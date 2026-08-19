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Pobierasz emeryturę rolniczą i z ZUS? We wrześniu nie będzie podwójnej 14. emerytury, urząd wyjaśnia przepisy

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19 sierpnia 2026, 13:31
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytura, 14. emerytura, ZUS
Pobierasz emeryturę rolniczą i z ZUS? We wrześniu nie będzie podwójnej 14. emerytury, urząd wyjaśnia przepisy
Shutterstock

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Wrześniowe wypłaty 14. emerytury budzą spore emocje wśród seniorów. Część świadczeniobiorców zastanawia się, czy ze względu na swoją specyficzną sytuację prawną ma szansę na otrzymanie dwóch dodatków. ZUS opublikował oficjalne wytyczne, które jednoznacznie rozstrzygają tę kwestię.

Jeden senior, dwa świadczenia. Czy to oznacza podwójną wypłatę?

Wielu polskich emerytów i rencistów znajduje się w sytuacji, w której równocześnie pobiera dwa świadczenia - na przykład emeryturę oraz rentę wypadkową. Z racji tego, że oba te świadczenia uprawniają do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego, w mediach pojawiły się pytania o możliwość kumulacji dodatków.

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ZUS ucina jednak wszelkie spekulacje. Podwójna wypłata 14. emerytury dla jednej osoby jest niemożliwa.

Urzędnicy podkreślają kluczową zasadę: dodatkowe roczne świadczenie pieniężne jest przypisane do konkretnego człowieka, a nie do liczby pobieranych przez niego świadczeń. Nawet jeśli senior otrzymuje pieniądze z dwóch różnych instytucji (np. równocześnie z ZUS oraz KRUS), "czternastka" zostanie wypłacona tylko raz. W takim scenariuszu instytucją odpowiedzialną za realizację przelewu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Harmonogram wypłat. Kiedy pieniądze trafią na konta?

ZUS wyśle dodatkowe wsparcie we wrześniu, łącząc je z regularną, comiesięczną wypłatą emerytury lub renty. Przelewy i przekazy pocztowe będą realizowane w standardowych terminach płatności. W 2026 roku harmonogram prezentuje się następująco:

  • 1 września (wtorek),
  • 4 września (piątek - za niedzielę 6 września),
  • 10 września (czwartek),
  • 15 września (wtorek),
  • 18 września (piątek - za niedzielę 20 września),
  • 25 września (piątek).

Ile wynosi 14. emerytura w 2026 roku? Sprawdź limity

W tym roku kwota bazowa 14. emerytury wynosi 1978,49 zł brutto, co w przełożeniu na kwotę netto daje średnio około 1625 zł na rękę. Nie każdy uprawniony otrzyma jednak pełną sumę, ponieważ wysokość wypłaty zależy od kryterium dochodowego:

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  • Pełna kwota: Trafi do osób, których podstawowe świadczenie miesięczne nie przekracza 2900 zł brutto.
  • Zasada "złotówka za złotówkę": Emeryci i renciści z wyższymi świadczeniami otrzymają dodatek pomniejszony o kwotę przekroczenia limitu 2900 zł.
  • Próg maksymalny: Seniorzy, których miesięczna emerytura lub renta wynosi ponad 4828,49 zł brutto, w tym roku całkowicie tracą prawo do wypłaty 14. emerytury.
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Źródło: INFOR
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