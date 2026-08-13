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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca prawie 2000 zł po 60. i 65. roku życia, nawet jeśli nie masz prawa do emerytury. Trzeba złożyć wniosek

ZUS wypłaca prawie 2000 zł po 60. i 65. roku życia, nawet jeśli nie masz prawa do emerytury. Trzeba złożyć wniosek

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13 sierpnia 2026, 10:23
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS wypłaca 2000 zł osobom po 60. i 65. roku życia w 2026. Wystarczy złożyć wniosek
ZUS wypłaca 2000 zł osobom po 60. i 65. roku życia w 2026. Wystarczy złożyć wniosek
Shutterstock

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Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wychowanie co najmniej czwórki dzieci może dać prawo do specjalnego świadczenia z ZUS. W ramach programu Mama 4+ miesięczna wypłata wnosi niemal 2000 zł brutto. Z pomocy mogą skorzystać nie tylko kobiety, ale w określonych przypadkach także mężczyźni. Sprawdzamy, komu przysługuje świadczenie i jakie warunki trzeba spełnić.

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Program Mama 4+ - na czym polega?

To comiesięczne świadczenie w wysokości 1 978,49 zł brutto, dokładnie tyle, ile wynosi najniższa emerytura w Polsce od 1 marca 2026. Świadczenie jest waloryzowane, czyli co roku rośnie wraz z inflacją, podobnie jak zwykłe emerytury.

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Nie każda uprawniona osoba otrzymuje jednak pełną kwotę. Jeśli matka pobiera już emeryturę lub rentę niższą od minimum, ZUS wypłaca jedynie wyrównanie do ustawowej wysokości najniższej emerytury. Oznacza to, że wysokość dodatku jest różna dla każdej osoby.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że przeciętna dopłata z programu Mama 4+ w kwietniu 2026 wyniosła 1083,23 zł.

Program ruszył w marcu 2019 roku, a jego celem było uhonorowanie kobiet, które zrezygnowały z kariery zawodowej, by wychowywać dużą rodzinę (co najmniej 4 dzieci). To odpowiedź na realne problemy tysięcy matek, które przez lata opiekowały się dziećmi, ale nie wypracowały wymaganych składek emerytalnych.

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Dla kogo świadczenie Mama 4+?

Matczyna emerytura nie przysługuje wszystkim, ale warunki nie są bardzo skomplikowane. Trzeba:

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  • urodzić lub wychować co najmniej 4 dzieci (wliczają się też dzieci przysposobione),
  • osiągnąć wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • nie mieć wystarczających dochodów, by samodzielnie się utrzymać,
  • złożyć wniosek do ZUS wraz z odpowiednimi dokumentami.

Emerytura przysługuje również ojcom, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci np. po śmierci matki lub gdy ona porzuciła rodzinę.

Dotyczy to dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci adoptowanych oraz przyjętych w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowej).

Dodatkowo, aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

  • polskie obywatelstwo lub
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
  • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Ważne: To nie jest świadczenie przyznawane automatycznie. Trzeba się o nie postarać.

Czy dzieci doliczają się do lat pracy?

Dzieci nie doliczają się bezpośrednio do lat pracy, ale spełnienie kryterium wychowania co najmniej czworga dzieci pozwala uzyskać świadczenie równe minimalnej emeryturze, nawet jeśli matka lub ojciec nie pracowali lub nie wypracowali pełnego stażu (20–25 lat).

Przykładowo, jeśli kobieta nie pracowała, albo pracowała, ale nie nabyła prawa do emerytury, ale wychowała 4 dzieci, może otrzymać świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1978,49 zł brutto. Jeśli kobieta pracowała, ale jej emerytura jest niższa niż najniższa krajowa, świadczenie uzupełniające wyrównuje kwotę do 1978,49 zł. Jak już wspomnieliśmy, w 2026 roku jest to średnia kwota 1083,23 zł. Dodatek nie przysługuje jeśli emerytura jest równa lub wyższa niż minimum.

Zobacz również:

Jak złożyć wniosek o matczyną emeryturę matczyną?

Wniosek składamy w ZUS na formularzu ERSU. Do niego należy dołączyć:

  • akty urodzenia dzieci lub inne dokumenty potwierdzające ich wychowanie,
  • oświadczenie o sytuacji dochodowej (ERU),
  • dokumenty potwierdzające tożsamość.
  • inne dokumenty, np. decyzję sądu w sprawie pieczy zastępczej, orzeczenia lekarskie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego.

ZUS może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, jeśli coś będzie niejasne. Decyzja zwykle zapada w ciągu 2–3 miesięcy.

Formularze ERSU i ERU do pobrania

ERSU_do wydruku.pdf

ERSU_do wydruku.pdf

ERU - oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej

ERU - oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty dodatku z 4 dzieci?

Świadczenie nie przysługuje:

  • osobom, które pobierają emeryturę/rentę równą lub wyższą niż minimalna,
  • osobom przebywającym w zakładzie karnym (chyba że odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego),
  • osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub porzuciły dzieci.

ZUS odrzucił wniosek - co zrobić?

Możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ciągu 30 dni lub złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli decyzję wydał oddział ZUS.

Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Z danych wynika, że świadczenie cieszy się rosnącą popularnością. Pod koniec 2025 roku korzystało z niego już blisko 60 tys. osób, a łączna kwota wypłat sięgnęła dziesiątek milionów złotych. To pokazuje, że dla wielu osób jest to realne wsparcie finansowe, które pozwala podnieść miesięczne dochody nawet o prawie 1100 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1051)

Źródło: INFOR
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