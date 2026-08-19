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ZUS nie wypłaci pieniędzy po zmarłym automatycznie. Masz dokładnie rok, a jeden błąd pozbawi Cię gotówki

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19 sierpnia 2026, 09:05
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS, pieniądze, emerytura, świadczenie
ZUS nie wypłaci pieniędzy po zmarłym automatycznie. Masz dokładnie rok, a jeden błąd pozbawi Cię gotówki
Shutterstock

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Odejście bliskiej osoby to bolesny czas, jednak w sprawach urzędowych zegar zaczyna tykać natychmiast. Niewielu spadkobierców zdaje sobie sprawę, że ostatnia emerytura po zmarłym nie przepada. ZUS wypłaca należne środki, ale stawia twarde warunki i pilnuje terminów. Drobny błąd lub brak wiedzy o przepisach może doprowadzić do utraty pieniędzy, a nawet do przykrych konsekwencji prawnych.

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Wśród bliskich zmarłego emeryta krąży wiele mitów dotyczących tego, co dzieje się z pieniędzmi za miesiąc, w którym nastąpił zgon. Często pojawia się pytanie: czy jeśli senior zmarł w pierwszych dniach miesiąca, to należy mu się całe świadczenie? Jak odzyskać środki i nie wpaść w pułapkę nieuprawnionego wyciągania pieniędzy z konta bankowego?

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Zasada jest jasna: Emerytura należy się za cały miesiąc zgonu

Przepisy prawa ubezpieczeniowego nie pozostawiają wątpliwości - ZUS nie dzieli emerytury proporcjonalnie na dni. Niezależnie od tego, czy senior zmarł 2., 15., czy 30. dnia danego miesiąca, prawo do pełnego świadczenia za ten miesiąc przysługuje w całości. Różnica polega jednak na tym, w jaki sposób pieniądze miały trafić do rąk emeryta:

  • Przelew na konto lub przekaz odebrany za życia: Sprawa jest zamknięta, wypłata nastąpiła prawidłowo.
  • Listonosz przyniósł przekaz po śmierci: Pod żadnym pozorem nie wolno podpisywać odbioru za zmarłego! Listonosz musi zwrócić środki do ZUS, a rodzina wnioskuje o ich wypłatę oficjalną drogą.
  • Przelew zatrzymany przez ZUS: Jeśli urząd dowiedział się o zgonie i wstrzymał przelew, pieniądze nie przepadają – trafiają do puli tzw. świadczeń niezrealizowanych.

Pułapka bankowa! Pełnomocnictwo vs Konto Wspólne

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez rodziny jest wybranie z bankomatu pieniędzy, które wpłynęły na rachunek zmarłego już po jego śmierci.

Ważne ostrzeżenie: Pełnomocnictwo do konta bankowego wygasa automatycznie w chwili śmierci jego właściciela!

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Jeśli przelew z ZUS dotyczył miesiąca po miesiącu zgonu (np. senior zmarł w lipcu, a w sierpniu wpłynęła emerytura sierpniowa), są to środki nienależne. Na mocy art. 138a Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, bank ma ustawowy obowiązek sam zwrócić te pieniądze do ZUS. Rodzina nie musi wykonywać żadnego przelewu zwrotnego – wystarczy, że nie rusza tych pieniędzy. Samodzielne ich pobranie to przestępstwo, które może skończyć się poważnymi problemami prawnymi.

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Co w przypadku konta wspólnego?

Jeśli konto bankowe było formalnie współwłasnością małżonków (konto wspólne, a nie konto z pełnomocnictwem), bank po śmierci jednego z właścicieli zazwyczaj nie blokuje dostępu do środków drugiemu współwłaścicielowi. Jednak uwaga: zasada zwrotu nienależnej emerytury do ZUS nadal obowiązuje. Bank ma prawo pobrać nienależnie wypłacone świadczenie bezpośrednio z tego rachunku.

Kto pierwszy po pieniądze? Wyścig z czasem wewnątrz rodziny

Środki po zmarłym nie trafiają do rodziny automatycznie i nie obowiązują tu standardowe reguły spadkowe. Ustawa ściśle definiuje hierarchię osób, które mogą ubiegać się o wypłatę:

  1. Małżonek i dzieci, którzy prowadzili ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe.
  2. Małżonek i dzieci, którzy mieszkali osobno.
  3. Inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub tacy, na których utrzymaniu pozostawał zmarły.

Pułapka braku zgody w rodzinie: Jeśli w tej samej linii uprawnionych (np. dorosłe dzieci) wniosek o niezrealizowane świadczenie złoży kilka osób, ZUS nie będzie samodzielnie dzielił kwoty na równe części. Urząd wypłaci pieniądze tej osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza. Pozostałe rodzeństwo musi wtedy rozliczać się między sobą na drodze cywilnej.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS krok po kroku?

Procedura wymaga dopełnienia formalności, a najważniejszą zasadą jest pilnowanie terminu 12 miesięcy od dnia śmierci świadczeniobiorcy. Po upływie roku roszczenie nieodwracalnie wygasa.

  • Krok 1: Wypełnij formularz ENS. To wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie zmarłej. Druk dostępny jest w placówkach ZUS oraz na portalu eZUS.
  • Krok 2: Skompletuj dokumenty. Do wniosku musisz dołączyć skrócony odpis aktu zgonu, dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (np. akt małżeństwa, akt urodzenia) oraz ewentualne dowody na prowadzenie wspólnego gospodarstwa (np. rachunki na ten sam adres).
  • Krok 3: Złóż wniosek. Dokumenty można przekazać osobiście w oddziale, wysłać pocztą, złożyć elektronicznie przez eZUS lub za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Wyjątek od zasady 12 miesięcy: Termin jednego roku może zostać przedłużony tylko w jednym, niezwykle rzadkim przypadku - gdy terminowe złożenie dokumentów było niemożliwe z powodu opóźnienia w wydaniu aktu zgonu przez sąd lub inne organy (np. w przypadku konieczności identyfikacji zwłok lub zaginięcia). Wtedy rok liczy się od dnia uprawomocnienia się odpowiedniego postanowienia lub faktycznego wydania aktu zgonu.

Nie myl emerytury z zasiłkiem pogrzebowym!

Ludzie nagminnie mylą niezrealizowaną emeryturę z zasiłkiem pogrzebowym. To dwa zupełnie oddzielne procesy:

  • Niezrealizowana emerytura (wniosek ENS) to pieniądze, które prawnie należały się zmarłemu seniorowi.
  • Zasiłek pogrzebowy (wniosek Z-12) to jednorazowy zwrot kosztów dla osoby, która faktycznie sfinansowała i zorganizowała pochówek.

Złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy nie oznacza, że ZUS automatycznie wypłaci ostatnią emeryturę. O każde z tych świadczeń trzeba wnioskować osobno.

Co w sytuacji, gdy bliski nie dożył emerytury?

Jeśli zmarły złożył wniosek o emeryturę, spełniał warunki, ale ZUS nie zdążył wydać decyzji przed jego śmiercią - urzędnicy dokończą postępowanie i wypłacą należne świadczenie rodzinie. Jeżeli jednak zmarły nigdy nie wnioskował o emeryturę, rodzina nie może zrobić tego po jego śmierci. Można natomiast odzyskać środki zgromadzone na subkoncie w ZUS oraz w OFE. Pieniądze te (dotyczy to osób urodzonych po 1968 roku) podlegają dziedziczeniu. W tym celu składa się odrębny formularz (USS) i nie trzeba w tym celu korzystać z płatnych pośredników - całą procedurę w ZUS przeprowadzimy bezpłatnie.

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Źródło: INFOR
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