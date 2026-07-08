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Świadczenie za posiadanie rodzeństwa (również dla osób pełnoletnich), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek

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08 lipca 2026, 08:16
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
świadczenie, dzieci, rodzeństwo, Karta Dużej Rodziny, program, dochód, wniosek
Świadczenie za posiadanie rodzeństwa (również dla osób pełnoletnich), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
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Osobom z rodzin wielodzietnych, które posiadają co najmniej dwoje rodzeństwa (w tym również przybranego), spełniającego określone przez ustawodawcę wymagania – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. O Kartę Dużej Rodziny (bo o niej mowa), w związku z powiadaniem rodzeństwa (a nie własnych dzieci), w określonych przypadkach, mogą ubiegać się nawet osoby już pełnoletnie i to niezależnie od osiąganych przez nie dochodów.

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Karta Dużej Rodziny – na czym polega program MRPiPS, w ramach którego przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących?

Karta Dużej Rodziny to program MRPiPS obejmujący system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, bankowej, rekreacyjnej czy właśnie – paliwowej. Podstawowym założeniem programu jest wspieranie budżetu rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie im dostęp do dóbr i usług – tj. przyznaniu im tego dostępu na korzystniejszych zasadach.

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Karta Dużej Rodziny – kto uznawany jest za „członka rodziny wielodzietnej”, czyli komu przysługuje świadczenie?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Obowiązek utrzymywania dzieci przez rodziców określony jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – rodzice obowiązani są do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Karta Dużej Rodziny – na jakiej podstawie, o świadczenie mogą ubiegać się również dzieci (w tym również pełnoletnie) z rodzin wielodzietnych (czyli – z powodu posiadania rodzeństwa), a nie wyłącznie rodzice?

Karta Dużej Rodziny (i związane z nią prawo do ulg) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Członkami rodziny wielodzietnej są przy tym:

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  1. rodzic (rodzice) – przez których rozumie się nie tylko rodziców biologicznych, ale również rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka,
  2. małżonek rodzica oraz
  3. dziecko – przez które rozumie się nie tylko dziecko biologiczne, ale również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

którzy ponadto:

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  • posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  • są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy (udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski z członkami rodziny lub odpowiednio
  • są obywatelami państwa członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny powyższych osób, posiadającymi miejsce zamieszkania, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.
Ważne

Zgodnie z art. 4 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny, poza rodzicami, przysługuje również dzieciom należącym do rodziny wielodzietnej (3+), jeżeli – w dniu składania wniosku o przyznanie karty, zarówno wnioskujący, jak i co najmniej dwoje innych dzieci w takiej rodzinie – spełnia poniższe wymagania:

  • nie ukończyli 18 roku życia lub odpowiednio
  • nie ukończyli 25 roku życia, jeżeli:
    • uczą się w szkole – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    • uczą się w szkole wyższej – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września roku, w którym planowane jest przez nie ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wnioskiem o przyznanie karty;
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje zatem:

  • dzieciom z rodzin wielodzietnych, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia i które posiadają co najmniej dwoje rodzeństwa (w tym również przybranego), z których każdy spełnia któryś z ww. warunków (tj. również nie ukończył 18 roku życia albo nie ukończył 25 roku życia i nadal się uczy albo legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności);
  • osobom, które osiągnęły już pełnoletność, jeżeli nie ukończyły jeszcze 25 roku życia i nadal się uczą albo legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i pochodzą z rodzin wielodzietnych, tj. posiadają co najmniej dwoje rodzeństwa (w tym również przybranego), z których każdy spełnia któryś z ww. warunków.

Karta Dużej Rodziny – niektóre dzieci z rodzin wielodzietnych (chociaż nie osiągnęły jeszcze pełnoletności), świadczenia jednak nie otrzymają

Z zapisów art. 4 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wynika, że karty nie otrzyma jednak każde dziecko, które jest członkiem rodziny wielodzietnej (nawet jeżeli nie osiągnęło jeszcze pełnoletności).

Przykład

Sytuacja taka będzie miała miejsce np. jeżeli jedno z dzieci, będących członkiem rodziny wielodzietnej (3+) nie osiągnęło jeszcze pełnoletności, ale pozostałych dwoje rodzeństwa (lub choćby jedno z nich) – nie spełnia żadnego z warunków, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, tj. ukończyli już 18 rok życia i nie uczą się albo ukończyli już 25 rok życia i ponadto – nie legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym ani znanym stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji – pomimo, że jedno z dzieci we wspomnianej rodzinie wielodzietnej nadal nie osiągnęło pełnoletności – Kartę Dużej Rodziny otrzymają wyłącznie rodzice, ponieważ pozostała dwójka rodzeństwa (lub choćby jedno z nich) nie spełnia warunków z art. 4 ust. 2b ustawy.

Karta Dużej Rodziny – w jaki sposób można ubiegać się o przyznanie świadczenia?

W celu uzyskania Karty Dużej Rodziny, należy wystąpić z wnioskiem o przyznanie karty do wójta gminy (lub odpowiednio – burmistrza albo prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć tradycyjnie – w formie papierowej lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (LINK). Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Dopiero jej duplikat – podlega opłacie w wysokości 17 zł.

Termin wydania Karty Dużej Rodziny uzależniony jest od tego – ile wniosków o przyznanie karty, wpłynęło w danym okresie do urzędu gminy (lub odpowiednio – urzędu miasta). Jeżeli wniosków takich jest co najmniej 15 sztuk – karty zostaną dostarczone do urzędu, przez podmiot, któremu gmina (miasto) zleciła (zleciło) ich wydruk, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zlecenia wydruku kart. Jeżeli natomiast – wniosków o przyznanie kart, jest mniej niż 15 sztuk – czas oczekiwania na wydruk kart (i następnie – ich wydanie przez gminę lub odpowiednio – miasto), może wydłużyć się nawet do 60 dni. Do powyższego terminu – 30 lub odpowiednio 60 dni – należy jeszcze doliczyć czas potrzebny urzędowi gminy (lub odpowiednio – urzędowi miasta) na złożenie dyspozycji wydruku kart oraz na ich wydanie uprawnionym beneficjentom.

Karta Dużej Rodziny – na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

  1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony (ponieważ prawo do posiadania karty nie jest uzależnione od wieku dzieci),
  2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia do ukończenia przez nie 18 roku życia,
  3. dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, a w przypadku szkoły wyższej – do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wniosek o przyznanie karty, jednak nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
  4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia,
  5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i odpowiednio
  6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, a w przypadku szkoły wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wniosek o przyznanie karty, jednak nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Karta Dużej Rodziny – jakie ulgi przysługują w ramach programu?

Do ulg, które przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny, należą m.in. zniżki na:

  • zakupy spożywcze,
  • paliwo (benzynę, diesel i LPG),
  • bilety wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak baseny czy parki rozrywki,
  • bilety wstępu na wydarzenia kulturalne (np. na koncerty, do teatrów czy kin),
  • przejazdy kolejami czy
  • loty samolotowe realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT.

W poniższej wyszukiwarce partnerów Karty Dużej Rodziny, można sprawdzić na jakie usługi lub produkty oraz gdzie i jakiej wysokości zniżka przysługuje posiadaczom karty: LINK.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1512)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 236)
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. z 2026 r., poz. 235)
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Źródło: INFOR
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