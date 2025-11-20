REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » To smutne dla osób niepełnosprawnych. Tabelka obniża świadczenia osobom 75+, niewidomym, niesłyszącym, sparaliżowanym na wózku. Tabelki nie przewiduje ustawa

To smutne dla osób niepełnosprawnych. Tabelka obniża świadczenia osobom 75+, niewidomym, niesłyszącym, sparaliżowanym na wózku. Tabelki nie przewiduje ustawa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 listopada 2025, 21:30
[Data aktualizacji 20 listopada 2025, 21:32]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Świadczenie wspierające obniżone czterema tabelami. Zamiast 4134 zł 1128 zł. Najczęściej 0 zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W artykule znajdą Państwo 4 tabele przy pomocy, których - zdaniem osób niepełnosprawnych, które skontaktowały się z redakcją Infor.pl - zostało zmienione stosowanie przez WZON ustawy o świadczeniu wspierającym tak, aby nie przyznać go osobom, które spełniają przesłanki ustawowe. Tabele były wykorzystane w Ministerstwie Rodziny do szkolenia osób orzekających w WZON o punktach poziomu potrzeby wsparcia. Dowodem na to jest opatrzenie ich godłem ministerstwa. Nie ma żadnej podstawy prawnej dla stosowania tabel. Tabele są urzędniczym dokumentem wewnętrznym, który nakazuje - zdaniem osób niepełnosprawnych - pracownikom WZON ograniczanie liczby punktów od których zależy świadczenie wspierające. Nie tylko w czasie szkoleń "dla przetestowania wiedzy", ale także w praktyce przyznawania punktów w teście samodzielności jakim jest poziom potrzeby wsparcia.

Osoby niepełnosprawne przesłały nam tabelę przy pomocy której Ministerstwo Rodziny miało szkolić pracowników WZON. Niepełnosprawni twierdzą, że dane wynikające z tabeli trafiły jako wytyczne do wszystkich WZON w Polsce prawie rok temu (w grudniu 2024 r.). Tabela dla osób niewidomych zawiera np. kwalifikatory "WC - wsparcie częściowe", który redukuje dla osób niewidomych punkty za niesamodzielność. Jest on użyty 24 razy na 32 czynności. W relacji osób niepełnosprawnych orzecznik w WZON stosuje niską ocenę niesamodzielności WC-C nawet wtedy, gdy jest to niezgodne z rzeczywistym stanem zdrowia osoby niepełnosprawnej. Robi to wbrew zapisom ustawy o świadczeniu wspierającym.

REKLAMA

REKLAMA

poziom potrzeby wsparcia - osoby niewidome

poziom potrzeby wsparcia - osoby niewidome

gov.pl

Tabele są stosowane od roku. Takie sygnały (i dokumenty) przekazały do redakcji Infor.pl niewidome osoby niepełnosprawne (stopień znaczny). Prawie rok temu strona rządowa wysłała do WZON materiały w praktyce wykluczające ze świadczenia wspierającego osoby niewidome. Ograniczenia dotyczą też osób niepełnosprawnych 75+, niesłyszących i poruszających się na wózku. Jak to zostało zrobione? Opracowano tabele ograniczające liczbę punktów jakie może otrzymać np. osoba niewidoma. W artykule przykład odgórnego ograniczenia niesamodzielności osoby niewidomej do 76 punktów. Dokumenty przedstawione w artykule wykluczają, aby osoba niewidoma mogła otrzymać 4134 zł świadczenia wspierającego (jego maksymalna wartość). Najczęściej to będzie wartość minimalna 752 zł, niekiedy 1128 zł. W praktyce wiele osób niepełnosprawnych zostanie "wyrzuconych" ze świadczenia wspierającego. Tabela, która dowodzi obniżenia wartości świadczenia wspierającego dla osób niewidomych trafiła do nas nie tylko w emailach osób niepełnosprawnych. Jej istnienie (jako materiał szkoleniowy) potwierdziło oficjalnie Ministerstwo Rodziny (także zamieszczamy dokument w artykule).

REKLAMA

Materiały szkoleniowe Ministerstwa Rodziny z odgórnie wskazanym ograniczeniem liczby punktów

Ministerstwo Rodziny potwierdziło w poniższym piśmie, że tabela przekazana nam przez osoby niepełnosprawne naprawdę ma charakter urzędowy (tabela dotycząca osób niepełnosprawnych znajduje się str. 3 i kolejnych poniższego PDFa):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

szkolenie - poziom potrzeby wsparcia

szkolenie - poziom potrzeby wsparcia

Cztery grupy osób niepełnosprawnych z zaniżonym świadczeniem wspierającym

Są cztery grupy osób, którym (według dokumentów opublikowanych w tym artykule obniżono od około grudnia 2024 r.) świadczenie wspierające bez odpowiedniej podstawy prawnej (tabele są niezgodne z ustawą i rozporządzeniem):

1) niewidomi - wskazują nam, że tabele pozwalają na uzyskanie 76 punktów, co odpowiada 1128 zł świadczenia wspierającego (zob. tabela poniżej)

2) osoby niepełnosprawne w wieku 75+

3) OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - znany jest redakcji przypadek osoby sparaliżowanej od pasa w dół, ale mającej sprawnej ręce, która otrzymała w WZON. około 41 punkty. I sposób wyliczenia tej wartości odpowiada tabeli ze szkoleń dla pracowników WZON.

4) OSOBY NIESŁYSZĄCE.

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

gov.pl

Poniżej tabela ograniczająca wysokość świadczenia wspierającego dla osoby niepełnosprawnej na wózku:

Tabela OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - gov.pl

Tabela OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - gov.pl

gov.pl

Poniżej tabela ograniczająca wysokość świadczenia wspierającego dla osoby niesłyszącej:

poziom potrzeby wsparcia WZON. Tabela dla OSOBA NIESŁYSZĄCA

poziom potrzeby wsparcia WZON. Tabela dla OSOBA NIESŁYSZĄCA

gov.pl

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 r.

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie.

90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie;

85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie;

80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie;

75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie;

70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Osoby niewidome nie są w stanie spełnić ww. wymogów nawet, gdy wypełniają wymogi ustawy i rozporządzeń.

Poniższa tabela jest najprawdopodobniej źródłem prawa dla pracowników WZON, którzy przyznają świadczenie wspierające. Jeżeli tak jest, to tabela stała się ważniejsza niż ustawa o świadczeniu wspierającym i te dwa rozporządzenia:

Podstawa prawna

Rozporządzenie z 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 2581)

Rozporządzenie z 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku i kwestionariusza (Dz.U. 2023 poz. 2732)

Poniżej tabela dla osób niepełnosprawnych:

poziom potrzeby wsparcia

poziom potrzeby wsparcia

gov.pl

Jak czytać skróty w tabeli?. Istotne jest rozpoznanie, które skróty zaniżają świadczenie wspierające dla niewidomych do w praktyce kwoty 1128 zł. Mamy według prawa cztery rodzaje skrótów, którymi WZON opisuje 32 czynności wykonywane przez osoby niepełnosprawne

1) Jeżeli dominuje "WTwsparcie towarzyszące", to praktycznie pozbawia to szans na świadczenie wspierające

2) Jeżeli dominuje "WC – wsparcie częściowe", to praktycznie także pozbawia szans na świadczenie wspierające. To właśnie ten skrót jest aż w 24 czynnościach sprawdzanych przez WZON pod kątem samodzielności u osób niepełnosprawnych. Osoba niewidoma najczęściej spadnie poniżej 70 punktów (poniżej tego poziomu nie ma świadczenia wspierającego). Ewentualne świadczenie wspierające będzie ograniczone do kwoty 1128 zł (taką kwotę podają nam czytelnicy).

"WC - wsparcie częściowe" występuje w czterech podkategoriach (WC-D, WC-C, WC-B, WC-A) Np. WC-C oznacza "często" – wsparcie potrzebne dość często, ale nie za każdym razem (współczynnik 0,75).

3) WP – wsparcie pełne  - taka kwalifikacja prowadzi najczęściej do średniej wartość świadczenia wspierającego.

4) WS – wsparcie szczególne – taka kwalifikacja oznacza najwyższą wysokość świadczenia wspierającego.

Punkty w świadczeniu wspierającym - ograniczenie dotyczy 29 kategorii na 32 poddane testowi

Poniżej jest przykład zaniżenia punktacji w poziomie potrzeby wsparcia dla niewidomej osoby niepełnosprawnej. Zdaniem osoby niepełnosprawnej, która pokazała nam ten dokument jest to przykład wdrożenia ograniczeń zawartych w tabelach. 4 punkty, to maksymalna wartość punktów w każdej z 32 kategorii, które składają się na przyznanie świadczenia wspierającego. Taka wartość (4 punkty) w poniższym pliku nie występuje.

punkty w świadczeniu wspierającym dla osoby niepełnosprawnej

punkty w świadczeniu wspierającym

Media

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Zobacz również:

Powiązane
Osoby niepełnosprawne o praktyce PZON i WZON [świadczenie pielęgnacyjne]
Osoby niepełnosprawne o praktyce PZON i WZON [świadczenie pielęgnacyjne]
W 2026 r. też zakaz dla świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Dałoby to 7421 zł miesięcznie [według stawek z 2025 r.]
W 2026 r. też zakaz dla świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Dałoby to 7421 zł miesięcznie [według stawek z 2025 r.]
PZON w 2-4 minuty uzdrawia niepełnosprawne dzieci. Czy tak jest w całej Polsce?
PZON w 2-4 minuty uzdrawia niepełnosprawne dzieci. Czy tak jest w całej Polsce?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Orzeczenia, świadczenia i zmiany planowane na 2026 rok
20 lis 2025

Osoby z niepełnosprawnościami mogą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymywać różnego rodzaju świadczenia takie jak renty, dodatki i inne. Jakie kryteria trzeba spełnić? Kto może uzyskać? Co może się zmienić w 2026 roku? Prezentujemy najważniejsze przepisy i kwoty.
500 zł, 1300 zł, 1700 zł, czy 2333 zł dla każdego dorosłego? Ile ostatecznie będzie wynosił bezwarunkowy dochód podstawowy?
20 lis 2025

Powraca temat bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednak od początku dyskusji o tym rozwiązaniu kwoty, które padają bardzo się od siebie różnią. Jak to więc ostatecznie będzie? Nad jakim rozwiązaniem toczą się prace?
Osoby niepełnosprawne wprost pytają PZON i WZON: Dlaczego nam to robicie?
20 lis 2025

PZON: Przez 3 lata niepełnosprawności świadczenie pielęgnacyjne. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenie o niepełnosprawności zmienia się. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienionym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał za okres 2022 r. - 2025 r. pkt 7 i 8. Dziś otrzymuje tylko pkt 8. W przypadku osób pełnoletnich następuje zmiana stopnia znacznego na umiarkowany.
Tajemnicze "WC-A, "WC-B", "WC-C" i "WC-D" odebrało świadczenia dla niewidomych, osób 75+, niesłyszących, sparaliżowanych na wózkach
20 lis 2025

Do redakcji Infor.pl trafiły kopie dokumentów w postaci: 1) tabel ograniczających (od grudnia 2024 r.) wysokość świadczenia wspierającego dla czterech kategorii osób niepełnosprawnych (wzrok, słuch, wiek 75+ i poruszanie się na wózku) 2) przykład pliku Excela z kalkulacją zaniżającą punkty dla poziomu potrzeby wsparcia. Mamy też listy osób niepełnosprawnych, które w swojej ocenie zostały źle potraktowane w WZON.

REKLAMA

Jakich zwierząt nie wolno hodować?
20 lis 2025

Coraz więcej osób interesuje się hodowlą zwierząt niebezpiecznych. Z pewnością sprzyja temu charakter obecnych czasów, kiedy to coraz trudniej jest komukolwiek czymś zaimponować z uwagi na wszechobecny dostęp do rozmaitych, luksusowych dóbr. Posiadanie więc małpy, niedźwiedzia, czy lwa, wydaje się dla wielu imponujące i przyciąga mnóstwo obserwatorów w social mediach. Warto wiedzieć, że droga do posiadania pewnych zwierząt nie jest łatwa, a czasem nawet niemożliwa.
Trzynastka dla nowej grupy pracowników. 1/12 wynagrodzenia rocznego. Projekt jest w Sejmie, a kiedy będą pieniądze?
20 lis 2025

Czy kolejna grupa pracowników dostanie trzynaste wynagrodzenie? Miałaby to być 1/12 wynagrodzenia rocznego. To nie jest pierwszy raz, gdy mówi się o konieczności wprowadzenia tych przepisów. Od kiedy można liczyć na pieniądze?
Od stycznia 2025 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
20 lis 2025

Od stycznia 2025 roku koszyk świadczeń stomatologicznych dostępnych w ramach NFZ uległ zmianie na lepsze. Od tego dnia każdy, kto opłaca składkę zdrowotną, może liczyć na 600 plus na dentystę. Czy to się zmieni w 2026 roku?
Czy można odmówić chrztu dziecku poczętemu dzięki in vitro?
20 lis 2025

Czy można odmówić chrztu dziecku poczętemu dzięki in vitro? Czy osoba w związku homoseksualnym może być chrzestnym? Czyw księdze chrztu mogą być wpisane dwie kobiety?

REKLAMA

Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich. Reforma orzecznictwa lekarskiego w ZUS
20 lis 2025

Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy dotyczącym reformy orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Regulacja zakłada m.in. ujednolicenie zasad kontroli zwolnień lekarskich, podwyżki dla lekarzy orzeczników, doprecyzowuje także sytuacje, w których można stracić zasiłek chorobowy. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne.
PILNE: od 19.11.2025 do 28.02.2026 r. całodobowe dyżury we wskazanych urzędach, a osoby wyznaczone do wykonywania zadań ochronny wyposażone w broń i amunicję. Weszło w życie zarządzenie premiera wprowadzające trzeci stopień alarmowy
20 lis 2025

Zarządzeniem wydanym w dniu 19 listopada 2025 r. premier Donald Tusk wprowadził trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Obejmuje on obszary linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. i będzie obowiązywał w okresie od dnia 19 listopada 2025 r., od godz. 00.00, do dnia 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59. Sprawdź, co poszczególne alarmy, oznaczają dla urzędów administracji publicznej i dla obywateli naszego kraju.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA