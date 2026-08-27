ZUS wypłaca 1500 zł miesięcznie bez względu na dochód w 2026. Jest jeden warunek. Gdzie złożyć wniosek?

W 2026 roku możesz otrzymać nawet 1500 zł miesięcznie pod warunkiem, że jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym. W przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności kwota wzrasta do 1900 zł. Sprawdź komu przysługuje świadczenie, do jakiego wieku dziecka można je pobierać i jak złożyć wniosek.

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Dofinansowanie do żłobka "aktywnie w żłobku" 2026 - kiedy przysługuje?

Świadczenie "aktywnie w żłobku" przysługuje, jeżeli:

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dziecko uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do oficjalnego rejestru, albo jest pod opieką dziennego opiekuna z wykazu dziennych opiekunów.

wpisanego do oficjalnego rejestru, albo z wykazu dziennych opiekunów. miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie przekracza ustawowego limitu - od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku wynosi on 2200 zł.

Świadczenie "aktywnie w żłobku" 2026 - dla kogo?

Świadczenie może otrzymać:

mama lub tata dziecka ,

, opiekun prawny ,

, inna osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, np.: rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, opiekun sprawujący pieczę na mocy orzeczenia sądu, osoba opiekująca się dzieckiem i składająca wniosek o jego adopcję, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, opiekun tymczasowy (w przypadku obywateli Ukrainy).

Do jakiego wieku dziecka przysługuje świadczenie?

Świadczenie "aktywnie w żłobku" nie ma określonej dolnej granicy wieku dziecka. Przysługuje od momentu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego. Wsparcie można otrzymywać do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata.

Ile wynosi dofinansowanie do żłobka 2026?

Niezależnie od dochodu można dostać:

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do 1500 zł miesięcznie na dziecko ,

, do 1900 zł miesięcznie – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności zawierające łączne wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Można uzyskać nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

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Czy pieniądze z ZUS trafiają na konto rodzica?

Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do rodzica ani opiekuna dziecka. Świadczenie obniża opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu, który:

prowadzi żłobek,

prowadzi klub dziecięcy,

zatrudnia dziennego opiekuna,

jest dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek.

Jeśli sąd orzekł naprzemienną opiekę nad dzieckiem – każdy z rodziców może uzyskać połowę kwoty świadczenia za dany miesiąc - odpowiednio do 750 zł albo do 950 zł.

Świadczenie przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu działań wojennych, pod warunkiem że:

ich pobyt w Polsce jest legalny,

przebywają w kraju nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni (dotyczy to również dziecka). Krótki wyjazd nie powoduje utraty tego statusu.

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Kiedy złożyć wniosek o świadczenie "aktywnie w żłobku"?

Wniosku nie można złożyć wcześniej niż w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo zostanie objęte opieką dziennego opiekuna.

Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia przez dziecko korzystania z opieki, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym dziecko zaczęło z niej korzystać.

od rozpoczęcia przez dziecko korzystania z opieki, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym dziecko zaczęło z niej korzystać. Jeśli złożysz wniosek po upływie dwóch miesięcy, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Jak sprawdzić, czy żłobek znajduje się w rejestrze?

Żłobek lub klub dziecięcy można wyszukać w oficjalnym Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych na portalu Emp@tia. W tym samym serwisie dostępny jest wykaz dziennych opiekunów. Wpis do rejestru albo wykazu jest warunkiem otrzymania świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek w 2026 roku?

Wniosek trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Można to zrobić wyłącznie elektronicznie za pomocą:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS),

aplikacji mobilnej mZUS,

portalu Emp@tia (portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),

swojego banku, jeżeli uruchomił taką usługę.

Czy trzeba co roku składać nowy wniosek?

Wniosku nie składa się ponownie każdego roku. Nowy wniosek może być jednak potrzebny m.in. po zmianie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, a także przy wyborze innego świadczenia z programu "Aktywny rodzic".