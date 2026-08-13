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Masz to orzeczenie w szufladzie? W 2026 roku zyskasz ponad 20 nowych ulg, o których nie masz pojęcia

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13 sierpnia 2026, 12:54
Anna Kot-Spyra
oprac. Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
stopień niepełnosprawności
Masz to orzeczenie? Otwiera drogę do ponad 20 ulg w 2026 roku. Oto lista
Shutterstock

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Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to dla wielu osób klucz do potężnych ulg i dodatkowych pieniędzy, o których istnieniu często nie mają pojęcia. Lekki, umiarkowany czy znaczny stopień – każdy z nich otwiera drzwi do zupełnie innych przywilejów w 2026 roku. Sprawdź, jak umiarkowany stopień pozwala drastycznie obniżyć podatki dzięki uldze rehabilitacyjnej, zdobyć gotówkę z PFRON czy odebrać kartę parkingową bez zbędnych odmów ze strony urzędników.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - co oznacza w 2026 roku?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, w Polsce wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu to taka, która:

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  • ma naruszoną sprawność organizmu,
  • jest zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
  • wymaga odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy do swoich potrzeb.

Czas pracy i uprawnienia pracownicze

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystają ze szczególnych przywilejów w Kodeksie Pracy:

  • Skrócony czas pracy: Nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnej wysokości wynagrodzenia).
  • Dodatkowy urlop: Przysługuje 10 dni roboczych dodatkowego urlopu wypoczynkowego rocznie (po przepracowaniu roku od dnia uzyskania stopnia).
  • Przerwa w pracy: Dodatkowe 15 minut na gimnastykę lub wypoczynek, wliczane do czasu pracy.
  • Zwolnienia celowe: Prawo do płatnego zwolnienia z pracy (do 21 dni w roku) na turnus rehabilitacyjny lub wykonanie badań specjalistycznych, jeśli nie można ich zrobić poza godzinami pracy.

Świadczenia i ulgi - kwoty obowiązujące od 1 marca 2026 roku

W marcu 2026 roku, po corocznej waloryzacji, kwoty świadczeń prezentują się następująco:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: Wynosi 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje m.in. osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.
  • Świadczenie wspierające: Nowoczesna forma pomocy (wprowadzona w 2024 roku). Osoby z umiarkowanym stopniem mogą się o nie ubiegać, jeśli uzyskają odpowiednią liczbę punktów (od 70 pkt wzór) w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (WZON). Kwota wynosi od ok. 800 zł do ponad 4000 zł, zależnie od punktacji.
  • Zasiłek stały (MOPS): Dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności, których dochód jest niski. Maksymalna kwota to obecnie 1229 zł.
  • Renta socjalna: Wynosi 1908,88 zł brutto (po waloryzacji z marca 2026 roku).
  • Ulga rehabilitacyjna: Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki, sprzęt rehabilitacyjny, adaptację mieszkania czy używanie samochodu (limit ryczałtowy).
  • Karta parkingowa: Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem tylko przy symbolach 04-O (wzrok), 05-R (ruch), 10-N (neurologia) lub 07-S (układ krążenia/oddechowy) oraz przy stwierdzonych "znacznie ograniczonych możliwościach samodzielnego poruszania się".
  • Dofinansowania PFRON: Środki na likwidację barier (np. winda, remont łazienki), zakup aparatów słuchowych, protez, wózków aktywnych oraz dofinansowanie do studiów (program "Aktywny Samorząd").

Jakie schorzenia kwalifikują do orzeczenia?

Katalog schorzeń jest otwarty. Kluczowe jest nie samo rozpoznanie, a wpływ choroby na funkcjonowanie. Najczęstsze przyczyny to:

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  • schorzenia neurologiczne (SM, padaczka, stany po udarach),
  • choroby narządu ruchu (zmiany zwyrodnieniowe, amputacje),
  • choroby układu krążenia i oddechowego (trwała niewydolność),
  • zaburzenia psychiczne i intelektualne,
  • choroby narządu wzroku i słuchu.
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Źródło: INFOR
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