REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Sprawdź konto przed długim weekendem. MSWiA przyspiesza wypłaty 288 zł dla seniorów

Sprawdź konto przed długim weekendem. MSWiA przyspiesza wypłaty 288 zł dla seniorów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 sierpnia 2026, 12:51
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, senior, banknoty
Pieniądze dla emerytów wpłyną wcześniej. MSWiA wypłaci 288 zł przed 15 sierpnia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu seniorów otrzyma sierpniowy dodatek do emerytury kilka dni przed terminem. Powodem pośpiechu urzędników jest układ kalendarza i święto przypadające w połowie miesiąca. Świadczenie w kwocie 288 zł trafia na konta co miesiąc, dożywotnio i bez względu na wysokość podstawowej emerytury. Kto dokładnie kwalifikuje się do wypłat i jak dołączyć do bazy odbiorców?

Sierpniowa transza dodatku ratowniczego zostanie zrealizowana z wyprzedzeniem. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA ma obowiązek dostarczyć pieniądze do 15. dnia miesiąca. Ponieważ w tym roku 15 sierpnia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, urzędnicy muszą wysłać przelewy i przekazy odpowiednio wcześniej. Państwowe wsparcie obejmuje obecnie około 118 tysięcy osób w całym kraju. Statystyki pokazują jednak duże zróżnicowanie geograficzne. Najwięcej beneficjentów mieszka w województwach wielkopolskim, mazowieckim oraz lubelskim. Najmniej wniosków spływa natomiast z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Dwa zawody z prawem do dożywotniego bonusu

Pieniądze nie są przyznawane automatycznie wszystkim seniorom. To celowy program wsparcia dla osób, które przez lata bezinteresownie ratowały ludzkie życie i zdrowie. Na liście uprawnionych znajdują się wyłącznie:

  • Strażacy ochotnicy (członkowie OSP).
  • Ratownicy górscy (członkowie GOPR oraz TOPR).

Dużą zaletą tego świadczenia jest jego niezależność od innych dochodów. Emeryt może pobierać wysokie świadczenie zasadnicze z ZUS lub inne dodatki, a kwota 288 zł i tak zostanie mu wypłacona w pełnej wysokości.

Warunki stażowe. Decyduje płeć i ważna data

Samo członkostwo w formacji nie gwarantuje wypłaty. Kandydat musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz wykazać odpowiedni czas czynnej służby w akcjach ratowniczych:

REKLAMA

  • Kobiety muszą udowodnić minimum 20 lat stażu.
  • Mężczyźni muszą udowodnić minimum 25 lat stażu.

Co ważne, lata wysługi nie muszą następować bezpośrednio po sobie - przepisy dopuszczają przerwy w działalności. Istnieje jednak twarda granica czasowa: urzędnicy biorą pod uwagę wyłącznie udział w akcjach, które miały miejsce przed 31 grudnia 2011 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Procedura w PSP. Jak udowodnić przeszłość bez dokumentów?

Wniosek o przyznanie 288 zł należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym krokiem jest prawidłowe udokumentowanie dawnych wyjazdów ratowniczych. Jeśli brakuje oficjalnych rejestrów archiwalnych, prawo pozwala na przedstawienie pisemnego oświadczenia świadków. Dokument musi podpisać co najmniej trzech świadków, a konstrukcja tej listy podlega rygorystycznej weryfikacji. Przynajmniej jeden podpis musi należeć do osoby, która w tamtych latach pełniła funkcje publiczne lub pracowała w urzędzie samorządowym. Jej okres pracy musi pokrywać się z latami, które emeryt chce zaliczyć do swojego stażu ratowniczego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Dlaczego sierpniowa transza dodatku ratowniczego 288 zł zostanie wypłacona przed 15 sierpnia?

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA musi dostarczyć pieniądze do 15. dnia miesiąca. Ponieważ 15 sierpnia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przelewy i przekazy muszą zostać wysłane wcześniej.

Kto jest uprawniony do dożywotniego dodatku ratowniczego 288 zł?

Na liście uprawnionych znajdują się wyłącznie strażacy ochotnicy, czyli członkowie OSP, oraz ratownicy górscy, czyli członkowie GOPR oraz TOPR.

Jakie warunki stażowe dotyczą dodatku ratowniczego 288 zł dla kobiet i mężczyzn?

Kobiety muszą osiągnąć wiek 60 lat i udowodnić minimum 20 lat czynnej służby w akcjach ratowniczych. Mężczyźni muszą osiągnąć wiek 65 lat i udowodnić minimum 25 lat takiego stażu.

Czy do stażu do dodatku ratowniczego 288 zł liczą się akcje po 31 grudnia 2011 roku?

Urzędnicy biorą pod uwagę wyłącznie udział w akcjach ratowniczych, które miały miejsce przed 31 grudnia 2011 roku. Lata wysługi nie muszą następować bezpośrednio po sobie.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek ratowniczy 288 zł i jak potwierdzić brakujące dokumenty?

Wniosek należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli brakuje oficjalnych rejestrów, można przedstawić pisemne oświadczenie co najmniej trzech świadków.

Powiązane
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Nawet kilkaset złotych więcej co miesiąc. ZUS przypomina o wniosku dla matek i ojców
Nawet kilkaset złotych więcej co miesiąc. ZUS przypomina o wniosku dla matek i ojców
Wakacje od ZUS 2026. Rewolucja w opłacaniu składek trwa. Jest coraz mniej czasu na skorzystanie z preferencji
Wakacje od ZUS 2026. Rewolucja w opłacaniu składek trwa. Jest coraz mniej czasu na skorzystanie z preferencji
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Firmy z Pomorza mogą dostać nawet 2 mln zł. Rusza nabór na projekty B+R
13 sie 2026

Pomorskie firmy mogą sięgnąć po od 600 tys. do 2 mln zł dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe. Agencja Rozwoju Pomorza przeznaczyła na drugi nabór 30 mln zł, a wnioski będzie można składać od 31 sierpnia do 28 października 2026 r. Kto może ubiegać się o pieniądze i na jakie projekty można je przeznaczyć?
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – jakie stawki za opiekę?
13 sie 2026

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która wymaga pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Nowe przepisy porządkują i standaryzują świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. To koniec sytuacji, w której sposób świadczenia pomocy zależał głównie od praktyki konkretnej gminy.
Rok szkolny 2026/2027 z nowościami. Rusza obowiązkowa edukacja zdrowotna. Co ze zdrowiem seksualnym?
13 sie 2026

Jakie nowości czekają na uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2026/2027? Między innymi w podstawie programowej znajdzie się obowiązkowa edukacja zdrowotna, która jeszcze niedawno wzbudzała w czasie debaty publicznej bardzo dużo negatywnych emocji.
Pracujesz dłużej? ZUS podkręci Twoją emeryturę. Możesz zyskać nawet 80 proc. więcej
13 sie 2026

Złożenie wniosku o emeryturę w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego to dla wielu seniorów finansowy błąd. ZUS opublikował najnowsze, twarde wyliczenia, które pokazują, jak gigantyczne zyski przynosi odłożenie decyzji o zakończeniu kariery. Okazuje się, że każdy dodatkowy rok na rynku pracy to potężny skok wysokości comiesięcznego przelewu. Ci, którzy zdecydują się popracować kilka lat dłużej, mogą liczyć na świadczenie wyższe o niemal sto procent. Polacy zaczynają to dostrzegać - już co czwarta osoba świadomie odracza moment przejścia na odpoczynek.

REKLAMA

Technologia w pożyczkach: jak modele ryzyka, automatyzacja i AI chronią klienta przed nadmiernym zadłużeniem
13 sie 2026

Automatyzacja, zaawansowana analiza danych oraz, coraz częściej, rozwiązania wykorzystujące AI wspierają dziś procesy oceny ryzyka kredytowego. Systemy wykorzystywane do oceny ryzyka działają w ramach określonych zasad i procesu decyzyjnego oraz analizują dane istotne z punktu widzenia zdolności kredytowej klienta, takie jak dochody, koszty utrzymania czy aktualne zobowiązania. Dzięki temu proces jest szybszy, bardziej spójny i mniej podatny na przypadkowe błędy niż tradycyjna, ręczna analiza.
Odwołany koncert, zmieniony program występów, popsute nagłośnienie? Sprawdź, jakie masz prawa
13 sie 2026

Jakie prawa przysługują w przypadku odwołanego koncertu? Co, gdy nie wystąpiła gwiazda wieczoru? A jeśli zawiodło nagłośnienie albo sprzedano dwa bilety na to samo miejsce? Specjaliści z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowali specjalny przewodnik, w którym znajdują się odpowiedzi na takie pytania.

Polacy zmienili podejście do mieszkań. Te lokale znikają z rynku najszybciej
13 sie 2026

Kupujący coraz rzadziej szukają największego mieszkania, na jakie mogą sobie pozwolić. Dziś liczy się przede wszystkim lokal, który da się bezpiecznie sfinansować i wygodnie wykorzystać na co dzień. Dane z pierwszych miesięcy 2026 r. pokazują, które mieszkania są dziś najbardziej poszukiwane i dlaczego deweloperzy nie zawsze nadążają z ich ofertą.
Koniec sprzedaży niektórych używanych aut bez dodatkowych dokumentów. Nowe przepisy UE obejmą także Polskę
13 sie 2026

Unia Europejska zmienia zasady dotyczące używanych samochodów. Nowe przepisy obejmują m.in. sprzedaż pojazdów, które mogą zostać uznane za wycofane z eksploatacji, a także ich wywóz poza UE. Dla części sprzedających oznacza to konieczność posiadania dokumentacji potwierdzającej status samochodu. Nie każdy właściciel używanego auta będzie jednak musiał przedstawiać takie dokumenty. Kluczowe znaczenie ma to, kto sprzedaje pojazd i w jaki sposób dochodzi do transakcji.

REKLAMA

Czy 15 sierpnia są otwarte sklepy, czy wszystko jest zamknięte?
13 sie 2026

15 sierpnia to święto ustawowo wolne od pracy. Czy w związku z tym w najbliższą sobotę wszystko jest zamknięte? Czy tego dnia będą otwarte sklepy? Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta przewiduje liczne wyjątki.
Orzeczenie o niepełnosprawności. Jak długo się czeka w 2026 roku?
13 sie 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dotyczące terminów rozpatrywania orzeczeń przez powiatowe (PZON) i wojewódzkie (WZON) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ze statystyk wynika, iż większość spraw w ostatnim czasie komisje rozpatrywały w terminach dłuższych niż jeden miesiąc.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA