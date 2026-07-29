Emerytura za urodzenie dziecka? Nowy pomysł rządu wywołał burzę. Polacy podjęli decyzję

Czy wiek emerytalny kobiet w Polsce powinien zależeć od liczby posiadanych dzieci? Kontrowersyjna propozycja, która uderza w bezdzietne Polki, spolaryzowała społeczeństwo. Oto szczegóły.

Emerytura za urodzenie dziecka

Polska mierzy się z potężnym kryzysem demograficznym. Szukając ratunku dla systemu ubezpieczeń społecznych, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyszła z rewolucyjnym postulatem. Liderka Polski 2050 chce uzależnić wiek emerytalny kobiet od macierzyństwa. W praktyce oznaczałoby to, że Polki, które nie mają dzieci, pracowałyby tak samo długo jak mężczyźni - czyli do 65. roku życia (obecnie wiek emerytalny kobiet to 60 lat). Reakcja społeczeństwa jest jednak jednoznaczna. Najnowsze badanie przeprowadzone na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski pokazuje gigantyczny opór.

REKLAMA

REKLAMA

Kara za bezdzietność? Obywatele stawiają sprawę jasno

Z sondażu wynika, że propozycja zmian w systemie emerytalnym wywołuje opór u większości badanych. Łącznie aż 49 procent ankietowanych sprzeciwia się powiązaniu wieku emerytalnego z posiadaniem potomstwa. Największy odsetek respondentów stanowią zdeklarowani przeciwnicy reformy. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazała aż jedna trzecia badanych (33 procent). Kolejne 16 procent osób skłania się ku opcji "raczej nie". Przeciwnicy zmian alarmują, że nowe prawo dyskryminowałoby tysiące kobiet. Zwracają uwagę, że brak dzieci rzadko wynika z wygodnictwa. Najczęściej stoi za tym trudna sytuacja życiowa lub problemy zdrowotne. W ich ocenie zmuszanie takich osób do pracy dłużej o 5 lat byłoby niesprawiedliwą i bolesną karą.

Zwolennicy w mniejszości. Widzą w tym sprawiedliwość

Pomysł szefowej resortu funduszy ma też swoich obrońców, jednak stanowią oni zdecydowaną mniejszość. Projekt popiera łącznie zaledwie 27 procent respondentów. W tej grupie jedynie 11 procent badanych ocenia pomysł „zdecydowanie” pozytywnie, a 16 procent deklaruje, że jest mu "raczej" przychylne. Jak argumentują swoje zdanie? Ich zdaniem wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej przez matki to uczciwa rekompensata za:

Trud włożony w wychowanie nowych obywateli,

Przerwy w pracy spowodowane urlopami macierzyńskimi,

Budowanie przyszłego kapitału, z którego emerytury dostaną wszyscy.

Duża część społeczeństwa wciąż nie wie, co myśleć o tak radykalnym pomyśle. Aż 24 procent uczestników sondażu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Debata nad tym, jak pogodzić demografię z prawami kobiet, na pewno szybko się nie skończy.

REKLAMA

FAQ - pytania i odpowiedzi