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Emerytury z ZUS tylko na konto? Jest decyzja ministerstwa w sprawie wypłat

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25 sierpnia 2026, 16:21
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Dziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Seniorka wyjmuje pieniądze z portfela
ZUS zaproponował rezygnację z wypłacania emerytur i rent w gotówce za pośrednictwem poczty.
Materiały prasowe

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ZUS zaproponował całkowitą rezygnację z wypłacania emerytur i rent w gotówce za pośrednictwem poczty. Oznaczałoby to konieczność przekazywania wszystkich świadczeń na rachunki bankowe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję w tej sprawie. Polaków czekają zmiany?

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ZUS chciał wypłacać emerytury i renty wyłącznie na konta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaproponował odejście od przekazów pocztowych i przejście na całkowicie bezgotówkowy system wypłacania emerytur i rent. W praktyce oznaczałoby to, że świadczenia trafiałyby do uprawnionych wyłącznie na rachunki bankowe.

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Pomysł ZUS pojawił się w uwagach do projektu ustawy dotyczącego zniesienia obowiązku składania zaświadczeń o osiąganych przychodach, m.in. przez wcześniejszych emerytów i rencistów. Zakład wskazywał przede wszystkim na finansowy aspekt proponowanej zmiany. Rezygnacja z przekazów pocztowych miałaby zdaniem ZUS przynieść oszczędności.

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Ministerstwo nie zgodziło się na propozycję ZUS

Propozycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie uzyskała jednak akceptacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W praktyce oznacza to, że w najbliższym czasie nie będzie obowiązku pobierania emerytury lub renty wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego.

Resort wskazał, że wprowadzenie obowiązku posiadania konta bankowego wykracza poza zakres merytoryczny przygotowywanego projektu ustawy. W konsekwencji rozwiązanie zaproponowane przez ZUS nie znalazło się w obecnie procedowanych przepisach.

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Emerytura od listonosza zostaje. Seniorzy nie muszą zakładać konta

Decyzja ministerstwa ma praktyczne znaczenie przede wszystkim dla osób, które nadal otrzymują świadczenia w gotówce. Senior korzystający z przekazu pocztowego nie musi w związku z propozycją ZUS zakładać rachunku bankowego ani zmieniać dotychczasowej dyspozycji dotyczącej sposobu wypłaty świadczenia.

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Jak ZUS wypłaca emerytury i renty obecnie?

Świadczeniobiorcy mają obecnie do wyboru dwie podstawowe formy otrzymywania pieniędzy z ZUS. Pierwszą jest przelew na rachunek bankowy. To zdecydowanie najpopularniejsze rozwiązanie.Korzysta z niego już niemal 82 proc. świadczeniobiorców, a odsetek ten stale rośnie. Drugą możliwością pozostaje wypłata świadczenia w gotówce za pośrednictwem poczty. W takim przypadku pieniądze dostarcza seniorowi do domu listonosz.

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Dlaczego ZUS chciał zrezygnować z wypłat emerytur w gotówce?

Zakład argumentował swoją propozycję możliwością uzyskania oszczędności dzięki przejściu na wypłaty bezgotówkowe. Według ZUS zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można byłoby przeznaczyć na modyfikację systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części służącej obsłudze emerytów i rencistów.

Ministerstwo nie rozstrzygało jednak tej kwestii w ramach obecnie przygotowywanych regulacji. Powodem odrzucenia propozycji było to, że obowiązek posiadania rachunku bankowego wykracza poza zakres procedowanego projektu.

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Czy ZUS może w przyszłości zrezygnować z przekazów pocztowych?

Na razie system wypłat emerytur i rent nie ulega zmianie. Osoby, które otrzymują pieniądze w gotówce za pośrednictwem poczty, zachowują tę możliwość. Stanowisko ministerstwa dotyczy jednak propozycji przedstawionej w ramach konkretnego projektu ustawy. Nie przesądza ono, że kwestia całkowitego odejścia od gotówkowych wypłat świadczeń nie może pojawić się ponownie podczas innych prac legislacyjnych w przyszłości.

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Źródło: INFOR
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