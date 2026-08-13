Odwołany koncert, zmieniony program występów, popsute nagłośnienie? Sprawdź, jakie masz prawa

Jakie prawa przysługują w przypadku odwołanego koncertu? Co, gdy nie wystąpiła gwiazda wieczoru? A jeśli zawiodło nagłośnienie albo sprzedano dwa bilety na to samo miejsce? Specjaliści z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowali specjalny przewodnik, w którym znajdują się odpowiedzi na takie pytania.

UOKiK przypomina prawa konsumenta dotyczące koncertów

Koncert czy festiwal to emocje, energia i muzyka na żywo. To także umowa, regulaminy i prawa konsumenta. Nie zawsze wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują osobie, która kupiła bilet na takie wydarzenie.

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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował informację, co możemy zrobić i czego domagać, gdy koncert został odwołany, zmieniony zostanie jego program, popsuje się nagłośnienie lub zostały sprzedane dwa bilety na to samo miejsce. Takie sytuacje są podstawą do reklamacji.

„Bilety na wydarzenie znikają w kilka minut? Presja czasu nie zwalnia z ostrożności. Już na etapie zakupu sprzedawca powinien przekazać ci warunki uczestnictwa w wydarzeniu oraz swoje dane kontaktowe, a także dane ewentualnych pośredników” – napisano w poradniku koncertowym UOKiK.

Podkreślono, że „przy zakupie biletów na wydarzenie z określonym terminem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawieranej online umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy przewiduje go regulamin – często za opłatą”.

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W specjaliści z UOKiK radzą, aby upewnić się, co możesz wnieść na wydarzenie. Informacje na ten temat znajdują się w regulaminie.

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Kiedy przysługuje zwrot ceny biletów

Odwołanie koncertu lub zmiana jego miejsca czy terminu może być związana z nieprzewidzianymi okolicznościami, np. niedyspozycją artysty, kwestiami logistycznymi lub bezpieczeństwem publicznym. Jeśli wydarzenie jest przełożone, sprzedawca powinien albo zapewnić zwrot ceny biletu, albo wykorzystanie biletu w nowym terminie.

„Jeśli wydarzenie zostało odwołane, przedsiębiorca może zaproponować różne formy rekompensaty, np. voucher, bilety na występ innego artysty, darmowe wejściówki na kolejną edycję – to od ciebie zależy, co wybierzesz, możesz odrzucić propozycję i zażądać zwrotu pieniędzy” – napisano w poradniku UOKiK. „W takich sytuacjach zyskujesz prawo do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca musi zwrócić cenę biletu i wszystkie obowiązkowe koszty poniesione przy zakupie” – napisano dalej.

Ważną informacją jest, że „gdy wydarzenie zostaje odwołane a organizator ogłasza upadłość, dochodzenie praw przez konsumentów może być utrudnione. Jeśli płatność była kartą, możesz złożyć w banku reklamację i skorzystać z procedury chargeback”.

Jeżeli koncert odbył się, ale jego program nie był zgodny z tym, co było podawane przy zakupie biletów (np. zamiast dziesięciu artystów zagrało tylko siedmiu lub gwiazda wieczoru nie wystąpiła) możesz złożyć reklamację. Tak samo możesz postąpić, gdy nagłośnienie było zepsute lub sprzedano dwa bilety na to samo miejsce.

„Aby złożyć reklamację, najpierw trzeba ustalić, co dokładnie poszło nie tak i kto za to odpowiada. Odpowiednie ustalenia znajdziesz w regulaminach, w których będzie wskazane, do kogo możesz zgłosić się z roszczeniem” – napisali specjaliści z UOKiK.

Reklamacje należy złożyć pisemnie – e-mailowo lub listownie – aby mieć potwierdzenie daty złożenia. Przedsiębiorca ma 14 dni na odpowiedź. Brak reakcji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.