REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » Nieruchomości » Śmietnik 2,5 metra od okna, bo "to historyczna zabudowa". Czy mieszkańcy muszą tak żyć?

Śmietnik 2,5 metra od okna, bo "to historyczna zabudowa". Czy mieszkańcy muszą tak żyć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 sierpnia 2026, 10:45
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
śmietniki tuż pod oknami
Śmietnik 2,5 metra od okna, bo "to historyczna zabudowa". Ale problem z odorem jest tu i teraz
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wyobraź sobie, że mieszkasz w centrum miasta, a Twoje okno dzieli od kontenerów na odpady odległość 2,5 m. Latem, gdy upał wzmaga odór ze śmieci, nie możesz normalnie wywietrzyć mieszkania. Dokładnie z takim problemem od lat mierzy się mieszkanka Poznania. 18 sierpnia 2026 r. RPO złożył skargę do WSA w Poznaniu, domagając się uchylenia decyzji, którą miała tłumaczyć historyczna ciasna zabudowa.

rozwiń >
Ważne

Skrót:

  • RPO wniósł skargę do WSA w Poznaniu w sprawie mieszkanki, której okna dzieli od śmietnika zaledwie ok. 2,5 metra.
  • Przepisy jasno mówią: odległość miejsca gromadzenia odpadów od okien powinna wynosić 10 metrów - zmniejszenie jej jest możliwe maksymalnie o połowę, i to tylko za zgodą sanepidu.
  • Organy nadzoru budowlanego dwukrotnie umorzyły postępowanie, tłumacząc się historyczną zabudową Poznania.
  • RPO stoi na stanowisku, że przepisy o odległości obowiązują bezwzględnie - niezależnie od tego, czy ich spełnienie jest trudne technicznie.
Zobacz również:

Śmietnik i smród bliżej okna, niż dopuszczają przepisy budowlane

Miejsce gromadzenia odpadów na nieruchomości, w której mieszka wnioskodawczyni, znajduje się w odległości ok. 2,5 metra od okien jej lokalu. Sprawa nie jest nowa - kobieta od dłuższego czasu bezskutecznie próbowała doprowadzić do zmiany tej lokalizacji, zwracając się do organów nadzoru budowlanego.

REKLAMA

REKLAMA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania umorzył postępowanie w tej sprawie decyzją z 27 października 2025 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał tę decyzję w mocy 23 stycznia 2026 r. Właśnie od tego drugiego rozstrzygnięcia RPO wniósł teraz skargę do sądu administracyjnego.

Ile metrów ma dzielić śmietnik od okna? Przepisy są jasne

To sedno całej sprawy - i informacja przydatna dla każdego, kto ma podobny problem we własnym bloku czy kamienicy. Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość miejsca gromadzenia odpadów od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna wynosić 10 metrów.

Ważne

Przepisy dopuszczają wyjątek - ale ograniczony. Odległość tę można zmniejszyć maksymalnie o połowę, czyli do 5 metrów, jednak wymaga to wcześniejszego uzyskania opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W opisywanej sprawie odległość wynosi 2,5 metra - czyli cztery razy mniej niż standardowa norma i o połowę mniej niż nawet dopuszczalne minimum po uzyskaniu zgody sanepidu.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Argument o historycznej zabudowie uzasadnieniem dla urzędników

Organy nadzoru budowlanego konsekwentnie tłumaczyły się jednym argumentem: w warunkach historycznej zabudowy Poznania - powstałej, zanim obecne wymogi sanitarne w ogóle istniały - nie ma technicznej możliwości innej lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów. To był główny powód, dla którego postępowanie w sprawie skarżącej było umarzane, mimo że sprawa trafiała już wcześniej przed WSA w Poznaniu.

REKLAMA

Dlaczego RPO się z tym nie zgadza? Przepis ma obowiązywać bezwzględnie, historyczna zabudowa nie usprawiedliwia średniowiecza i odoru za oknem

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich takie podejście odwraca logikę przepisów. Wymogi zachowania odległości od okien i drzwi lokali powinny obowiązywać bezwzględnie - i nie mogą być warunkowane tym, że ich spełnienie jest w danych warunkach trudne lub niewygodne dla zarządcy nieruchomości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

RPO podkreśla też, że organy administracji nie zastosowały się do wcześniejszych, wiążących wyroków WSA w tej samej sprawie. Innymi słowy - sąd już wcześniej wskazywał kierunek rozstrzygnięcia, a mimo to kolejne decyzje administracyjne ponownie kończyły się umorzeniem postępowania.

KALKULATOR DAT

Sprawa śmietnikowa ma drugie dno: to była przebudowa czy zwykły remont?

W skardze RPO pojawia się jeszcze jeden istotny wątek, który może zaważyć na całej sprawie od strony formalnej. Roboty budowlane wykonane na dziedzińcu nieruchomości, związane z miejscem gromadzenia pojemników na odpady, zdaniem Rzecznika powinny być zakwalifikowane jako przebudowa, a nie remont.

To rozróżnienie nie jest czysto teoretyczne - inne kategorie robót budowlanych wiążą się z innymi obowiązkami formalnymi, w tym koniecznością uzyskania odpowiednich zgód i opinii. A tu pojawia się kolejny problem: budynek, o którym mowa, jest wpisany do rejestru zabytków. RPO wskazuje na możliwe niedochowanie wymogu uzyskania zaktualizowanej opinii właściwego organu ochrony zabytków co do faktycznie przeprowadzonych robót.

Pułapka formalna: można stracić prawo do samodzielnej walki w sądzie

To część sprawy, o której warto wiedzieć, jeśli sam kiedykolwiek będziesz się spierać z urzędem o podobną sprawę. Skarżąca w pewnym momencie utraciła możliwość samodzielnej kontroli sądowej decyzji - jej własna skarga została odrzucona z przyczyn czysto formalnych, niezwiązanych z meritum sprawy.

To właśnie dlatego z pomocą przyszedł Rzecznik Praw Obywatelskich, który - w przeciwieństwie do zwykłego obywatela - może wnosić skargi do sądu administracyjnego niezależnie od tego, czy strona sama zachowała wszystkie terminy i wymogi formalne w swoim wcześniejszym postępowaniu.

Co możesz zrobić, jeśli Twój śmietnik też stoi za blisko okna?

Jeśli czytając ten artykuł pomyślałeś o własnym podwórku czy dziedzińcu, gdzie też jest problem z lokalizacją śmietnika, warto znać podstawowe kroki:

  • Sprawdź, jaka faktycznie jest odległość miejsca gromadzenia odpadów od Twoich okien - norma to 10 metrów, minimum po zgodzie sanepidu to 5 metrów.
  • Gdy odległość jest za mała i przeszkadza Ci odór ze śmietnika, to zgłoś sprawę do właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego - to on prowadzi postępowania dotyczące lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów.
  • Jeśli otrzymasz decyzję odmowną lub umarzającą postępowanie, masz prawo się od niej odwołać do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a następnie do sądu administracyjnego.
  • Pilnuj terminów i warunków formalnych - jak pokazuje opisywana sprawa, uchybienie terminowi może pozbawić Cię możliwości samodzielnej walki w sądzie.
  • Jeśli mimo wyczerpania możliwości odwoławczych sprawa nadal nie jest rozstrzygnięta zgodnie z przepisami, możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.

FAQ - najczęstsze pytania o odległość śmietnika od okien

Jaka powinna być minimalna odległość śmietnika od okien mieszkania?

Zgodnie z przepisami - 10 metrów od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Czy tę odległość można zmniejszyć?

Tak, ale maksymalnie o połowę, czyli do 5 metrów, i wyłącznie po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Dlaczego w tej sprawie śmietnik stoi tylko 2,5 metra od okna?

Organy nadzoru budowlanego argumentowały, że historyczna zabudowa Poznania uniemożliwia inną lokalizację. RPO uważa, że to nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów.

Do kogo zgłosić problem zbyt bliskiej lokalizacji śmietnika?

Do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Co zrobić, jeśli urząd umorzy postępowanie w mojej sprawie?

Można się odwołać do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a następnie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czym różni się przebudowa od remontu w kontekście tej sprawy?

To rozróżnienie wpływa na to, jakie zgody i opinie są wymagane przy robotach budowlanych – co ma znaczenie zwłaszcza w budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

Kiedy można zwrócić się o pomoc do RPO w podobnej sprawie?

Gdy wyczerpano dostępne środki odwoławcze, a mimo to sprawa nie została rozstrzygnięta zgodnie z obowiązującymi przepisami i chronionymi prawami obywatelskimi.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Powiązane
Wystartowało nowe badanie dla seniorów. Nie trzeba iść do szpitala
Wystartowało nowe badanie dla seniorów. Nie trzeba iść do szpitala
Opłata reprograficzna jednak bez zmian. MKiDN odpowiedziało w sprawie droższych smartfonów
Opłata reprograficzna jednak bez zmian. MKiDN odpowiedziało w sprawie droższych smartfonów
Problem z systemem kaucyjnym jest inny, niż liczba punktów zwrotu
Problem z systemem kaucyjnym jest inny, niż liczba punktów zwrotu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Opisy stanowisk pracy powinny być teraz priorytetem. Czasu na uporządkowanie dokumentów jest coraz mniej
19 sie 2026

Dlaczego opisy stanowisk pracy stały się dla pracodawców kluczowe właśnie teraz? Ma to związek z dużymi zmianami zachodzącymi na gruncie prawa pracy. Choć przepisy nie zostały jeszcze uchwalone, wiadomo już co i dlaczego trzeba zrobić. Jest też jasne, że czasu jest niewiele.
Dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego. Czy dodatek jest chroniony przed potrąceniem?
19 sie 2026

Pracownicy socjalni spełniający warunki określone w ustawie o pomocy społecznej mają prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. Czy dodatek ten podlega ochronie przed potrąceniem i czy ma wpływ na wysokość wynagrodzenia urlopowego?
Śmietnik 2,5 metra od okna, bo "to historyczna zabudowa". Czy mieszkańcy muszą tak żyć?
19 sie 2026

Wyobraź sobie, że mieszkasz w centrum miasta, a Twoje okno dzieli od kontenerów na odpady odległość 2,5 m. Latem, gdy upał wzmaga odór ze śmieci, nie możesz normalnie wywietrzyć mieszkania. Dokładnie z takim problemem od lat mierzy się mieszkanka Poznania. 18 sierpnia 2026 r. RPO złożył skargę do WSA w Poznaniu, domagając się uchylenia decyzji, którą miała tłumaczyć historyczna ciasna zabudowa.
Wynajęty lokal (np. mieszkanie) ma wady - czy najemca może żądać obniżenia czynszu? Jakie są obowiązki wynajmującego w tej sytuacji?
18 sie 2026

Umowa najmu polega na oddaniu najemcy lokalu do czasowego używania, a zatem istotnym, z punktu widzenia najemcy, jest w tym czasie tak stan techniczny przedmiotu umowy, jak i jego przydatność do umówionego użytku. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wynajmowany lokal (np. mieszkanie) posiada wady i to takie, które co najmniej utrudniają, a niekiedy nawet uniemożliwiają korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ustawodawca zawarł w kodeksie cywilnym na taką właśnie okoliczność odpowiednie regulacje, które zostaną przybliżone poniżej.

REKLAMA

Koniec Lex Deweloper - co zmieni się po 1 września dla nabywców mieszkań i całego rynku mieszkaniowego? Plany Ogólne Gmin i Zintegrowane Plany Inwestycyjne zastąpią specustawę?
18 sie 2026

W dniu 31 sierpnia 2026 r. kończy się okres przejściowy związany z wygaszaniem specustawy mieszkaniowej, czyli tzw. Lex Deweloper. Od września nowe inwestycje będą realizowane już wyłącznie w oparciu o zreformowany system planowania przestrzennego, obejmujący m.in. Plany Ogólne Gmin oraz Zintegrowane Plany Inwestycyjne (ZPI). To jedna z najważniejszych zmian dla rynku nieruchomości w ostatnich latach, której skutki będą odczuwalne nie tylko przez deweloperów, ale również przez osoby planujące zakup mieszkania – pisze Grzegorz Kawecki, Prezes Pekabex Development.
Ofiarą mobbingu może być nie tylko pracownik, ale też przełożony. Nowelizacja przepisów zmienia nie tylko definicję mobbingu
19 sie 2026

Mobbing to nie zawsze niepożądane zachowanie zachodzące w relacji przełożony–podwładny. Codzienność w zakładach pracy bywa bardziej skomplikowana, a znowelizowane przepisy Kodeksu pracy będą to uwzględniały.
Świadczenie wspierające dla seniora w prywatnym domu opieki? [Wywiad]
18 sie 2026

Sądy przyznały świadczenie wspierające osobom przebywającym w prywatnych, całodobowych placówkach opieki senioralnej. O tym, co te orzeczenia mogą oznaczać dla innych osób z niepełnosprawnościami, mówi dr Edyta Konopczyńska, radca prawny.
Nowa ofiara cyberoszustów? Ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona
18 sie 2026

Najczęściej ofiarami oszustw polegających na podszywaniu się pod instytucje publiczne padają osoby w wieku 25–34 lata. Aż 17 proc. badanych z tej grupy przyznało, że straciło pieniądze w wyniku takiego przestępstwa – wynika z badania ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

REKLAMA

Koniec z obowiązkiem prac domowych od września 2026 r. – te przepisy po raz pierwszy znajdą zastosowanie w roku szkolnym 2026/2027
18 sie 2026

Od września 2026 r. (czyli po raz pierwszy – w odniesieniu do roku szkolnego 2026/2027) – ustawą z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) wprowadziło kolejne zmiany w zasadach odrabiania prac domowych przez uczniów. Tym razem chodzi o odrabianie lekcji podczas pobytu w świetlicy szkolnej.
Poprawiłeś w AI same przecinki. Czy Twój własny tekst zostanie uznany za dzieło maszyny?
16 sie 2026

Modele AI Claude'a wprowadzane na rynek od 2 sierpnia 2026 r. znakują tworzony tekst niewidzialnym, ale wykrywalnym maszynowo znakiem wodnym. To odpowiedź na unijne wymogi przejrzystości. Problem w tym, że znak powstaje na poziomie modelu i może pojawić się także tam, gdzie prawo wcale nie każe oznaczać treści, na przykład przy zwykłej korekcie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA