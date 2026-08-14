REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ponad 4350 zł ekstra do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy zastawili pułapkę na seniorów

Ponad 4350 zł ekstra do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy zastawili pułapkę na seniorów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 sierpnia 2026, 10:00
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, banknoty, emerytura, dłonie
Ponad 4350 zł ekstra do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy zastawili pułapkę na seniorów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polscy seniorzy mogą zyskać potężny zastrzyk gotówki obok stałej emerytury. Maksymalna kwota świadczenia wspierającego przekracza już 4,3 tysiąca złotych bez względu na dochód. Jednak najnowsze decyzje ZUS z 2026 roku i wygaśnięcie przepisów przejściowych oznaczają, że tysiące osób straci bezpowrotnie ogromne pieniądze. Jak odebrać świadczenie i jakich błędów unikać, aby nie stracić prawa do wyrównania?

rozwiń >

Do wydania na dowolny cel. ZUS podał aktualne stawki

Świadczenie wspierające to specjalny rodzaj pomocy finansowej dla dorosłych Polaków, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Państwo nie rozlicza seniorów z tego, na co przeznaczają te środki. Pieniądze można wydać na leki, prywatną rehabilitację, opłacenie opiekuna lub codzienne zakupy. Wypłata jest w pełni zwolniona z podatku dochodowego. Wysokość przelewu zależy od tego, jak dużego wsparcia potrzebuje senior w codziennym życiu, na przykład przy jedzeniu, ubieraniu się czy myciu. Kwota stanowi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej, która wynosi obecnie 1978,49 zł. Oznacza to, że seniorzy mogą otrzymać:

REKLAMA

REKLAMA

  • Maksymalnie 4352,68 zł miesięcznie (przy najwyższym poziomie potrzeb).
  • Minimalnie 791,40 zł miesięcznie (przy najniższym progu kwalifikacji).

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytury. Obecnie w całym kraju pobiera je już około 120 tysięcy osób.

Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze? Twarde warunki

ZUS przypomina, że program skierowany jest do osób, które spełniają łącznie cztery podstawowe kryteria. Musisz mieć ukończone 18 lat oraz mieszkać na stałe w Polsce. Kluczowym warunkiem jest posiadanie oficjalnego orzeczenia o niepełnosprawności. Ostatnim etapem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w specjalnej decyzji o potrzebie wsparcia. Specjalna komisja ocenia samodzielność seniora w skali od 0 do 100. Aby otrzymać pieniądze, trzeba zdobyć od 70 do 100 punktów. Im trudniejsza sytuacja zdrowotna i wyższy wynik, tym większy procent renty socjalnej wypłaci urzędnik.

Twoja emerytura nie ma znaczenia. Brak progu dochodowego

Największą zaletą tego programu jest całkowity brak kryterium dochodowego. Wiele osób starszych rezygnuje ze składania wniosków, ponieważ uważa, że ich emerytura jest zbyt wysoka. To poważny błąd. Możesz pobierać bardzo wysoką emeryturę, pracować dorywczo lub posiadać duże oszczędności, a ZUS i tak wypłaci Ci pełną kwotę świadczenia wspierającego, jeśli tylko pozwoli na to Twój stan zdrowia.

REKLAMA

Instrukcja krok po kroku. Wniosek złożysz tylko przez internet

Procedura ubiegania się o pieniądze składa się z dwóch obowiązkowych etapów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Krok pierwszy: Musisz złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Urzędnicy zbadają Twój stan zdrowia i wydadzą decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia w punktach.
  2. Krok drugi: Dopiero po otrzymaniu oficjalnego pisma z punktami składasz drugi wniosek - tym razem bezpośrednio do ZUS - z prośbą o uruchomienie wypłaty.
  3. Ważne: ZUS przyjmuje wnioski o wypłatę wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez rządowy portal eZUS, system Emp@tia lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej Twojego banku.

Jeśli senior nie potrafi obsługiwać komputera, nie musi robić tego sam. Przepisy pozwalają na upoważnienie członka rodziny lub opiekuna. Pełnomocnik loguje się na swoje własne konto w systemie eZUS lub banku i dołącza do cyfrowego wniosku zdjęcie lub skan dokumentu pełnomocnictwa, który musi być własnoręcznie podpisany przez seniora.

ZUS zakręcił kurek z wyrównaniami. Seniorzy mogą stracić tysiące złotych

Najnowsze interpretacje przepisów przez ZUS w 2026 roku wywołały burzę wśród ekspertów prawa. Osoby, które składają wnioski do WZON dopiero teraz, w 2026 roku, straciły prawo do automatycznego wyrównania finansowego za długie miesiące oczekiwania na decyzję urzędników. ZUS powołuje się na wygaśnięcie przepisów przejściowych i dla nowych wniosków nalicza wypłaty w zupełnie inny sposób. Aby odzyskać należne pieniądze za czas przeciągających się procedur, seniorzy muszą dziś wchodzić na ścieżkę sporów sądowych z urzędami, o czym milczą oficjalne broszury informacyjne

Prywatny dom opieki? ZUS wstrzyma wypłatę, ale sądy stają po stronie seniorów

Przepisy wprost odmawiają wypłaty świadczenia wspierającego osobom przebywającym w placówkach całodobowych. Jednak najnowsze, przełomowe wyroki sądów przeciwko ZUS z sierpnia 2026 roku dają seniorom potężny argument do walki. Sądy coraz częściej orzekają, że jeśli pacjent przebywa w prywatnym domu opieki i płaci za niego w 100 proc. z własnej kieszeni (lub z pomocą rodziny), ZUS nie ma prawa cofać świadczenia. To kluczowa informacja dla tysięcy rodzin, które dotychczas bezradnie godziły się na decyzje odmowne urzędników.

Wniosek seniora może odebrać pieniądze jego opiekunowi. Trzeba przeliczyć opłacalność

Nowe zasady wprowadziły bezwzględny zakaz jednoczesnego pobierania świadczenia wspierającego przez seniora oraz świadczenia pielęgnacyjnego przez jego opiekuna. Rodziny stają przed trudnym dylematem matematycznym. Jeśli senior uzyska we WZON niską punktację (np. 70–74 punkty), ZUS wypłaci mu jedynie 791,40 zł. W tym samym momencie jego dotychczasowy opiekun straci prawo do pobierania znacznie wyższego świadczenia pielęgnacyjnego. Przed wysłaniem dokumentów do ZUS rodzina musi dokładnie przekalkulować, który wariant jest dla nich finansowo korzystniejszy.

Podsumowanie: Nie czekaj na urzędników, ale działaj z głową

Świadczenie wspierające to ogromna szansa na podreperowanie domowego budżetu seniora. Jednak nowe realia prawne pokazują, że diabeł tkwi w szczegółach. Zamiast rezygnować z należnych pieniędzy z obawy przed biurokracją, działaj strategicznie. Co musisz zrobić już teraz?

  • Przelicz opłacalność: Sprawdź, czy świadczenie wspierające da Ci więcej niż dotychczasowe wsparcie dla opiekuna.
  • Zgromadź dokumentację: Zbierz aktualne orzeczenia i historię choroby przed wizytą komisji WZON.
  • Złóż wniosek bez zwłoki: Pamiętaj, że w tym roku urzędnicy nie wyrównają Ci automatycznie pieniędzy wstecz.
  • Walcz o swoje: Jeśli bliski przebywa w prywatnym domu opieki, nie poddawaj się przy pierwszej odmowie ZUS i powołaj się na wyroki sądów.
Powiązane
Dodatkowe pieniądze dla ponad miliona Polaków. ZUS wypłaca średnio 3949 zł, a od stycznia kwota wzrośnie
Dodatkowe pieniądze dla ponad miliona Polaków. ZUS wypłaca średnio 3949 zł, a od stycznia kwota wzrośnie
Przelewy ruszą już we wrześniu. ZUS podał harmonogram wypłat i surowy limit dla
Przelewy ruszą już we wrześniu. ZUS podał harmonogram wypłat i surowy limit dla "czternastek" w 2026
Pracujesz dłużej? ZUS podkręci Twoją emeryturę. Możesz zyskać nawet 80 proc. więcej
Pracujesz dłużej? ZUS podkręci Twoją emeryturę. Możesz zyskać nawet 80 proc. więcej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Plan ogólny gminy coraz bliżej. Co stanie się z działkami, jeśli samorząd nie zdąży do 31 sierpnia?
14 sie 2026

Do 31 sierpnia 2026 roku gminy muszą uchwalić plany ogólne. Tymczasem w wielu samorządach prace są jeszcze na wczesnym etapie. Co to oznacza dla właścicieli działek i inwestorów? Kluczowa data jest coraz bliżej, a brak planu ogólnego może utrudnić uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
OKI z podpisem Prezydenta. Szansa na zyski bez podatku, ale rozliczenia będą trudniejsze – wyjaśnia doradca podatkowy
14 sie 2026

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Osobiste Konto Inwestycyjne. Zaczną funkcjonować w 2027 r. Jakie możliwości daje nowe rozwiązanie i z jakimi trudnościami przy rozliczeniach mogą zmierzyć się podatnicy? Wyjaśnia doradca podatkowy.
Ponad 4350 zł ekstra do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy zastawili pułapkę na seniorów
14 sie 2026

Polscy seniorzy mogą zyskać potężny zastrzyk gotówki obok stałej emerytury. Maksymalna kwota świadczenia wspierającego przekracza już 4,3 tysiąca złotych bez względu na dochód. Jednak najnowsze decyzje ZUS z 2026 roku i wygaśnięcie przepisów przejściowych oznaczają, że tysiące osób straci bezpowrotnie ogromne pieniądze. Jak odebrać świadczenie i jakich błędów unikać, aby nie stracić prawa do wyrównania?
Urlop sądowy adwokata lub radcy prawnego – propozycja zmian w przepisach
14 sie 2026

Z inicjatywy Krajowej Izby Radców Prawnych został skierowany do Ministra Sprawiedliwości projekt pakietu zmian w przepisach mających wprowadzić instytucję planowanej nieobecności profesjonalnego pełnomocnika – adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego. Na czym mają polegać proponowane regulacje oraz jaki jest ich cel?

REKLAMA

Koniec ustnych umów dzierżawy ziemi? Nowe zasady mogą zmienić prawa właścicieli i rolników
14 sie 2026

Umowa dzierżawy ziemi „na słowo” może wkrótce przejść do historii. Projekt Ministerstwa Rolnictwa zakłada obowiązkową formę pisemną lub elektroniczną, maksymalnie 30-letni okres dzierżawy oraz nowe prawa dla właścicieli i dzierżawców. Sprawdź, co zmieni się dla osób, które już dziś dzierżawią grunty rolne.
Skarbówka wydała właśnie korzystną interpretację. Studia podyplomowe można zaliczyć do kosztów
14 sie 2026

Aplikant adwokacki prowadzący jednoosobową działalność chciał ująć w kosztach czesne, opłatę rekrutacyjną, dojazdy na uczelnię i podręczniki związane ze studiami podyplomowymi z zakresu rynków kapitałowych. Dyrektor KIS potwierdził, że to koszt podatkowy. Kluczowe jest jednak spełnienie pewnych warunków.
Urzędy skarbowe biją na alarm. Sprawa dotyczy pieniędzy milionów Polaków
14 sie 2026

Metoda na wnuczka, na policjanta nie jest już na topie? Teraz „w modzie” są oszustwa na urzędników. Przez telefon już łowił ofiary fałszywy pracownik ZUS, teraz przestępcy podszywają się pod skarbówkę. Wysyłają maile o nadpłacie podatku. Któż nie chciałby dostać takiej dobrej wiadomości. Żeby sprawdzić, ile pieniędzy zwróci fiskus, trzeba kliknąć w przesłany link. Tak wpada się w pułapkę
Tajemnicza decyzja Starlinka: Polska wypadła z europejskiej strefy podróży. Poznaj skutki finansowe dla swojego konta
14 sie 2026

SpaceX nie umieścił Polski w europejskiej grupie krajów, które Starlink traktuje jako jeden obszar podróży. Efekt dla twojego portfela jest konkretny: przykładowo po zmianach tańszy plan „W drodze – 100 GB” (185 zł miesięcznie) w przypadku polskiego konta nie zadziała podczas zagranicznego wyjazdu.

REKLAMA

Firmy czekają z rekrutacją do września. To błąd, który kosztuje najwięcej w IV kwartale
14 sie 2026

Na koniec I kwartału 2026 roku w Polsce pozostawało 100,2 tys. wolnych miejsc pracy - o 16,7 proc. więcej niż kwartał wcześniej, wynika z danych GUS. To liczba, która przeczy powszechnemu przekonaniu, że sierpień to martwy sezon dla rekrutacji. Tymczasem firmy, które czekają z zatrudnieniem do września, często płacą za to wyższą presją płacową i dłuższym czasem obsadzania stanowisk.
Weto prezydenta do ustawy o prawach ucznia 2026 - dlaczego Karol Nawrocki odrzucił przepisy o rzecznikach praw ucznia?
14 sie 2026

Prezydent Karol Nawrocki odmówił w lipcu 2026 r. podpisania ustawy o prawach i obowiązkach ucznia, uchwalonej przez Sejm 29 maja 2026 roku. To oznacza, że żadna z opisywanych wcześniej zmian - szkolni rzecznicy, uproszczone kary, obowiązkowe rady szkół - na razie nie wejdzie w życie. Co o tym zdecydowało? Swoje stanowisko Prezydent RP wyraził jasno w piśmie do Sejmu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA