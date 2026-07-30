Ponad 336 złotych wsparcia miesięcznie i 4033 złotych rocznie na pokrycie kosztów energii. Dla kogo?

Jedną z formą wsparcia finansowego, o której przyznanie mogą ubiegać się seniorzy jest ryczałt energetyczny. Mogą z tego tytułu otrzymać ponad 336 zł miesięcznie, co rocznie daje wsparcie w wysokości przekraczającej 4000 zł. Niestety nie każdy może się o nie ubiegać.

Seniorzy są tą grupą społeczną, dla której wsparcie finansowe ma szczególnie istotne znaczenie. Wobec rosnących kosztów życia, a przede wszystkim leczenia, ich domowe budżety są najbardziej narażone na braki i właściwie każda złotówka odgrywa w ich przypadku istotne znaczenie. Dlatego niezmiernie ważne jest to, aby osoby te na bieżąco wykazywały zainteresowanie możliwością ubiegania się o wsparcie i znały katalog dostępnych świadczeń oraz warunki, na jakich są one przyznawane.

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Ponad 336 złotych wsparcia miesięcznie na energię dla emeryta

Jedną z bolączek polskich gospodarstw domowych bez wątpienia są ceny energii. Bo choć postępujący rozwój i powszechny dostęp do wszelkiego rodzaju urządzeń gospodarstwa domowego czyni naszą codzienność łatwiejszą, to jednocześnie sprawa, że rachunki, które musimy co miesiąc płacić, są coraz wyższe. To sprawia, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju dofinansowania do cen prądu, które można uzyskać. Choć ich katalog z miesiąca na miesiąc jest coraz bardziej ubogi, to nadal jedną z grup, które mogą w tym zakresie skorzystać ze wsparcia są emeryci mający status kombatanta lub będący osobami uprawnionymi albo wdową/wdowcem po tych osobach. Mają oni prawo do ryczałtu energetycznego w miesięcznej wysokości 336,16 zł, a więc rocznie mogą otrzymać z tego tytułu 4033,92 zł. Jedną z najważniejszych cech tego świadczenia jest to, że osoby najbliższe uprawnionemu mają po jego śmierci możliwość przejęcia tego świadczenia. Jak już bowiem wskazano, ryczałt energetyczny przysługuje:

kombatantom i innym osobom uprawnionym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Aby dostać pieniądze, trzeba złożyć wniosek

Aby otrzymać omawiane wsparcie należy złożyć wniosek (ZUS-ERK), do którego trzeba załączyć:

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców), zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych, zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Warto wiedzieć, że ryczałt nie podlega opodatkowaniu, a więc przyznane świadczenie nie jest przed wypłatą pomniejszane.

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