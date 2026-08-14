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Specjalny zasiłek z MOPS. Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny

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14 sierpnia 2026, 12:59
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Kto może ubiegać się o specjalny zasiłek celowy z MOPS?
Kto może ubiegać się o specjalny zasiłek celowy z MOPS?
Shutterstock

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W wyjątkowych sytuacjach ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacić zasiłek nawet pomimo przekroczonego kryterium dochodowego. Wysokość takiego świadczenia zależy m.in. od wielkości rodziny. Co trzeba wiedzieć o specjalnym zasiłku celowym? Ile wynosi taki zasiłek w 2026 roku? Czy wzrośnie w 2027 roku? Co bierze pod uwagę MOPS?

Specjalny zasiłek celowy z MOPS. Jakie kryteria obowiązują w 2026 roku?

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Wysokość takiego zasiłku nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo rodziny. Aktualnie obowiązujący próg dochodowy dla osoby samotnej wynosi 1010 zł.

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Kryterium dochodowe dla rodziny zależy od liczby jej członków i aktualnego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (823 zł). Jest to bowiem suma kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie Przykładowo zatem dla rodziny dwuosobowej kryterium dochodowe wynosi 1646 zł Zgodnie z obowiązującymi przepisami, progi te nie powinny się zmienić w ciągu tego roku.

Podstawą prawną jest tu art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Przykład

W praktyce oznacza to, iż osoba samotna może otrzymać maksymalnie 1010 zł specjalnego zasiłku celowego, rodzina dwuosobowa do 1646 zł, trzyosobowa - nawet 2469 zł. Kwota jest ustalana w oparciu o indywidualną sytuację wnioskodawców i możliwości finansowych danej gminy.

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Specjalny zasiłek celowy z MOPS? Tak, ale w wyjątkowych sytuacjach

Trzeba jednak pamiętać, iż nie każdy ma szansę na taki zasiłek. Jest on bowiem przyznawany tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nie zostały one jednak wprost wymienione w przepisach.

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„W orzecznictwie podkreśla się, że przyznanie specjalnego zasiłku celowego uzależniona jest nie tylko od tego, w jakim stopniu podstawowe potrzeby wnioskodawcy mogą zostać zaspokojone z jego własnych środków, ale przede wszystkim od wystąpienia szczególnych okoliczności, w związku z którymi konieczne jest udzielenie wsparcia pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Musi to być zatem przypadek na tyle charakterystyczny i odbiegający od sytuacji innych osób znajdujących się w trudnym położeniu, że uzasadnia przyznanie pomocy z uwagi na nadzwyczajność zdarzenia, które wystąpiło i jest dotkliwe w skutkach” – przypomniał Naczelny Sad Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 14 listopada 2025 r. (sygn. I OSK 2199/24).

Kolejną trudność stwarza też użyte w przepisach słowo „może”. Oznacza to, iż zasiłek jest przyznawany w ramach tzw. uznania administracyjnego i MOPS może go nie przyznać. Dlatego bardzo ważne jest dokładne zbadanie konkretnej sprawy przez daną gminę. Najczęściej na taką pomoc można liczyć w przypadku nagłej potrzeby zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych (np. związanych z gwałtownym pogorszeniem się stanu zdrowia).

Jak ubiegać się o specjalny zasiłek z MOPS? Pamiętaj o wywiadzie środowiskowym!

Aby otrzymać wsparcie, trzeba zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Pomoc z reguły udzielana jest na wniosek. Warto jak najdokładniej uzasadnić konieczność otrzymania świadczenia. Trzeba pamiętać, iż gmina przyzna zasiłek po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. To ważny etap w pomocy społecznej, którego celem jest ustalenie sytuacji osobistej, dochodowej, majątkowej i rodzinnej wnioskodawców.

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Czy w 2027 roku wzrosną maksymalne kwoty specjalnego zasiłku celowego?

Według aktualnie obowiązujących przepisów kwoty kryteriów dochodowych w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa możliwa, choć nieobowiązkowa podwyżka, przypada zatem na rok 2028. Jeśli zatem zasady te się nie zmienią, to w 2027 r. nie wzrośnie maksymalna kwota specjalnego zasiłku celowego.

Czy specjalny zasiłek celowy trzeba zwrócić?

Nie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowego nie podlega zwrotowi

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 639; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 986);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044).

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Źródło: INFOR
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