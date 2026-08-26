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Koniec z uciążliwym obowiązkiem. Rewolucja w 800 plus od 2027 roku dotknie miliony Polaków

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26 sierpnia 2026, 11:15
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
800 plus
Koniec z uciążliwym obowiązkiem. Rewolucja w 800 plus od 2027 roku dotknie miliony Polaków
Shutterstock

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Dla milionów polskich rodziców coroczny luty i wiosenny maraton z logowaniem do systemów bankowych czy rządowych aplikacji przechodzą do historii. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rewolucyjny projekt zmian w programie "Rodzina 800 plus". Od okresu świadczeniowego 2027/2028 przyznawanie flagowego świadczenia na kolejny rok ma odbywać się w pełni automatycznie

Oznacza to jedno: ZUS sam przedłuży wypłaty bez konieczności składania jakichkolwiek formularzy odnawiających. Zmiana ta ma całkowicie wyeliminować sytuacje, w których zapominalscy rodzice przez zwykłe przeoczenie tracili ciągłość finansową i część należnych pieniędzy.

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Dlaczego rząd decyduje się na rewolucję w 800 plus?

Dotychczasowe zasady programu, funkcjonujące od samego początku jego istnienia, nakładały na opiekunów bezwzględny obowiązek składania wniosków na każdy roczny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Choć systemy informatyczne działały sprawnie, czynnik ludzki regularnie zawodził. Z danych urzędników wynika, że każdego roku tysiące osób zapominało o złożeniu dokumentów w rygorystycznym terminie do końca czerwca. W takich przypadkach ZUS wstrzymywał wypłaty, a spóźniony wniosek oznaczał odzyskanie pieniędzy dopiero od miesiąca jego złożenia, bez możliwości otrzymania wyrównania za minione miesiące. Projekt zmian wpisuje się w szeroki pakiet deregulacyjny rządu, którego celem jest maksymalne odciążenie obywateli od zbędnej biurokracji. Automatyzacja ma także przynieść spore oszczędności finansowe dla samego budżetu państwa dzięki obniżeniu kosztów administracyjnych obsługi milionów powtarzalnych wniosków.

Jak będzie działać automatyczne 800 plus w praktyce?

Nowy mechanizm jest niezwykle prosty. Jeśli rodzic pobiera świadczenie na dane dziecko na dzień 31 maja i w jego sytuacji rodzinnej czy życiowej nie zaszły żadne zmiany, ZUS automatycznie przedłuży wypłatę na kolejny rok. System informatyczny samoczynnie zweryfikuje uprawnienia w oparciu o własne, zintegrowane bazy danych. Informacja o przyznaniu prawa do świadczenia na nowy okres trafi bezpośrednio na profil świadczeniobiorcy w systemie eZUS / PUE ZUS. Rodzice nie będą otrzymywać żadnych tradycyjnych papierowych decyzji administracyjnych.

Kto w 2027 roku i tak będzie musiał złożyć wniosek?

Choć rewolucja zdejmuje z większości rodziców coroczny obowiązek, automatyzm nie zadziała w każdym przypadku. Wnioskowanie w tradycyjnej, elektronicznej formie nadal będzie konieczne w kilku określonych sytuacjach:

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  • Pierwsza wypłata na dziecko - rodzice nowo narodzonych dzieci lub osoby, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia, muszą złożyć pierwszy wniosek, by wprowadzić dziecko do systemu ZUS.
  • Zmiana sytuacji życiowej - rozwód, separacja, zmiana opiekuna faktycznego czy kwestie związane z opieką naprzemienną będą wymagały ręcznej modyfikacji danych przez rodzica.
  • Wyjazd za granicę - podjęcie pracy lub zmiana miejsca zamieszkania członków rodziny poza granicami Polski nakłada obowiązek zgłoszenia tego faktu, ze względu na unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  • Aktualizacja danych technicznych - zmiana numeru konta bankowego lub numeru telefonu również będzie wymagała zalogowania się do systemu i ręcznego zaktualizowania profilu, aby ZUS wiedział, dokąd automatycznie kierować przelewy.

Ważne uściślenie dla nowej grupy opiekunów

Przy okazji wielkich zmian technicznych, nowelizacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązuje też istotną lukę prawną. Do katalogu osób uprawnionych do pobierania świadczenia zostaną wprost dopisane osoby, którym sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądowego. Dotychczas brak precyzyjnego zapisu w ustawie zmuszał tych opiekunów do długich batalii sądowych z ZUS-em. Po wejściu w życie nowych przepisów będą oni traktowani na równi z opiekunami prawnymi. Projekt ustawy przeszedł już etap kluczowych ustaleń i trafił do dalszych prac legislacyjnych. Ostateczne wdrożenie automatycznych wypłat planowane jest dokładnie na 1 czerwca 2027 roku, ponieważ ZUS potrzebuje czasu na dostosowanie i gruntowne przetestowanie swoich systemów teleinformatycznych. Do tego czasu rodzice muszą pamiętać, że w okresie świadczeniowym poprzedzającym rewolucję wciąż obowiązują dotychczasowe, tradycyjne zasady składania wniosków przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

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Źródło: INFOR
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