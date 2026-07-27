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Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Czy tylko osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie ze środków PFRON?

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27 lipca 2026, 16:58
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
rehabilitacja, fizjoterapia, fizjoterapeuta, rehabilitant, sanatorium, turnus rehabilitacyjny, niepełnosprawni
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Shutterstock

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Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem. Osoby niepełnosprawne spełniające określone warunki mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON. O dofinansowanie mogą także ubiegać się opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

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Jakie są cele turnusu rehabilitacyjnego?

Czym jest turnus rehabilitacyjny? To zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Turnusy rehabilitacyjne są dostępne dla osób posiadających aktualne orzeczenie o:

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  • znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • niepełnosprawności stwierdzonej przed ukończeniem 16. roku życia.

Celem turnusu jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się wyłącznie na terenie Polski w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników i trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej – z zakwaterowaniem oraz niestacjonarnej – bez zakwaterowania.

Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

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  • usprawniająco-rekreacyjne,
  • rekreacyjno-sportowe i sportowe,
  • szkoleniowe,
  • psychoterapeutyczne,
  • rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
  • uczące samodzielnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.
Ważne

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.

Dla kogą są organizowane turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Turnusy mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

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  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  • z dysfunkcją narządu słuchu;
  • z dysfunkcją narządu wzroku;
  • z upośledzeniem umysłowym;
  • z chorobą psychiczną;
  • z padaczką;
  • ze schorzeniami układu krążenia;
  • z innymi niż wymienione dysfunkcjami lub schorzeniami.

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Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednak do uzyskania dofinansowania taka osoba musi spełniać określone warunki:

  • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
  • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
  • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
  • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
  • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
  • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
  • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach,
  • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dofinansowanie jest możliwe jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Dofinansowanie pobytu na turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna. Warunkiem jest, aby wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny zawierał wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna. Dofinansowanie pobytu opiekuna jest możliwe pod warunkiem, że opiekun:

  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat lub
  • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

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Wysokość dofinansowania ze środków PFRON

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
  • 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  • 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
  • 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

W celu uzyskania dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR):

  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - wypełniony przez wnioskodawcę,
  • skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza rodzinnego, lekarza specjalistę lub lekarza prowadzącego,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa opiekun,
  • klauzula RODO i zgoda na przetwarzanie danych.

Dokumenty należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania lub miejscem pobytu:

  • elektronicznie, w systemie SOW,
  • osobiście w PCPR,
  • pocztą,
  • za pośrednictwem opiekuna,
  • poprzez organizatora turnusu – jeśli daje taką możliwość.

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Źródło: INFOR
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