Z inicjatywy Krajowej Izby Radców Prawnych został skierowany do Ministra Sprawiedliwości projekt pakietu zmian w przepisach mających wprowadzić instytucję planowanej nieobecności profesjonalnego pełnomocnika – adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego. Na czym mają polegać proponowane regulacje oraz jaki jest ich cel?

Zauważone problemy w wykonywaniu zawodu przez adwokatów i radców prawnych

Od wielu lat zauważono brak symetrii pomiędzy prawem do wypoczynku sędziów i prokuratorów, a profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych), w szczególności prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. W praktyce taka osoba powinna dostosować swój urlop do kalendarza rozpraw czy innych czynności co czasem wręcza nie być możliwe np. jeśli termin posiedzenia sądowego jest wyznaczony z nieznacznym wyprzedzeniem. Profesjonalny pełnomocnik również ma prawo do wypoczynku, życia prywatnego i rodzinnego. Wakacyjny wyjazd trzeba z wyprzedzeniem zaplanować. Dodatkowo brak praktycznej możliwości skorzystania z urlopu wpływa na wykonywanie zawodu w sposób profesjonalny co dotyczy nie tylko działań na rzecz klienta ale i kontaktów z sądem.

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Oczywiście istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o niewyznaczanie czynności podczas planowanego urlopu co wiąże się wszakże z nakładem sił i środków. Adwokat, radca prawny czy rzecznik patentowy powinien wystosować pismo odrębnie do każdej prowadzonej sprawy, a dodatkowo sąd takiego wniosku nie musi uwzględnić. Może też zadziałać czynnik ludzki – mimo prośby profesjonalnego pełnomocnika i dobrej woli sądu pismo zostanie po prostu przeoczone czy zagubione.

Należy pamiętać również, że klient często oczekuje osobistego działania konkretnego profesjonalnego pełnomocnika co wyklucza zapewnienie zastępstwa-substytucji. Tym samym adwokaci, radcy prawni czy rzecznicy patentowi są pozbawieni prawa do dłuższego, wcześniej zaplanowanego urlopu.

Propozycje zmian-możliwość zaplanowania urlopu przez profesjonalnego pełnomocnika

W myśl przedstawionych zmian profesjonalny pełnomocnik mógłby zgłosić za pośrednictwem portalu sądowego do 26 dni nieobecności w roku, a sąd w tym czasie nie wyznaczałby rozpraw albo innych czynności procesowych.

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Postulowane zmiany umożliwiają zaplanowanie sądowi czynności procesowych przy jednoczesnym wprowadzeniu zapisów, które wykluczają skorzystanie z prawa do urlopu profesjonalnego pełnomocnika do przewlekania postępowania np. zgłoszenie nie może objąć żadnego terminu już wyznaczonego, a nieobecność trzeba zgłosić z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

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Zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.