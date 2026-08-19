Wielkie pieniądze dla emerytów już we wrześniu. ZUS podał daty wypłat [HARMONOGRAM]

Już we wrześniu 2026 roku miliony polskich emerytów i rencistów otrzymają dodatkowy zastrzyk gotówki. ZUS rozpoczyna wypłatę tzw. czternastej emerytury. Maksymalna kwota tego świadczenia wyniesie w tym roku dokładnie 1978,49 zł brutto .Co najważniejsze dla seniorów - nie trzeba składać żadnych wniosków ani odwiedzać urzędów. Pieniądze zostaną przelane całkowicie automatycznie.

Kiedy czternastka trafi na konto? Dokładne daty wypłat

ZUS połączy dodatkowe wsparcie z regularną wypłatą podstawowego świadczenia. Oznacza to, że seniorzy otrzymają jeden, powiększony przelew lub przekaz pocztowy w swoim standardowym terminie. Harmonogram wypłat we wrześniu prezentuje się następująco:

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1 września (wtorek),

6 września (niedziela) - wypłata trafi na konto lub zostanie doręczona przez listonosza odpowiednio wcześniej, czyli w piątek 4 września,

10 września (czwartek),

15 września (wtorek),

20 września (niedziela) - wypłata zostanie zrealizowana wcześniej, w piątek 18 września,

25 września (piątek),

1 października (czwartek) - ten termin dotyczy wyłącznie osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Poza emerytami, do otrzymania czternastki uprawnione są także osoby pobierające renty (rodzinne, socjalne, z tytułu niezdolności do pracy), nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz zasiłki przedemerytalne.

Kto dostanie pełne 1978,49 zł, a kto mniej? Próg dochodowy

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, czternastka nie należy się wszystkim w tej samej kwocie. Jej wysokość zależy bezpośrednio od stanu konta i dotychczasowych dochodów seniora. Pełna kwota 1978,49 zł brutto odpowiada wysokości tegorocznej minimalnej emerytury. Zasady przyznawania wsparcia:

Pełna kwota (1978,49 zł brutto): Trafi do osób, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Zmniejszona kwota (Zasada "złotówka za złotówkę"): Dla osób z wyższymi świadczeniami. Czternastka zostanie pomniejszona o kwotę, o jaką podstawowa emerytura przekracza próg 2900 zł.

Przykład: Jeśli Twoja emerytura wynosi 3500 zł brutto, przekraczasz próg o dokładnie 600 zł. Twoja czternastka zostanie pomniejszona o tę różnicę i wyniesie 1378,49 zł brutto.

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Ważna uwaga: Jeśli senior pobiera dwa świadczenia równolegle (np. rentę rodzinną i własną emeryturę), ZUS zsumuje ich kwoty brutto i dopiero od łącznego wyniku obliczy ewentualne przekroczenie progu.

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Przepisy jasno określają kryteria, po których przekroczeniu dodatkowe wsparcie w ogóle nie zostanie przyznane. ZUS stosuje tutaj minimalny próg wypłaty, który wynosi 50 zł brutto. Pieniędzy nie otrzymają:

Osoby, których regularna emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto (wtedy kwota czternastki po odliczeniach spada poniżej 50 zł).

Osoby, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają z jakiegokolwiek powodu zawieszone prawo do pobierania emerytury lub renty.

Podatki i komornik. Ile realnie trafi do kieszeni?

Warto pamiętać, że od kwoty czternastej emerytury ZUS ma obowiązek pobrać standardową składkę zdrowotną (9%) oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Odbywa się to na identycznych zasadach jak przy comiesięcznej emeryturze. Ile wynosi kwota na rękę (netto)? W przypadku osób pobierających najniższe świadczenia (gdzie potrącana jest tylko składka zdrowotna), maksymalna kwota netto czternastki wyniesie około 1800,43 zł. Przy wyższych emeryturach, od których odprowadzany jest również podatek, kwota netto pełnego świadczenia wyniesie w granicach 1540-1630 zł (dokładna kwota zależy od wysokości podstawowej emerytury). Jest jednak bardzo dobra wiadomość dla osób z problemami finansowymi. Czternastka jest całkowicie wolna od potrąceń oraz egzekucji komorniczych. Żaden komornik nie ma prawa zająć tych pieniędzy na poczet długów. Dodatkowo, otrzymanie tego świadczenia nie wpływa na prawo do innych zasiłków czy dodatków, które są uzależnione od kryterium dochodowego.