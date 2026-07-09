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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Łącznie 5000 zł na dziecko ale jednorazowo (1000 becikowego + 4000 za życiem). Dla kogo i czy będzie obowiązywało w 2027?

Łącznie 5000 zł na dziecko ale jednorazowo (1000 becikowego + 4000 za życiem). Dla kogo i czy będzie obowiązywało w 2027?

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09 lipca 2026, 18:15
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
Łącznie 5000 zł na dziecko ale jednorazowo (1000 becikowego + 4000 za życiem). Dla kogo i czy będzie obowiązywało w 2027?
Łącznie 5000 zł na dziecko ale jednorazowo (1000 becikowego + 4000 za życiem). Dla kogo i czy będzie obowiązywało w 2027?
Shutterstock

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W gąszczu ogólnodostępnych dodatków, takich jak 800 plus czy 300 plus, istnieje jeszcze jedna, szczególna forma wsparcia – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Nie jest ono jednak przeznaczone dla każdego rodzica. To ukierunkowana pomoc finansowa dla wybranych rodzin. Choć świadczenie nie jest uzależnione od dochodu, jego przyznanie wiąże się ze spełnieniem rygorystycznych warunków. Sprawdź, kto może złożyć wniosek i na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie stracić prawa do tej pomocy.

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  • Świadczenie dla dzieci z ciężkimi upośledzeniami: 4000 zł przysługuje jednorazowo, gdy u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w okresie prenatalnym lub podczas porodu – bez względu na dochód rodziny.
  • Kluczowy warunek formalny: prawo do świadczenia zależy od tego, czy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy to opiekunów prawnych, faktycznych ani przysposabiających).
  • Termin i forma złożenia wniosku: wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka (lub objęcia/opieki/przysposobienia), ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – drogą elektroniczną (przez Profil Zaufany), osobiście w urzędzie lub listownie.

„Za życiem” – wsparcie w najtrudniejszych momentach

Podstawą prawną świadczenia jest ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinach „Za życiem”. Akt ten nie tylko reguluje kwestie jednorazowej zapomogi, ale tworzy kompleksowy system pomocy dla rodzin oczekujących dziecka z wadami letalnymi lub ciężkim uszkodzeniem. Obejmuje on m.in. dostęp do diagnostyki prenatalnej, opieki paliatywnej, rehabilitacji leczniczej czy poradnictwa laktacyjnego. Świadczenie pieniężne ma stanowić z kolei element zabezpieczenia materialnego na poczet niezbędnych wydatków związanych z opieką nad dzieckiem wymagającym szczególnej troski.

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Łącznie 5000 zł na dziecko ale jednorazowo (1000 becikowego + 4000 za życiem). Dla kogo i czy będzie obowiązywało w 2027?

Na ten moment nie mówi się rezygnacji ze świadczeń 1000 zł tzw. becikowego oraz 4000 zł. Świadczenia te, według aktualnego stanu, będą więc obowiązywały wciąż w 2026 r. jak i w 2027 r. Prawo do 4000 zł przysługuje nie tylko rodzicom biologicznym. Mogą ubiegać się o nie również:

  • opiekun prawny dziecka (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki),
  • opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która złożyła do sądu wniosek o adopcję).
Ważne

Kluczowe jest, by dziecko było żywe w chwili urodzenia, a jego stan zdrowia spełniał definicję ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. Decyzja o przyznaniu świadczenia ma charakter bezwzględny – organ nie ma pola manewru w zakresie uznaniowości, jeśli wymogi formalne zostały spełnione.

Kluczowy warunek: opieka medyczna od 10. tygodnia ciąży

Najczęściej spornym elementem w procesie ubiegania się o świadczenie jest wymóg, by matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską lub położną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu. Intencją ustawodawcy było zmobilizowanie kobiet do systematycznej kontroli zdrowia w okresie prenatalnym.

Jednak orzecznictwo sądów administracyjnych wykazuje pewne elastyczności w tym zakresie. Jak wskazał WSA w Bydgoszczy w wyroku z 11 stycznia 2022 r., pozbawienie matki świadczenia wyłącznie ze względu na opóźnienie w poddaniu się opiece – gdy było ono spowodowane czynnikami niezależnymi od niej (np. brak możliwości zarejestrowania się na badania ze względu na odległe terminy wizyt) – byłoby niezgodne z zasadami konstytucyjnymi. W takich przypadkach sądy dopuszczają możliwość przyznania świadczenia mimo formalnego niedotrzymania terminu 10. tygodnia, pod warunkiem udowodnienia, że kobieta dochowała należytej staranności o zdrowie własne i płodu.

Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można złożyć na trzy sposoby:

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  1. Elektronicznie – przez portal internetowy, korzystając z Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Całe postępowanie przebiega wówczas drogą elektroniczną.
  2. Osobiście – w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innym wyznaczonym miejscu.
  3. Listownie – wysyłając dokumenty pocztą.

Do wniosku należy dołączyć:

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  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę dziecka. Może je wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia (lub tytuł specjalisty) z zakresu położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
  • Zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży.

Urząd powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu jednego miesiąca (lub dwóch, jeśli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień).

Co zrobić, gdy minął termin złożenia wniosku?

Termin 12 miesięcy od narodzin dziecka (lub objęcia go opieką) jest terminem prawa procesowego, a nie materialnego. Oznacza to, że jego niezachowanie nie powoduje wygaśnięcia samego prawa do świadczenia, ale jedynie pozbawia skuteczności wniosek w danym postępowaniu.

W świetle wyroku NSA z 19 września 2024 r. (I OSK 2132/23), termin ten może podlegać przywróceniu na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 58 i 59), jeśli rodzic wykaże, że opóźnienie nastąpiło bez jego winy lub z usprawiedliwionych przyczyn. Jest to istotne orzeczenie, dające rodzinom drugą szansę na uzyskanie wsparcia, nawet gdy upłynęło 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Odwołanie od decyzji odmownej

Jeśli organ odmówi przyznania świadczenia, rodzic ma prawo wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie jest bezpłatne. Warto pamiętać, że w przypadku sporów dotyczących daty rozpoczęcia opieki medycznej przez matkę, sądy administracyjne coraz częściej przychylają się do interpretacji korzystnych dla wnioskodawców, uwzględniając indywidualne okoliczności sprawy.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł to istotna, choć niedoceniana forma wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z ciężkimi, nieodwracalnymi upośledzeniami. Choć nie jest obwarowane kryterium dochodowym, wymaga spełnienia ścisłych warunków formalnych, przede wszystkim dotyczących opieki prenatalnej nad matką. Kluczowe jest przestrzeganie 12-miesięcznego terminu na złożenie wniosku, choć – na szczęście dla rodziców – w świetle najnowszego orzecznictwa termin ten można w pewnych okolicznościach przywrócić. W przypadku wątpliwości co do spełnienia warunków (szczególnie przy opóźnionym rozpoczęciu opieki medycznej), warto skonsultować się z prawnikiem lub doświadczonym doradcą, ponieważ sądy administracyjne coraz częściej stoją na straży praw rodzin, które mimo braków formalnych wykazały należytą staranność o zdrowie dziecka w okresie prenatalnym.

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Źródło: INFOR
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