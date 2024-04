Czy dziś 1.04.2024 są otwarte sklepy? Gdzie można zrobić zakupy w wielkanocny poniedziałek

To nie będzie Prima Aprilis, choć dziś dzień wyjątkowy – bo i Śmigus-Dyngus i dzień „…bo się pomylisz!”, to jednak wyjątków nie ma. Poniedziałkowy drugi dzień świąt to dzień ustawowo wolny od pracy. A w zakresie handlu traktowany jest jak niedziela z zakazem handlu. Co to oznacza dla potencjalnych klientów sklepów?