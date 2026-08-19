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ZUS podał surowy próg dla 14. emerytury. Przekroczysz 2900 zł brutto i stracisz część dodatku

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19 sierpnia 2026, 13:30
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
14 emerytura
ZUS podał surowy próg dla 14. emerytury. Przekroczysz 2900 zł brutto i stracisz część dodatku
Shutterstock

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Ponad miliony polskich emerytów i rencistów dostaną we wrześniu podwójny przelew. ZUS zaprezentował oficjalny harmonogram wypłat czternastej emerytury na 2026 rok. Dodatkowa gotówka trafi do seniorów automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Warto jednak pilnie sprawdzić wysokość swojej podstawowej emerytury - w tym roku rządowy próg dochodowy jest bezlitosny i wielu seniorów dostanie znacznie pomniejszone kwoty lub całkowicie straci prawo do bonusu.

Pełna kwota to 1978,49 zł brutto. Kto dostanie maksymalny przelew?

W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury została ustalona na poziomie 1978,49 zł brutto. W zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej seniora, przełoży się to orientacyjnie na kwotę w przedziale od około 1540 zł do 1630 zł na rękę (netto). Maksymalny bonus trafi jednak wyłącznie do tych osób, których podstawowa miesięczna emerytura lub renta z ZUS nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. Każdy, kto mieści się w tym limicie, otrzyma we wrześniu pełny, podwójny przelew w swoim standardowym terminie wypłaty.

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Pułapka zasady "złotówka za złotówkę". ZUS wyliczy potrącenia

Dla seniorów z wyższymi świadczeniami system przewiduje restrykcyjny mechanizm redukcji. Jeśli Twoja emerytura przekracza próg 2900 zł brutto, ZUS zastosuje zasadę "złotówka za złotówkę" - dodatkowe świadczenie zostanie pomniejszone dokładnie o kwotę tego przekroczenia. Działanie tego mechanizmu wygląda następująco:

  • Przy emeryturze wyższej o 100 zł (czyli 3000 zł brutto), czternastka spadnie o 100 zł i wyniesie 1878,49 zł brutto.
  • Przy przekroczeniu progu o 500 zł (czyli 3400 zł brutto), dodatek zostanie obcięty o 500 zł i wyniesie 1478,49 zł brutto.

Masz taką emeryturę? We wrześniu nie dostaniesz ani grosza

Przepisy wprowadzają także sztywną barierę, poniżej której ZUS całkowicie rezygnuje z uruchamiania wypłaty. Czternasta emerytura nie zostanie przelana, jeśli po odliczeniu nadwyżki jej końcowa wartość byłaby niższa niż 50 zł brutto. Biorąc pod uwagę bazową wysokość świadczenia (1978,49 zł brutto) oraz próg dochodowy (2900 zł brutto), łatwo wskazać ostateczną granicę finansową. Prawo do dodatkowych pieniędzy wygasa całkowicie w momencie, gdy stała emerytura lub renta osiąga poziom około 4828,49 zł brutto. Seniorzy pobierający z ZUS kwoty równe lub wyższe od tego pułapu nie otrzymają we wrześniu żadnych dodatkowych środków.

Pieniądze z urzędu. Kto znajduje się na liście wypłat?

ZUS uspokaja, że seniorzy nie muszą wypełniać żadnych formularzy ani odwiedzać placówek. Świadczenie zostanie przyznane z urzędu i dopisane bezpośrednio do regularnej wrześniowej emerytury lub renty. Uprawnione do pieniędzy są osoby pobierające:

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  • Emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • Renty rodzinne oraz renty socjalne,
  • Świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi pełna kwota czternastej emerytury w 2026 roku?

Pełna kwota czternastej emerytury w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, czyli orientacyjnie od około 1540 zł do 1630 zł netto, zależnie od indywidualnej sytuacji podatkowej seniora.

Kto otrzyma pełną czternastą emeryturę z ZUS we wrześniu 2026 roku?

Pełną czternastą emeryturę otrzymają osoby, których podstawowa miesięczna emerytura lub renta z ZUS nie przekracza 2900 zł brutto.

Jak działa zasada złotówka za złotówkę przy czternastej emeryturze z ZUS?

Jeśli emerytura przekracza próg 2900 zł brutto, ZUS pomniejszy czternastą emeryturę dokładnie o kwotę tego przekroczenia. Przy 3000 zł brutto czternastka wyniesie 1878,49 zł brutto.

Od jakiej emerytury lub renty ZUS nie wypłaci czternastej emerytury?

Prawo do dodatkowych pieniędzy wygasa, gdy stała emerytura lub renta osiąga około 4828,49 zł brutto. Seniorzy pobierający z ZUS kwoty równe lub wyższe od tego pułapu nie otrzymają dodatkowych środków.

Czy trzeba składać wniosek o czternastą emeryturę z ZUS w 2026 roku?

Nie trzeba składać żadnych formularzy ani odwiedzać placówek. Czternasta emerytura zostanie przyznana z urzędu i dopisana bezpośrednio do regularnej wrześniowej emerytury lub renty.

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Źródło: INFOR
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