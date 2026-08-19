Ważny komunikat dla emerytów. Czy komornik może zająć 14. emeryturę? Seniorzy muszą uważać na jeden błąd

Zbliżające się wypłaty dodatkowych świadczeń dla emerytów zawsze budzą spore emocje, zwłaszcza wśród osób, które zmagają się z problemami finansowymi i egzekucją komorniczą. W sieci krąży mnóstwo sprzecznych informacji na temat tego, czy dodatkowa gotówka jest bezpieczna. Odpowiedź brzmi: tak, prawo bezwzględnie chroni te pieniądze. Istnieje jednak jedna techniczna pułapka, przez którą seniorzy mogą tymczasowo stracić dostęp do swoich środków.

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Pełna ochrona prawna. Komornik nie ma prawa tknąć 14. emerytury

Czternasta emerytura ma charakter solidarnościowego wsparcia socjalnego. Z tego powodu ustawodawca objął ją całkowitym immunitetem egzekucyjnym. Oznacza to, że żaden urzędnik nie ma prawa uszczuplić tej kwoty. Czternasta emerytura, podobnie jak "trzynastka", to świadczenie o charakterze socjalnym. Ustawodawca precyzyjnie określił status tych pieniędzy w przepisach. Są one całkowicie wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych. Oznacza to, że ani komornik sądowy, ani urząd skarbowy prowadzący egzekucję administracyjną nie mogą zająć z tego tytułu nawet złotówki. Co niezwykle ważne, ochrona ta ma charakter bezwzględny. Pieniędzy tych nie można odebrać dłużnikowi nawet na poczet najgroźniejszych zaległości, takich jak długi alimentacyjne, nieopłacone podatki, mandaty czy niespłacane kredyty frankowe i pożyczki konsumenckie. ZUS oraz inne organy rentowe (np. KRUS) wypłacają świadczenie w pełnej wysokości, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń na etapie generowania przelewu.

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Dlaczego banki blokują 14. emeryturę? Chodzi o błąd systemu

Choć przepisy stoją po stronie seniorów, w rzeczywistości dochodzi czasem do dramatycznych sytuacji. Problemem nie jest zła wola komornika, lecz automatyczne mechanizmy bankowe. Komornik nie zajmuje fizycznie poszczególnych świadczeń dłużnika, lecz wysyła do banku elektroniczne zawiadomienie o zajęciu całego rachunku bankowego. W tym momencie system komputerowy banku nakłada blokadę na konto. ZUS przesyła 14. emeryturę ze specjalnym kodem identyfikacyjnym, który ma zasygnalizować bankowi, że te środki są nietykalne. Niestety, systemy informatyczne banków czasami zawodzą. Jeśli algorytm nie odczyta prawidłowo kodu przelewu lub jeśli pieniądze wymieszają się z innymi środkami na koncie, bank może automatycznie przekazać "czternastkę" na rachunek komornika w ramach realizacji zajęcia.

Co zrobić krok po kroku, gdy bank zablokuje Twoją 14. emeryturę?

Jeśli zauważysz, że stan Twojego konta nie powiększył się o oczekiwaną kwotę lub bank uniemożliwia wypłatę 14. emerytury, musisz podjąć natychmiastowe działania. Pieniądze są do odzyskania, ale liczy się czas.

Pobierz potwierdzenie przelewu: Zaloguj się do aplikacji bankowej lub udaj się osobiście do placówki banku. Poproś o wydruk historii operacji, na którym wyraźnie widać, że nadawcą przelewu jest ZUS (lub KRUS), a w tytule widnieje wpis o dodatkowym świadczeniu rocznym. Złóż reklamację w banku: Poinformuj pracownika banku, że system bezprawnie zajął środki zwolnione z egzekucji na mocy ustawy. Zażądaj natychmiastowego skorygowania błędu i odblokowania tej konkretnej kwoty. Napisz wniosek do komornika: Jeśli bank zdążył już przelać pieniądze do kancelarii komorniczej, wyślij do komornika oficjalne pismo (wniosek o zwrot nienależnie zajętych środków wolnych od egzekucji). Dołącz do niego pobrane wcześniej potwierdzenie przelewu. Komornik po weryfikacji ma prawny obowiązek niezwłocznie odesłać pieniądze na Twoje konto.

Czy komornik może zabrać 13. emeryturę?

Nie. Trzynasta emerytura podlega dokładnie takiej samej ochronie prawnej jak czternasta emerytura. Jest to świadczenie socjalne całkowicie wyłączone spod egzekucji komorniczej i administracyjnej. Przepisy chronią je w 100 procentach.

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Ile komornik może zabrać ze zwykłej, podstawowej emerytury?

W przypadku standardowej, comiesięcznej emerytury zasady są zupełnie inne. Tutaj komornik ma prawo zająć część pieniędzy, ale limit zależy od rodzaju długu:

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Długi alimentacyjne: Komornik może zająć do 60% kwoty emerytury.

Inne długi (np. kredyty, rachunki): Komornik może zająć maksymalnie 25% kwoty emerytury.

Jednocześnie prawo gwarantuje tzw. kwotę wolną od potrąceń. Komornik musi zostawić seniorowi na życie określone minimum socjalne, które jest co roku waloryzowane i powiązane z wysokością najniższej emerytury.

Czy komornik widzi, że na konto wpłynęła 14. emerytura?

Komornik ma wgląd w saldo rachunku bankowego oraz historię operacji, jeśli zażąda takich danych od banku. Widzi więc kwotę i tytuł przelewu. Sam komornik, mając wiedzę, że dany przelew to "czternastka", nie wyda nakazu jego przejęcia. Jeśli pieniądze zostaną zablokowane, dzieje się to na poziomie automatycznych systemów banku.

Czy czternastka w gotówce przez listonosza jest bezpieczna?

Tak, i to jest najbezpieczniejsza forma dla osób zmagających się z ogromnym zadłużeniem. Jeśli listonosz przynosi emeryturę oraz "czternastkę" w gotówce bezpośrednio do domu, komornik nie ma możliwości przejęcia tych pieniędzy na etapie ich wypłaty. Środki te trafiają prosto do rąk seniora.