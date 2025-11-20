REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Tajemnicze "WC-A, "WC-B", "WC-C" i "WC-D" odebrało świadczenia dla niewidomych, osób 75+, niesłyszących, sparaliżowanych na wózkach

Tajemnicze "WC-A, "WC-B", "WC-C" i "WC-D" odebrało świadczenia dla niewidomych, osób 75+, niesłyszących, sparaliżowanych na wózkach

20 listopada 2025, 17:52
[Data aktualizacji 20 listopada 2025, 17:52]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Osoby niepełnosprawne: WZON sztucznie obniżyły nam świadczenie wspierające. Wbrew ustawie i rozporządzeniu [List]
Do redakcji Infor.pl trafiły kopie dokumentów w postaci: 1) tabel ograniczających (od grudnia 2024 r.) wysokość świadczenia wspierającego dla czterech kategorii osób niepełnosprawnych (wzrok, słuch, wiek 75+ i poruszanie się na wózku) 2) przykład pliku Excela z kalkulacją zaniżającą punkty dla poziomu potrzeby wsparcia. Mamy też listy osób niepełnosprawnych, które w swojej ocenie zostały źle potraktowane w WZON.

Sztuczne obniżenie wartości świadczenia wspierającego miało się odbyć przy pomocy poniższej tabeli:

Tabela zawiera kwalifikator "WC - wsparcie częściowe", który redukuje dla osób niewidomych punkty za niesamodzielność. Jest on użyty aż 24 razy na 32 czynności, które są podstawą przyznania świadczenia wspierającego. Uznanie 24 razy, że osoba niewidoma potrzebuje wsparcia tylko częściowo wyklucza szansę na wysokie świadczenie wspierające. Orzeczniczy w WZON dostali takie wytyczne od strony rządowej. I nawet jeżeli osoba niepełnosprawna ma ograniczenie samodzielności na poziomie 4 punktów za daną czynność to i tak przyjmuje (według relacji osób niepełnosprawnych) oceną WC-C, co oznacza 2,7 - czyli w 9 czynnościach limit 2,7 pkt. Orzecznik nie ma szansy na przyznanie 4 punktów - jest tu zablokowany.

Orzecznik w WZON ma zablokowaną możliwość przyznania bardziej korzystnej kwalifikacji dla osoby niepełnosprawnej niż w tej odgórnie narzuconej tabeli:

poziom potrzeby wsparcia

poziom potrzeby wsparcia

gov.pl

Ministerstwo Rodziny potwierdziło w poniższym piśmie, że tabela przekazana przez osoby niepełnosprawne naprawdę ma charakter urzędowy (tabela dotycząca osób niepełnosprawnych znajduje się str. 3 i kolejnych poniższego PDFa):

szkolenie - poziom potrzeby wsparcia

szkolenie - poziom potrzeby wsparcia

Osoby niepełnosprawne: WZON sztucznie obniżyły nam świadczenie wspierające. Wbrew ustawie i rozporządzeniu [List]

Przykład listu niewidomej osoby niepełnosprawnej poszkodowanej przez ww. dokumenty:

Dla osób niewidomych, osób niesłyszących oraz osób na wózkach aktywnych jest dokładna rozpiska wszystkich czynności, a dla osób starszych 75+ wybrano 9 czynności, które uznano, że bardziej wiek a nie z powodu niepełnosprawności z oceną WC-C co oznacza 2,7 - czyli w 9 czynnościach limit 2,7 pkt.

Ilość punktów też się zgadza - dla niewidomych maksymalnie 76 pkt.

Tyle, że nie pomyślano nawet o tym, że niewidomi mogą mieć niepełnosprawność sprzężoną - np. osoba niewidoma z naruszeniem narządu ruchu. O ile nie siedzi na wózku, to niepełnosprawności ruchu chyba osobie niewidomej w ogóle nie liczą. Choć sądząc po liście tego Pana na wózku, co się odezwał, to wózek też raz traktowany jest lepiej, a raz gorzej. Ale te wytyczne, to też ściema i wielka fikcja, bo w 2024 miałam ocenę i 61 punktów, a ponowne rozpatrzenie 2025 i 60 pkt. A więc chodzi (moim zdaniem) o to, by wykluczyć ze wszystkiego jak największą liczbę osób.

Ci co byli na początku to im się po prostu udało więcej tych punktów dostać, ale tak jak mecz - nie zmienia się reguł podczas jego trwania.

Dodatkowo zmiany tego rodzaju powinny być przeprowadzone nowelizacją ustawy, a nie wytycznymi MRPiPS.

Nawet jak je wprowadzą nowelizacją, to i tak część osób jest potraktowana tymi wytycznymi, co nie jest w porządku, bo zrobili sobie eksperyment na żywym organizmie osób z niepełnosprawnościami.

Orzecznictwo nie było dobre, ale to co się teraz wyprawia w ramach tworzenia nowego systemu, tj. wielkiej reformy świadczeń, to jest po prostu jedna wielka masakra. Ewidentnie widać, że chcą wyrzucić jak najwięcej dzieci i dorosłych z systemu. Myślę, że to w ramach realizacji wytycznych i zaleceń co do zmniejszenia deficytu. Przecież żadne pieniądze nie śmierdzą, więc te od osób niepełnosprawnych też nie.

po pierwszej połowie roku 2024 zrobili audyt i wyszło, że kasy zbyt dużo wydali, bo rozdawali punkty zbyt hojnie - na zasadzie "białego pokoju".

A i także seniorzy ruszyli po orzeczenia, bo ich przecież w ostatniej chwili dołączono do tego całego świadczenia wspierającego, które pierwotnie miało być dla osób z niepełnosprawnościami.

Ekonomia - te same pieniądze, a dwie grupy zostaną nimi załatwione.

Tyle, że nie liczyli na to, że seniorzy aż tak licznie wystąpią o orzeczenia. Dla nich siłą rzeczy początkowo były te najwyższe punkty, a później jak kasy zabrakło, to zaczęto oszczędzać.

Myślę, że od jesieni 2024 niejako pilotażem, by zobaczyć jak to obcinanie się sprawdzi. Dla zespołów WZON sprawdziło się, więc od 11.12.2024 wdrożyli wewnętrzne wytyczne i poleciało oszczędzanie, które trwa do dzisiaj. Pracownik, upss, przepraszam, specjalista ma tabelkę i wg niej jedzie. I zgadza się - jest tak jak u mnie było na obu ocenach - byle jak najszybciej, byle zakończyć, im krótsze pytania, tym lepiej i szybciej.

I po co komu tam cokolwiek próbować mówić, skoro są wytyczne i z góry wiadomo ile komu punktów mają dać. Zamiast oceny adekwatnej do rzeczywistej sytuacji, po prostu odwala się teatrzyk, a osoba oceniana, to taka zbędna ale konieczna publiczność lub rekwizyt, ale najlepiej, gdyby milczał - tak właśnie się tam czułam. Tak jakby nikogo nie obchodziło, że tam jestem i jakbym była zupełnie zbędna.

Takie oblicze w mojej ocenie ma polskie, a raczej polskawe wydanie wdrażania i wprowadzania zasad Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Trzy grupy osób niepełnosprawnych z zaniżonym świadczeniem wspierającym

Są trzy grupy osób, którym (według dokumentów opublikowanych w tym artykule obniżono od około grudnia 2024 r.) świadczenie wspierające bez odpowiedniej podstawy prawnej (tabele są niezgodne z ustawą i rozporządzeniem):

1) niewidomi - często wskazują, że tabele pozwalają na uzyskanie 76 punktów, co odpowiada 1128 zł świadczenia wspierającego (zob. tabela poniżej)

2) osoby niepełnosprawne w wieku 75+

3) OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - znany jest redakcji przypadek osoby sparaliżowanej od pasa w dół, ale mającej sprawnej ręce, która otrzymała w WZON. około 41 punkty. I sposób wyliczenia tej wartości odpowiada tabeli ze szkoleń dla pracowników WZON.

Punkty w świadczeniu wspierającym - ograniczenie dotyczy 29 kategorii na 32 poddane testowi

Poniżej jest przykład zaniżenia punktacji w poziomie potrzeby wsparcia dla niewidomej osoby niepełnosprawnej. Zdaniem osoby niepełnosprawnej, która pokazała nam ten dokument jest to przykład wdrożenia ograniczeń zawartych w tabelach. 4 punkty, to maksymalna wartość punktów w każdej z 32 kategorii, które składają się na przyznanie świadczenia wspierającego. Taka wartość (4 punkty) w poniższym pliku nie występuje.

punkty w świadczeniu wspierającym dla osoby niepełnosprawnej

punkty w świadczeniu wspierającym

Media

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Zobacz również:

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
