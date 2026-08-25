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Dofinansowanie z PFRON do remontu mieszkania 2026. Nawet 144 tys. zł i 95 proc. kosztów

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25 sierpnia 2026, 14:16
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Dziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Mężczyzna przeprowadza prace remontowe
Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na likwidację barier architektonicznych. Na co konkretnie mogą dostać pieniądze?
Anatoliy Cherkas
Shutterstock

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Osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności z poruszaniem się i potrzebują dostosować mieszkanie do swoich potrzeb, mogą ubiegać się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych. Wsparcie z PFRON może pokryć do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, a przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 9652,19 zł brutto ustawowy limit sięga niemal 150 tys. zł. Na co można przeznaczyć pieniądze?

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Dofinansowanie z PFRON w 2026 roku. Do wzięcia niemal 150 tys. zł

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych może znacząco zmniejszyć koszt przystosowania mieszkania do potrzeb osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

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Ustawowa górna granica pomocy odpowiada 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przy kwocie 9652,19 zł brutto daje to maksymalnie 144 782,85 zł brutto. Istotnym faktem jest, że dofinansowanie może wynieść do 95 proc. wartości kosztorysu inwestycji. Oznacza to, że osoba korzystająca ze wsparcia musi zapewnić co najmniej 5 proc. wkładu własnego.

Uwaga! Kwota 144 782,85 zł jest limitem, a nie sumą automatycznie wypłacaną każdemu wnioskodawcy. Ostateczna wysokość pomocy zależy m.in. od zakresu planowanych prac, kosztorysu, stopnia występujących barier oraz środków, którymi dysponuje jednostka rozpatrująca wniosek. W praktyce samorządy przyznają wnioskodawcom najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

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Kto może dostać dofinansowanie PFRON na remont mieszkania?

Samo posiadanie mieszkania wymagającego przebudowy nie wystarczy do uzyskania pieniędzy. Wnioskodawca musi jednocześnie spełnić określone warunki. Jakie?

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Pierwszym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. Osoby, które nie posiadają takiego dokumentu nie otrzymają pieniędzy.

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Drugim warunkiem są udokumentowane trudności w poruszaniu się. Ograniczenia sprawności muszą powodować, że istniejące rozwiązania architektoniczne utrudniają korzystanie z mieszkania.

Trzecie kryterium dotyczy nieruchomości. Osoba składająca wniosek musi posiadać tytuł prawny do lokalu, którym może być m.in. prawo własności, spółdzielcze prawo do lokalu albo umowa najmu. Jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości albo korzysta z wynajmowanego lokalu, potrzebna jest również pisemna zgoda właściciela na przeprowadzenie planowanych prac adaptacyjnych.

Remont łazienki z PFRON. Za te prace można dostać pieniądze

Jednym z podstawowych remontów, w których możliwe jest wykorzystanie dofinansowania, jest dostosowanie łazienki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie może obejmować m.in.:

  • zastąpienie tradycyjnej wanny prysznicem typu walk-in,
  • montaż siedziska prysznicowego,
  • instalację atestowanych poręczy i uchwytów asekuracyjnych,
  • montaż ceramiki sanitarnej na wysokości dostosowanej do potrzeb osoby poruszającej się na wózku lub mającej trudności z wstawaniem,
  • wyrównanie poziomu posadzki,
  • usunięcie progów przy wejściu do pomieszczenia.

Uwaga! Nie oznacza to, że PFRON sfinansuje dowolny remont łazienki. Decydujące znaczenie ma cel prac. W praktyce muszą one prowadzić do usunięcia konkretnej bariery utrudniającej osobie z niepełnosprawnościami codzienne funkcjonowanie.

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Dofinansowanie nie ogranicza się do łazienki. Pieniądze mogą zostać przeznaczone również na przebudowę ciągów komunikacyjnych i przestrzeni mieszkalnej. W praktyce do takich prac należą m.in. poszerzenie ościeżnic drzwiowych, tak aby możliwy był swobodny przejazd wózkiem, oraz likwidacja progów między pomieszczeniami.

Możliwa jest także zmiana układu ścian działowych, jeżeli jest ona konieczna do uzyskania odpowiedniej przestrzeni manewrowej. Pieniądze mogą również posłużyć do poprawy dostępności budynku od zewnątrz. Dofinansowanie może obejmować:

  • budowę podjazdu lub rampy,
  • montaż platformy,
  • montaż podnośnika,
  • instalację krzesełka dźwigowego.

PFRON nie zapłaci za każdy remont. Płytki, AGD i malowanie bez dofinansowania

Kluczowa jest różnica między likwidacją bariery architektonicznej a zwykłym remontem lub podnoszeniem standardu mieszkania. Pieniądze z PFRON nie są przeznaczone na prace wykonywane wyłącznie ze względów estetycznych.

W łazience finansowaniu może podlegać np. montaż poręczy, dostosowanej toalety czy kabiny walk-in. Z kolei sama wymiana płytek dlatego, że właściciel chce odświeżyć pomieszczenie, nie kwalifikuje się do pomocy. Podobnie jest z zakupem ozdobnej armatury.

W kuchni natomiast możliwe jest dofinansowanie obniżenia i dostosowania blatów roboczych oraz szafek, jeżeli wynika to z potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Pomoc nie obejmuje natomiast standardowego wyposażenia AGD, takiego jak lodówka, piekarnik czy zmywarka.

W przypadku ciągów komunikacyjnych finansowane mogą być likwidacja progów, poszerzenie drzwi czy budowa ramp. Malowanie, tapetowanie oraz typowe prace dekoracyjne i wykończeniowe nie są objęte wsparciem. Celem dofinansowania jest bowiem usunięcie istniejących przeszkód architektonicznych uniemożliwiających lub poważnie utrudniających osobie z niepełnosprawnością funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, a nie pokrywanie kosztów standardowej modernizacji lokalu.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON?

Wniosku o pieniądze na likwidację barier architektonicznych nie składa się bezpośrednio w centrali PFRON ani w jego oddziale wojewódzkim. Obsługą wniosków o dofinansowanie zajmują jednostki samorządu właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy - przede wszystkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR).

Przed przygotowaniem pełnego wniosku warto skontaktować się z właściwą jednostką i sprawdzić obowiązujące formularze oraz lokalne zasady oceny. Poszczególne powiaty mogą bowiem stosować dodatkowe kryteria punktowe.

Jakie dokumenty są potrzebne do dofinansowania remontu mieszkania?

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające zarówno sytuację osoby ubiegającej się o pomoc, jak i zasadność planowanych prac. Podstawowy komplet obejmuje:

  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania, np. akt własności, wypis z księgi wieczystej albo umowę najmu,
  • pisemną zgodę właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac, jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem,
  • szacunkowy kosztorys planowanej adaptacji wraz z wykazem materiałów i usług,
  • oświadczenie dotyczące wysokości dochodów oraz liczby osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe,
  • dokumentację medyczną potwierdzającą charakter schorzenia i uzasadniającą konieczność zmian architektonicznych.

Uwaga! Prawidłowo uzupełniona dokumentacja ma znaczenie dla oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

Najważniejszy błąd: nie zaczynaj remontu przed podpisaniem umowy

Jedną z najważniejszych zasad jest właściwa kolejność działań. Prace remontowe i zakupy rozpoczęte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie zostaną zrefundowane. PFRON finansuje wyłącznie wydatki poniesione po zawarciu umowy. Rozpoczęcie przebudowy wcześniej może więc oznaczać, że wnioskodawca będzie musiał zapłacić za wykonane prace z własnych środków.

Wnioskodawca musi również przestrzegać zatwierdzonego przez PFRON kosztorysu. Jeżeli w trakcie inwestycji konieczna będzie zmiana zakresu robót albo zastosowanie innych materiałów niż wskazane we wniosku, należy wcześniej zgłosić zmianę. Może być konieczne podpisanie aneksu do umowy.

Znaczenie mają również zasady obowiązujące w konkretnym powiecie. Lokalne jednostki mogą stosować kryteria punktowe dotyczące m.in. sytuacji dochodowej czy stopnia niepełnosprawności. Może to wpływać na kolejność przyznawania pieniędzy w danym roku budżetowym.

Jak dostać dofinansowanie PFRON? Procedura krok po kroku

Pierwszym etapem jest opisanie istniejących barier i przygotowanie planu ich likwidacji. Na tym etapie należy również sporządzić wstępny kosztorys inwestycji.

Następnie kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami trzeba przekazać do właściwego PCPR, MOPS lub MOPR. Dokumenty mogą być składane w wersji papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW.

Kolejnym etapem jest ocena formalna i merytoryczna. Urzędnicy sprawdzają, czy wnioskodawca spełnia wymagania, a wniosek może zostać poddany ocenie punktowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy dochodzi do podpisania umowy o dofinansowanie. Dokument określa m.in. dokładną wysokość przyznanej pomocy, termin wykonania inwestycji i sposób jej późniejszego rozliczenia.Dopiero wtedy można rozpocząć prace zgodnie z zaakceptowanym kosztorysem.

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Po zakończeniu adaptacji następuje etap rozliczenia inwestycji. Wnioskodawca przedstawia imienne faktury lub rachunki, a lokal może zostać poddany kontroli przez przedstawicieli urzędu. Po odbiorze technicznym i zaakceptowaniu rozliczenia następuje przekazanie środków. W zależności od zapisów zawartej umowy dofinansowanie może zostać przelane na konto wnioskodawcy albo bezpośrednio na rachunek wykonawcy prac.

Dlatego przed rozpoczęciem remontu kluczowe jest nie tylko sprawdzenie, czy planowane prace kwalifikują się do pomocy, lecz także przejście całej procedury i podpisanie umowy. Dopiero wydatki poniesione po jej zawarciu mogą zostać objęte dofinansowaniem.

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Źródło: INFOR
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