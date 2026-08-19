Wyciekły dane medyczne 19 mln Polaków. To dopiero początek problemów, a nie ich koniec

Blisko 19 mln osób, ponad 2 terabajty danych i około 12 tys. placówek medycznych - to skala możliwych skutków cyberataku na system MyDr, ujawnionego 12 sierpnia 2026 roku. Jeśli w ostatnich latach byłeś pacjentem przychodni, gabinetu lekarskiego lub innej placówki medycznej, istnieje realna szansa, że dotyczy to również Ciebie. Ale prawnicy wskazują, że problem dotyczy tysięcy innych podmiotów.

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Ważne Skrót: Cyberatak na system MyDr, ujawniony 12 sierpnia 2026 r., mógł objąć dane nawet 19 mln osób i ponad 2 TB danych.

Z systemu korzysta ok. 12 tys. placówek medycznych w Polsce - jeśli byłeś pacjentem którejś z nich, Twoje dane mogły zostać naruszone.

UODO rozpoczął już kontrolę zabezpieczeń stosowanych przez spółkę odpowiedzialną za system.

W 2025 r. do UODO wpłynęło ponad 22 tys. zgłoszeń naruszeń ochrony danych - to wzrost o blisko 50% względem dwóch poprzednich lat.

Zdaniem prawników korzystanie z zewnętrznego systemu nie zwalnia placówki medycznej z odpowiedzialności za bezpieczeństwo Twoich danych.

Atak na system używany przez tysiące placówek - przypomnienie afery z wyciekiem danych medycznych

System MyDr to oprogramowanie wykorzystywane przez blisko 12 tysięcy placówek medycznych w Polsce. Cyberatak na infrastrukturę tego dostawcy został ujawniony 12 sierpnia 2026 r. Skala potencjalnego naruszenia jest ogromna - mowa o danych nawet 19 milionów osób i ponad 2 terabajtach informacji.

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Urząd Ochrony Danych Osobowych już rozpoczął kontrolę zabezpieczeń stosowanych przez spółkę. To standardowa procedura w przypadku tak dużych incydentów, ale sam fakt jej wszczęcia potwierdza powagę sytuacji.

Czy wyciek dotyczy akurat Ciebie? Sprawdź, jak duża jest skala problemu

Jeśli korzystałeś z usług przychodni, gabinetu lekarskiego czy innej placówki medycznej, która używa systemu MyDr do prowadzenia dokumentacji, Twoje dane - w tym potencjalnie wrażliwe informacje o stanie zdrowia - mogły znaleźć się wśród danych objętych atakiem. Przy skali 12 tysięcy placówek i 19 milionów osób trudno mówić o incydencie dotyczącym wąskiej grupy pacjentów - to jeden z największych tego typu wycieków w Polsce.

To nie jest odosobniony przypadek. Liczba naruszeń rośnie z roku na rok

Warto spojrzeć na ten incydent w szerszym kontekście. Dane, którymi dysponuje kancelaria LEGALLY.SMART, pokazują wyraźny trend wzrostowy.

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"W 2025 roku administratorzy zgłosili UODO ponad 22 tys. naruszeń ochrony danych osobowych, podczas gdy w dwóch wcześniejszych latach było to po około 15 tys. Rosnąca liczba zgłoszeń pokazuje, że bezpieczeństwo danych staje się coraz większym wyzwaniem dla firm i instytucji" - wskazuje mec. Bartłomiej Tkaczyk, partner w kancelarii LEGALLY.SMART.

Ważne To oznacza, że liczba zgłaszanych naruszeń wzrosła w ciągu roku o blisko 50%. Atak na MyDr nie jest więc pojedynczym, wyjątkowym zdarzeniem - to część znacznie szerszego zjawiska.

Jeden dostawca, a ryzyko wycieku danych z tysięcy podmiotów

Tu dochodzimy do sedna problemu, na który zwracają uwagę prawnicy. Jeden system informatyczny może dziś obsługiwać tysiące niezależnych firm i instytucji jednocześnie, przetwarzając dane milionów osób. To wygodne dla placówek medycznych - nie muszą samodzielnie budować kosztownej infrastruktury IT. Ale ma to swoją cenę.

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"Korzystanie z zewnętrznego systemu nie zwalnia organizacji z obowiązków związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych danych. Dlatego wybór kluczowego dostawcy technologii nie powinien być traktowany wyłącznie jako decyzja zakupowa. Warto wcześniej określić m.in. możliwość weryfikowania zabezpieczeń dostawcy, zasady informowania o incydentach oraz dostęp do danych w sytuacji kryzysowej" – podkreśla mec. Bartłomiej Tkaczyk.

Ważne Co to oznacza? Jeśli Twoja przychodnia korzystała z MyDr, nie może po prostu rozłożyć rąk i wskazać na dostawcę jako jedynego winnego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych pozostaje - przynajmniej częściowo - po jej stronie.

Dopiero gdy jest już za późno, wychodzą braki jasnych zasad informowania o naruszeniu danych osobowych

Prawnik zwraca uwagę na coś, co dotyczy nie tylko placówek medycznych, ale każdej organizacji korzystającej z zewnętrznych systemów IT.

"Dopóki system działa, zapisy dotyczące incydentów, odpowiedzialności czy dostępu do danych mogą wydawać się drugoplanowe. Ich znaczenie rośnie natychmiast, gdy dochodzi do cyberataku. W pierwszych godzinach po cyberataku nie powinno być wątpliwości, kto podejmuje decyzje, jakie informacje ma przekazać dostawca i za jakie działania odpowiada każda ze stron. Dobrze skonstruowana umowa nie zapobiegnie każdemu incydentowi, ale może znacząco ułatwić reakcję, kiedy do niego dojdzie" – mówi mec. Bartłomiej Tkaczyk.

Ważne To właśnie brak jasnych zasad w takich sytuacjach sprawia, że pacjenci czekają tygodniami na informację, czy ich dane rzeczywiście wyciekły - i co dokładnie się z nimi stało.

Wyciek danych osobowych to nie jest już tylko problem dla informatyków

Skala incydentu MyDr pokazuje, że bezpieczeństwo danych przestało być wyłącznie sprawą działu IT.

"Nie chodzi o to, aby zarząd czy kierownictwo instytucji zastępowało specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Powinno jednak wiedzieć, gdzie znajdują się kluczowe dane, kto ma do nich dostęp i jak organizacja zareaguje, jeżeli zewnętrzny system zawiedzie. To dziś element świadomego zarządzania ryzykiem, a nie wyłącznie kwestia techniczna" – podsumowuje mec. Bartłomiej Tkaczyk.

Co możesz zrobić teraz, jeśli podejrzewasz, że Twoje dane wyciekły?

Jeśli byłeś pacjentem placówki korzystającej z systemu MyDr, warto zachować czujność i podjąć następujące kroki:

Skontaktuj się ze swoją przychodnią lub gabinetem i zapytaj wprost, czy korzysta z systemu MyDr i czy otrzymała informację o naruszeniu.

i zapytaj wprost, czy korzysta z systemu MyDr i czy otrzymała informację o naruszeniu. Zwróć uwagę na podejrzane telefony, SMS-y czy e-maile powołujące się na Twoją dokumentację medyczną - wyciek danych medycznych bywa wykorzystywany do wyłudzeń .

- wyciek danych medycznych bywa wykorzystywany do . Sprawdzaj komunikaty UODO dotyczące tej sprawy - urząd prowadzi kontrolę i może publikować dalsze ustalenia.

dotyczące tej sprawy - urząd prowadzi kontrolę i może publikować dalsze ustalenia. Jeśli otrzymasz od placówki medycznej oficjalne powiadomienie o naruszeniu ochrony Twoich danych, zachowaj je - może być potrzebne, jeśli zdecydujesz się dochodzić swoich praw.

Najczęstsze pytania o wyciek danych z systemu MyDr - FAQ

Czym jest system MyDr?

To system informatyczny wykorzystywany przez placówki medyczne, m.in. do prowadzenia dokumentacji pacjentów. Korzysta z niego ok. 12 tys. placówek w Polsce.

Ile osób może być dotkniętych tym wyciekiem?

Szacunki mówią o blisko 19 mln osób i ponad 2 TB danych, choć dokładna skala może zostać zweryfikowana w toku kontroli UODO.

Skąd mam wiedzieć, czy moje dane wyciekły?

Najpewniejszym sposobem jest kontakt z placówką medyczną, z której usług korzystałeś, i zapytanie, czy używa systemu MyDr oraz czy otrzymała informację o naruszeniu.

Czy placówka medyczna odpowiada za wyciek, skoro korzystała z zewnętrznego systemu?

Tak, przynajmniej częściowo. Zdaniem prawników korzystanie z zewnętrznego dostawcy nie zwalnia organizacji z obowiązków związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych danych.

Czy UODO już zajął się tą sprawą?

Tak, urząd rozpoczął kontrolę zabezpieczeń stosowanych przez spółkę odpowiedzialną za system MyDr.

Czy liczba takich wycieków danych osobowych rośnie?

Tak. W 2025 r. do UODO wpłynęło ponad 22 tys. zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych, wobec ok. 15 tys. w każdym z dwóch poprzednich lat.

Co powinienem zrobić, jeśli dostanę podejrzany telefon lub wiadomość powołującą się na moje dane medyczne?

Zachowaj ostrożność, nie podawaj żadnych dodatkowych danych ani nie klikaj w linki - wyciek danych medycznych bywa wykorzystywany do prób wyłudzeń.

Czy ten incydent to odosobniony przypadek?

Nie. To część szerszego trendu wzrostu liczby naruszeń ochrony danych osobowych w Polsce, obserwowanego od kilku lat.

Źródło: LEGALLY.SMART

LEGALLY.SMART to kancelaria nowej generacji, tworzona przez zespół doświadczonych prawników i doradców wspierających zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Eksperci kancelarii posiadają unikalne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, transformacji energetycznej oraz elektromobilności. LEGALLY.SMART doradza również jednostkom samorządu terytorialnego, w tym w zakresie projektów Smart City – od transformacji cyfrowej i wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu przestrzenią publiczną, po realizację publicznych inwestycji infrastrukturalnych.