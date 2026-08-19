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Wystartowało nowe badanie dla seniorów. Nie trzeba iść do szpitala

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19 sierpnia 2026, 09:54
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Lekarka pomaga seniorce w wypełnieniu ankiety
Wystartowało nowe badanie dla seniorów. Nie trzeba iść do szpitala
Shutterstock
Shutterstock

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Hasło „nowe badanie dla seniorów” może kojarzyć się z kolejnym programem badań profilaktycznych albo bezpłatną diagnostyką w przychodni. W tym przypadku chodzi jednak o coś zupełnie innego. To ogólnopolska ankieta skierowane do Polaków po 55. roku życia dotyczące jakości życia, zdrowia, jak odnajdują się w cyfrowej rzeczywistości i czy doskwiera im samotność. Do czego zebrane dane zostaną użyte?

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Ważne

Skrót:

  • Fundacja SeniorApp wystartowała z ogólnopolską ankietą skierowaną do osób po 55. roku życia - to badanie kwestionariuszowe.
  • Kwestionariusz obejmuje cztery obszary: zdrowie i profilaktykę, jakość życia, relacje społeczne oraz kompetencje cyfrowe.
  • Zebrane odpowiedzi trafią do szóstej edycji raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”.
  • W badaniu weźmie udział ok. 2000 osób z całego kraju, dobranych metodą losowo-kwotową.
  • Poprzednie edycje raportu miały wymierny wpływ na polskie prawo - były wykorzystywane m.in. przy tworzeniu Bonu Senioralnego.
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Kwestionariusz przygotowany przez Fundację SeniorApp ma za zadanie dogłębnie zbadać doświadczenia, potrzeby i oczekiwania osób starszych. Skupia się na czterech obszarach tematycznych:

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  • potrzeby zdrowotne i profilaktyka,
  • jakość życia,
  • życie społeczne i relacje,
  • cyfryzacja i kompetencje cyfrowe.

Te cztery kategorie mają razem złożyć się na pełny obraz codzienności polskich seniorów - nie tylko w wymiarze zdrowotnym, lecz także pod kątem poczucia osamotnienia, dostępu do nowych technologii oraz ogólnej satysfakcji z życia.

POMOC SPOŁECZNA

Skąd potrzeba takiego badania dla seniorów? Polska demografia nie zostawia złudzeń

Polska należy dziś do państw o jednym ze starszych społeczeństw na świecie. Mediana wieku zbliża się już do 44 lat, a udział osób w wieku poprodukcyjnym stale rośnie. Prognozy demograficzne pokazują, że zjawisko to będzie się pogłębiać w kolejnych latach, co stawia przed państwem poważne zadanie dostosowania systemu opieki społecznej, zdrowotnej i emerytalnego do zmieniającej się struktury społeczeństwa.

"Rosnący odsetek seniorów oraz osób w wieku przedsenioralnym sprawia, że głos tych grup powinien w coraz większym stopniu być uwzględniany w projektowaniu polityk publicznych na różnych poziomach. Badanie, które prowadzi Fundacja SeniorApp, daje szczególny wgląd w potrzeby i oczekiwania seniorów, a także wyzwania, z jakimi zmagają się na co dzień. To niezwykle cenna i unikalna wiedza, która powinna być podstawą decyzji o ewentualnych programach i działaniach skierowanych do tej grupy osób" – mówi Igor Marczak, członek Zespołu do spraw samorządowych działań senioralnych przy Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej i wiceprezes Fundacji SeniorApp.

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Kto weźmie udział w badaniu? Zasady doboru uczestników

Kwestionariusz kierowany jest do osób po 55. roku życia mieszkających w różnych regionach Polski. Badanie prowadzone jest na skalę ogólnokrajową, a próba dobierana jest metodą losowo-kwotową - w sumie ankieta obejmie ok. 2000 respondentów, co ma zapewnić reprezentatywność wyników dla całej tej grupy wiekowej.

W 2026 to szósta odsłona badania. Co powtarza się co roku, a co się zmienia?

Fundacja SeniorApp bada potrzeby seniorów nieprzerwanie od 2021 roku. Podstawowy zestaw pytań pozostaje z roku na rok taki sam, dzięki czemu można obserwować, jak zmieniają się priorytety i oczekiwania tej grupy społecznej w czasie. Każda kolejna edycja wzbogacana jest jednak o nowe wątki, nawiązujące do aktualnych wydarzeń i wyzwań.

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"W Fundacji na co dzień pracujemy z członkami tzw. srebrnego pokolenia, więc potrafimy w pewnym stopniu określić ich podstawowe potrzeby i oczekiwania. Raport ma jednak znacznie bardziej kompleksowy charakter i pozwala uwzględnić różne punkty widzenia. Przede wszystkim jednak daje możliwość uchwycenia zmieniających się trendów. Dzięki temu możliwe jest nie tylko poznanie aktualnych priorytetów seniorów, ale także weryfikacja, czy podejmowane działania i programy przynoszą realną zmianę" – komentuje Przemysław Mroczek, Prezes Zarządu Fundacji SeniorApp.

Czy wyniki ankiety faktycznie na coś wpływają i czy seniorzy powinni wziąć udział?

To pytanie nasuwa się naturalnie przy każdej społecznej inicjatywie tego typu. Z doświadczeń Fundacji wynika, że odpowiedź brzmi twierdząco - wcześniejsze edycje raportu docierały nie tylko do opinii publicznej, ale też bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kształt polityki senioralnej w kraju.

"Każdego roku kolejna edycja raportu trafia do szerokiej grupy osób, w tym decydentów. Poprzez nasze działania informacyjne, dzięki mediom, udaje się pomóc zwrócić uwagę na problemy, które mogłyby pozostać niezauważone. Wiedza pozyskiwana w naszym badaniu może służyć w realizacji polityk publicznych i jestem przekonany, że już to miało miejsce w przeszłości - np. w pracach nad Bonem Senioralnym czy listą bezpłatnych szczepień czy leków dla seniorów" - zaznacza Przemysław Mroczek.

Co stanie się z zebranymi danymi z ankiety?

Odpowiedzi udzielone w ankiecie zostaną wykorzystane do opracowania szóstej edycji raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”. Podobnie jak w poprzednich latach, publikacja dotrze do szerokiego grona odbiorców - w tym instytucji zaangażowanych w politykę senioralną - i może przełożyć się na kształt kolejnych programów wsparcia dla osób starszych.

Najczęstsze pytania o ankietę Fundacji SeniorApp (FAQ)

Czy to badanie ma charakter medyczny?

Nie. To kwestionariusz socjologiczny dotyczący potrzeb zdrowotnych, jakości życia, relacji społecznych i cyfryzacji osób po 55. roku życia - nie chodzi o badania lekarskie ani diagnostykę zdrowotną.

Kto może wziąć udział w ankiecie?

Osoby po 55. roku życia z całej Polski. Próba dobierana jest metodą losowo-kwotową, a badanie obejmie ok. 2000 respondentów.

Jakich tematów dotyczy kwestionariusz?

Czterech obszarów: potrzeb zdrowotnych i profilaktyki, jakości życia, życia społecznego i relacji oraz cyfryzacji i kompetencji cyfrowych.

Do czego zostaną wykorzystane wyniki?

Posłużą do przygotowania szóstej edycji raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”.

Czy poprzednie edycje raportu miały realny wpływ na przepisy?

Tak, według Fundacji SeniorApp wyniki wcześniejszych badań były brane pod uwagę m.in. przy tworzeniu Bonu Senioralnego oraz listy bezpłatnych szczepień i leków dla seniorów.

Od kiedy Fundacja SeniorApp prowadzi tego typu badania?

Od 2021 roku - obecna edycja jest już szóstą z kolei.

Czym jeszcze zajmuje się Fundacja SeniorApp?

Fundacja działa na rzecz poprawy jakości życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami, prowadzi szkolenia z obsługi urządzeń mobilnych, zapewnia wsparcie opiekuńcze i inicjuje programy aktywizujące osoby starsze.

Źródło: Fundacja SeniorApp

Fundacja SeniorApp to organizacja pozarządowa, której celem jest poprawa jakości życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W ramach realizowanych projektów Fundacja walczy z wykluczeniem cyfrowym wśród seniorów, m.in. poprzez szkolenia z obsługi technologii mobilnych i bezpieczeństwa online. Jednym z głównych obszarów działań organizacji jest również zapewnianie wsparcia opiekuńczego oraz inicjowanie programów aktywizujących, tworząc warunki sprzyjające pełnemu uczestnictwu seniorów w życiu społecznym. Od 2021 r. Fundacja realizuje badanie i wydaje raport pt. „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”.

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Źródło: INFOR
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Infor.pl
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Hasło „nowe badanie dla seniorów” może kojarzyć się z kolejnym programem badań profilaktycznych albo bezpłatną diagnostyką w przychodni. W tym przypadku chodzi jednak o coś zupełnie innego. To ogólnopolska ankieta skierowane do Polaków po 55. roku życia dotyczące jakości życia, zdrowia, jak odnajdują się w cyfrowej rzeczywistości i czy doskwiera im samotność. Do czego zebrane dane zostaną użyte?
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