sama jak kwota netto ("na rękę").Urzędnicy ZUS bezwzględnie przypominają o podziale procedur: część pieniędzy trafia na konta automatycznie, ale po niektóre świadczenia trzeba bezwzględnie sięgnąć samemu, składając wniosek.

Finansowe zestawienie dodatków ZUS w 2026 roku

Poniżej znajduje się oficjalny wykaz kwot, które obowiązują w całym kraju od marca 2026 roku do końca lutego 2027 roku:

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Dodatek pielęgnacyjny (Standardowy / dla seniorów 75+): Kwota brutto: 366,68 zł. Kwota netto: 366,68 zł.

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego: Kwota brutto: 550,02 zł. Kwota netto: 550,02 zł.

Dodatek kombatancki oraz za tajne nauczanie: Kwota brutto: 366,67 zł. Kwota netto: 366,67 zł.

Ryczałt energetyczny: Kwota brutto: 336,16 zł. Kwota netto: 336,16 zł.

Dodatek kompensacyjny: Kwota brutto: 55,00 zł. Kwota netto: 55,00 zł.

Kluczowe progi wiekowe. Co dzieje się po 65. i 75. urodzinach?

Wiek ubezpieczonego diametralnie zmienia sposób, w jaki ZUS podchodzi do przyznawania najpopularniejszego wsparcia, czyli dodatku pielęgnacyjnego.

Próg 65 lat (i mniej) - tylko na wniosek lekarski

Samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego nie daje prawa do automatycznej dopłaty pielęgnacyjnej. Seniorzy po 65. roku życia mogą otrzymać kwotę 366,68 zł na rękę wyłącznie wtedy, gdy lekarz orzecznik ZUS oficjalnie uzna ich za osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. Do urzędu należy dostarczyć wniosek oraz zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9.

Próg 75 lat - pełen automatyzm z urzędu

W tym momencie przepisy stają się maksymalnie uproszczone. Każdy emeryt, który świętuje swoje 75. urodziny, otrzymuje dodatek pielęgnacyjny w kwocie 366,68 zł netto automatycznie. Urzędnicy sami z urzędu uruchamiają proces wyliczania kasy i dopisują go na stałe do podstawowej emerytury. Pierwsza wyższa wypłata trafia do seniora dokładnie w tym samym miesiącu, w którym kończy on 75 lat.

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Prawa kombatantów i inwalidów wojennych

Najwyższe ustawowe dopłaty państwo rezerwuje dla osób, które ucierpiały w wyniku działań wojennych lub zasłużyły się dla kraju. Inwalidzi wojenni ze stwierdzoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji otrzymują podwyższoną stawkę w wysokości 550,02 zł brutto i netto. Osoby posiadające oficjalny status kombatanta mogą liczyć na comiesięczny dodatek kombatancki (366,67 zł). Co ważne, do tego świadczenia ZUS automatycznie dopisuje dwie dodatkowe składowe: dodatek kompensacyjny (55,00 zł) oraz ryczałt energetyczny (336,16 zł), który ma za zadanie zrekompensować seniorom rosnące rachunki za prąd i gaz. Aby uruchomić te wypłaty, w ZUS należy jednorazowo złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.