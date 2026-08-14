Ponad 4350 zł ekstra do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy zastawili pułapkę na seniorów

Polscy seniorzy mogą zyskać potężny zastrzyk gotówki obok stałej emerytury. Maksymalna kwota świadczenia wspierającego przekracza już 4,3 tysiąca złotych bez względu na dochód. Jednak najnowsze decyzje ZUS z 2026 roku i wygaśnięcie przepisów przejściowych oznaczają, że tysiące osób straci bezpowrotnie ogromne pieniądze. Jak odebrać świadczenie i jakich błędów unikać, aby nie stracić prawa do wyrównania?

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Do wydania na dowolny cel. ZUS podał aktualne stawki

Świadczenie wspierające to specjalny rodzaj pomocy finansowej dla dorosłych Polaków, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Państwo nie rozlicza seniorów z tego, na co przeznaczają te środki. Pieniądze można wydać na leki, prywatną rehabilitację, opłacenie opiekuna lub codzienne zakupy. Wypłata jest w pełni zwolniona z podatku dochodowego. Wysokość przelewu zależy od tego, jak dużego wsparcia potrzebuje senior w codziennym życiu, na przykład przy jedzeniu, ubieraniu się czy myciu. Kwota stanowi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej, która wynosi obecnie 1978,49 zł. Oznacza to, że seniorzy mogą otrzymać:

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Maksymalnie 4352,68 zł miesięcznie (przy najwyższym poziomie potrzeb).

Minimalnie 791,40 zł miesięcznie (przy najniższym progu kwalifikacji).

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytury. Obecnie w całym kraju pobiera je już około 120 tysięcy osób.

Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze? Twarde warunki

ZUS przypomina, że program skierowany jest do osób, które spełniają łącznie cztery podstawowe kryteria. Musisz mieć ukończone 18 lat oraz mieszkać na stałe w Polsce. Kluczowym warunkiem jest posiadanie oficjalnego orzeczenia o niepełnosprawności. Ostatnim etapem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w specjalnej decyzji o potrzebie wsparcia. Specjalna komisja ocenia samodzielność seniora w skali od 0 do 100. Aby otrzymać pieniądze, trzeba zdobyć od 70 do 100 punktów. Im trudniejsza sytuacja zdrowotna i wyższy wynik, tym większy procent renty socjalnej wypłaci urzędnik.

Twoja emerytura nie ma znaczenia. Brak progu dochodowego

Największą zaletą tego programu jest całkowity brak kryterium dochodowego. Wiele osób starszych rezygnuje ze składania wniosków, ponieważ uważa, że ich emerytura jest zbyt wysoka. To poważny błąd. Możesz pobierać bardzo wysoką emeryturę, pracować dorywczo lub posiadać duże oszczędności, a ZUS i tak wypłaci Ci pełną kwotę świadczenia wspierającego, jeśli tylko pozwoli na to Twój stan zdrowia.

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Instrukcja krok po kroku. Wniosek złożysz tylko przez internet

Procedura ubiegania się o pieniądze składa się z dwóch obowiązkowych etapów:

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Krok pierwszy: Musisz złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Urzędnicy zbadają Twój stan zdrowia i wydadzą decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia w punktach. Krok drugi: Dopiero po otrzymaniu oficjalnego pisma z punktami składasz drugi wniosek - tym razem bezpośrednio do ZUS - z prośbą o uruchomienie wypłaty. Ważne: ZUS przyjmuje wnioski o wypłatę wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez rządowy portal eZUS, system Emp@tia lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej Twojego banku.

Jeśli senior nie potrafi obsługiwać komputera, nie musi robić tego sam. Przepisy pozwalają na upoważnienie członka rodziny lub opiekuna. Pełnomocnik loguje się na swoje własne konto w systemie eZUS lub banku i dołącza do cyfrowego wniosku zdjęcie lub skan dokumentu pełnomocnictwa, który musi być własnoręcznie podpisany przez seniora.

ZUS zakręcił kurek z wyrównaniami. Seniorzy mogą stracić tysiące złotych

Najnowsze interpretacje przepisów przez ZUS w 2026 roku wywołały burzę wśród ekspertów prawa. Osoby, które składają wnioski do WZON dopiero teraz, w 2026 roku, straciły prawo do automatycznego wyrównania finansowego za długie miesiące oczekiwania na decyzję urzędników. ZUS powołuje się na wygaśnięcie przepisów przejściowych i dla nowych wniosków nalicza wypłaty w zupełnie inny sposób. Aby odzyskać należne pieniądze za czas przeciągających się procedur, seniorzy muszą dziś wchodzić na ścieżkę sporów sądowych z urzędami, o czym milczą oficjalne broszury informacyjne

Prywatny dom opieki? ZUS wstrzyma wypłatę, ale sądy stają po stronie seniorów

Przepisy wprost odmawiają wypłaty świadczenia wspierającego osobom przebywającym w placówkach całodobowych. Jednak najnowsze, przełomowe wyroki sądów przeciwko ZUS z sierpnia 2026 roku dają seniorom potężny argument do walki. Sądy coraz częściej orzekają, że jeśli pacjent przebywa w prywatnym domu opieki i płaci za niego w 100 proc. z własnej kieszeni (lub z pomocą rodziny), ZUS nie ma prawa cofać świadczenia. To kluczowa informacja dla tysięcy rodzin, które dotychczas bezradnie godziły się na decyzje odmowne urzędników.

Wniosek seniora może odebrać pieniądze jego opiekunowi. Trzeba przeliczyć opłacalność

Nowe zasady wprowadziły bezwzględny zakaz jednoczesnego pobierania świadczenia wspierającego przez seniora oraz świadczenia pielęgnacyjnego przez jego opiekuna. Rodziny stają przed trudnym dylematem matematycznym. Jeśli senior uzyska we WZON niską punktację (np. 70–74 punkty), ZUS wypłaci mu jedynie 791,40 zł. W tym samym momencie jego dotychczasowy opiekun straci prawo do pobierania znacznie wyższego świadczenia pielęgnacyjnego. Przed wysłaniem dokumentów do ZUS rodzina musi dokładnie przekalkulować, który wariant jest dla nich finansowo korzystniejszy.

Podsumowanie: Nie czekaj na urzędników, ale działaj z głową

Świadczenie wspierające to ogromna szansa na podreperowanie domowego budżetu seniora. Jednak nowe realia prawne pokazują, że diabeł tkwi w szczegółach. Zamiast rezygnować z należnych pieniędzy z obawy przed biurokracją, działaj strategicznie. Co musisz zrobić już teraz?