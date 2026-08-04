Dłużnik umarł, ale dług żyje. Wierzyciel może sięgnąć po pieniądze spadkobierców nawet bez ich wiedzy

Śmierć dłużnika nie oznacza śmierci długu. Wierzyciel, który wie, jak korzystać z dostępnych narzędzi prawnych, nie musi czekać, aż rodzina zmarłego sama przeprowadzi postępowanie spadkowe. Może to zrobić za nią – i to za symboliczne 100 zł. Nowa uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r. daje mu do tego mocną podstawę i jasno potwierdza, że taki ruch przerywa bieg przedawnienia.

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Dług nie umiera razem z dłużnikiem – zobowiązania majątkowe wchodzą w skład spadku i przechodzą na spadkobierców

Wierzyciel może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku – nawet bez pytania rodziny o zgodę. Koszt? Tylko 100 zł

Nowa uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) przesądza: taki wniosek przerywa bieg przedawnienia, jeśli jest niezbędny do dochodzenia roszczenia

Spadkobiercy mają się czym bronić, ale muszą działać – mogą odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza

Co dzieje się z długiem po śmierci dłużnika?

Tu nie ma żadnej dwuznaczności. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają z chwilą jego śmierci. Długi wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców. Jeśli ktoś odziedziczył po bliskim mieszkanie, samochód czy oszczędności – odziedziczył też jego niespłacone zobowiązania.

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Problem zaczyna się, gdy wierzyciel chce odzyskać pieniądze. Musi ustalić, kto prawnie odziedziczył majątek i zobowiązania po zmarłym. Dopóki tego nie zrobi, nie wie, przeciwko komu skierować roszczenie. Nie może pozwać „spadku" ani „masy spadkowej" – potrzebuje konkretnych osób, wskazanych w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ważne I tu pojawia się kluczowy problem: termin przedawnienia długu biegnie dalej, niezależnie od tego, czy wierzyciel zdołał już ustalić spadkobierców, czy nie.

Najbardziej dotkliwy scenariusz: dłużnik umiera tuż przed przedawnieniem

Wyobraź sobie taką sytuację. Wierzycielowi zostaje pół roku do upływu terminu przedawnienia roszczenia. W tym momencie dłużnik umiera. Rodzina zmarłego nie kwapi się do załatwiania formalności spadkowych. Wierzyciel nie wie, kto dziedziczy. Nie ma kogo pozwać. Czas leci.

Właśnie w takich przypadkach wierzyciel może skorzystać z prawa, jakie daje mu art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego – jako osoba posiadająca interes prawny może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku. Nie potrzebuje na to zgody rodziny. Nie musi nawet mieć z nią kontaktu.

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Ważne Ale czy taki wniosek przerywa bieg przedawnienia? Do niedawna prawnicy spierali się w tej kwestii. Teraz Sąd Najwyższy postawił sprawę jasno.

Uchwała SN z 11 lutego 2026 r. – co dokładnie przesądził Sąd Najwyższy?

W uchwale z dnia 11 lutego 2026 r. w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 27/25) Sąd Najwyższy orzekł:

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Złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, jeżeli jest ono niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.

Kluczowe jest tu słowo „niezbędne". SN nie dał wierzycielom blankietowego narzędzia do przerywania przedawnienia w każdej sytuacji. Postawił warunek: wniosek spadkowy musi być obiektywnie konieczny, żeby wierzyciel mógł w ogóle dochodzić swoich pieniędzy.

Kiedy wniosek jest „niezbędny" wierzycielowi? Sąd Najwyższy wyjaśnia

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały szczegółowo rozłożył na czynniki pierwsze kryterium „niezbędności". Wskazał, że czynność wierzyciela zmierza bezpośrednio do realizacji roszczenia, jeśli spełnione są dwa warunki jednocześnie:

Jej ominięcie w procesie dochodzenia i egzekwowania roszczenia jest niemożliwe – wierzyciel nie ma innej drogi, żeby ustalić, od kogo żądać zapłaty. Po jej podjęciu, do czasu jej rozpoznania przez sąd, wierzyciel nie ma możliwości podjęcia kolejnych czynności – jest zablokowany i musi czekać na orzeczenie.

W sprawie, która trafiła do Sądu Najwyższego, sytuacja była modelowa. Wierzyciel posiadał już tytuł egzekucyjny – nakaz zapłaty – ale dłużnicy wymienieni w tym tytule zmarli. Aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom, wierzyciel musiał najpierw udowodnić, kto jest spadkobiercą. Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie mógł skutecznie wystąpić o nadanie klauzuli. Nie mógł ominąć wniosku do sądu. Bez niego był w prawnym pacie.

Dlaczego „bezpośredniość" w dochodzeniu długu po zmarłym nie może być rozumiana dosłownie?

To jeden z najciekawszych fragmentów uzasadnienia. Sąd Najwyższy wyraźnie podkreślił, że nie można stosować ściśle językowej wykładni pojęcia „bezpośredniości" z art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Gdyby to zrobić i uznać, że bezpośredni jest tylko sam pozew przeciwko spadkobiercom, doszłoby do absurdu:

wierzyciel nie może pozwać spadkobierców, bo nie wie, kto nimi jest,

nie może uzyskać klauzuli wykonalności, bo nie ma postanowienia spadkowego,

a jednocześnie upływa termin przedawnienia.

Wierzyciel znalazłby się w sytuacji bez wyjścia – miałby prawo do pieniędzy, ale żaden instrument prawny nie pozwoliłby mu go zrealizować w terminie. Dlatego SN zastosował wykładnię funkcjonalną: bieg terminu przedawnienia nie może biec, jeżeli uprawniony obiektywnie nie ma możliwości realizacji swojego roszczenia.

Wcześniej były rozbieżności co do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku składanego przez wierzyciela

Przed tą uchwałą orzecznictwo sądów było niespójne. Istniały dwa obozy:

Obóz 1 – wniosek spadkowy nie przerywa przedawnienia:

Zwolennicy twierdzili, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma charakter wyłącznie przygotowawczy. Nie służy wprost dochodzeniu zapłaty, lecz jedynie identyfikacji osób, od których wierzyciel mógłby tej zapłaty żądać. Wniosek spadkowy nie spełnia warunku bezpośredniości – więc nie przerywa biegu przedawnienia.

Obóz 2 – wniosek spadkowy przerywa przedawnienie:

Argumentowali, że bez ustalenia kręgu spadkobierców wierzyciel jest faktycznie pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw. Wniosek spadkowy to konieczne ogniwo, bez którego cały łańcuch windykacyjny się rozpada.

Ważne Sąd Najwyższy stanął po stronie obozu drugiego – ale z zastrzeżeniem kryterium niezbędności. To ważne rozróżnienie: nie każdy wniosek spadkowy złożony przez wierzyciela automatycznie przerwie przedawnienie. Tylko taki, który jest obiektywnie konieczny do realizacji roszczenia.

100 zł – tyle kosztuje wierzyciela uruchomienie całej machiny sądowej przeciwko spadkobiercom

Wierzyciele, którzy wahają się, czy warto wszczynać postępowanie spadkowe, powinni zwrócić uwagę na koszty. A te są niemal symboliczne w perspektywie odzyskania długu od spadkobierców:

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 100 zł

od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: Opłata za wpis orzeczenia do rejestru spadkowego: 5 zł

Łącznie: 105 zł. Za tyle wierzyciel może uruchomić procedurę, która formalnie przeniesie dług na spadkobierców i umożliwi dalszą egzekucję.

Co więcej, sprawa o stwierdzenie nabycia spadku rządzi się specyficznymi regułami dowodowymi. Oczywiście to wierzyciel jako wnioskodawca musi podjąć inicjatywę i wykazać swój interes prawny. Ale po wszczęciu postępowania sąd sam dąży do ustalenia prawdy obiektywnej – może z urzędu zarządzać przeprowadzenie dowodów, sięgać do akt rejestrów stanu cywilnego, występować do innych sądów o dokumenty. Wierzyciel, nawet bez angażowania prawnika i płacenia mu wynagrodzenia, z powodzeniem może taką sprawę doprowadzić do końca, zwłaszcza gdy stan faktyczny nie jest szczególnie skomplikowany.

Ważne Jeśli więc spadkobiercy dłużnika liczą na to, że wierzyciel odpuści, bo koszty są zbyt wysokie – przeliczą się. Za 105 zł może się okazać, że dług oficjalnie przejdzie na nich.

Co nowa interpretacji kryterium niezbędności oznacza w praktyce – dla wierzycieli i spadkobierców?

Dla wierzycieli: realne narzędzie ochrony

Uchwała daje wierzycielom pewność, że śmierć dłużnika nie musi oznaczać utraty roszczenia. Dotychczas wielu z nich traciło pieniądze, bo potrzebowali zbyt dużo czasu na ustalenie następców prawnych dłużnika, a przedawnienie biegło nieubłaganie. Teraz wiedzą, że:

mogą sami wszcząć postępowanie spadkowe,

postępowanie spadkowe, wniosek przerywa bieg przedawnienia , jeśli jest niezbędny,

, jeśli jest niezbędny, koszt to zaledwie 105 zł.

Dla spadkobierców: ostrzeżenie, ale też narzędzia obrony

Dla rodzin zmarłych dłużników uchwała oznacza, że odziedziczone długi mogą być skutecznie dochodzone nawet wtedy, gdy od powstania roszczenia minęło sporo czasu. Ale spadkobiercy nadal mają do dyspozycji instrumenty ochronne:

odrzucenie spadku w ustawowym terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku,

w ustawowym terminie od dowiedzenia się o powołaniu do spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – wówczas odpowiedzialność za długi ogranicza się do wartości odziedziczonego majątku.

Ważne Kluczowe jest jedno: trzeba działać. Bierność spadkobierców – zarówno w kwestii formalności spadkowych, jak i w kwestii ochrony przed długami – może ich drogo kosztować.

Czy wierzyciel zmarłego dłużnika może wszcząć postępowanie spadkowe i inne pytania o długi spadkowe (FAQ)

Czy śmierć dłużnika kończy dług?

Nie. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego zobowiązania majątkowe zmarłego wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców.

Czy wierzyciel może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku?

Tak. Art. 1025 § 1 k.c. uprawnia do tego każdą osobę, która wykaże interes prawny – w tym wierzyciela zmarłego. Nie potrzebuje na to zgody ani wiedzy rodziny.

Ile kosztuje taki wniosek?

Opłata sądowa wynosi 100 zł, a opłata za wpis orzeczenia do rejestru spadkowego – 5 zł. Łącznie 105 zł.

Czy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przerywa przedawnienie?

Tak, ale pod warunkiem, że jest niezbędny dla dochodzenia roszczenia – tak wynika z uchwały SN z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25).

Co oznacza „niezbędność" wniosku?

Sąd Najwyższy wskazał dwa warunki: ominięcie wniosku w procesie dochodzenia roszczenia musi być niemożliwe, a po jego złożeniu wierzyciel nie może podjąć dalszych czynności do czasu rozpoznania sprawy przez sąd.

Czy uchwała SN wiąże inne sądy?

Formalnie uchwała w składzie trzech sędziów nie ma mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy. W praktyce jednak stanowi wyraźną wskazówkę interpretacyjną i sądy z dużym prawdopodobieństwem będą się nią kierować.

Jak spadkobierca może się bronić przed odziedziczonym długiem?

Może odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczając odpowiedzialność do wartości odziedziczonego majątku.

Czy wierzyciel musi angażować prawnika do złożenia wniosku spadkowego?

Nie musi. Sąd w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku sam dąży do ustalenia prawdy obiektywnej i może z urzędu przeprowadzać dowody. Przy nieskomplikowanych sprawach wierzyciel poradzi sobie samodzielnie.

Źródło: uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r., sygn. akt III CZP 27/25