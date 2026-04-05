REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Bon za butelkę to nie zwrot kaucji. Sklepy łamią prawo, a inspektorzy ruszają na kontrole

Bon za butelkę to nie zwrot kaucji. Sklepy łamią prawo, a inspektorzy ruszają na kontrole

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 kwietnia 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Oddajesz butelkę w sklepie i zamiast gotówki dostajesz bon na zakupy? Pół roku po starcie systemu kaucyjnego tysiące Polaków skarży się na tę praktykę. Resort klimatu nie pozostawia wątpliwości - masz prawo do pieniędzy. A kto Ci ich odmawia, łamie prawo. Teraz do sklepów wkraczają inspektorzy.

Bon zamiast pieniędzy w ramach zwrotu kaucji za butelkę - tak to działa w praktyce

System kaucyjny miał być prosty jak konstrukcja cepa: oddajesz pustą butelkę, dostajesz pieniądze. Tymczasem coraz więcej klientów przeciera oczy ze zdumienia przy zwrotach - zamiast gotówki dostają bon do wykorzystania w danym sklepie.

REKLAMA

REKLAMA

Jak podaje Fakt - posłanki Wioletta Maria Kulpa i Lidia Czechak oraz poseł Robert Warwas skierowali do resortu klimatu pytania dotyczące funkcjonowania systemu. Zwrócili uwagę na konkretny problem: kaucja pobierana jest w gotówce, ale zwrot następuje często w formie bonu - paragonu niefiskalnego, który de facto zmusza klienta do ponownych zakupów w danej sieci. Posłowie wymienili konkretne sieci: Auchan, Lidl i Biedronkę.

Prawo jest jednoznaczne - należy się gotówka, a nie bon, który jest tylko opcjonalny

Tu nie ma miejsca na interpretacje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument ma mieć zapewnioną możliwość otrzymania zwrotu w formie pieniężnej - niezależnie od tego, czy sklep prowadzi zbiórkę ręczną, czy za pomocą automatów - podkreśla wiceminister Anita Sowińska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednoznacznie zaznacza, że bon kaucyjny musi być wymienialny na gotówkę lub środki pieniężne, a sklep nie może uzależniać wypłaty od dokonania zakupów. Samo wydrukowanie bonu nie stanowi jeszcze zwrotu kaucji, dopóki klient nie otrzyma realnych środków pieniężnych.

REKLAMA

Ważne

Mówiąc wprost: jeżeli automat wydrukował ci bon - podejdź do kasy i zażądaj gotówki. Sklep ma obowiązek ci ją wypłacić. Odmowa jest naruszeniem ustawy. Można też od razu żądać gotówki w zamian za butelki przyjęte ręcznie - chyba że w celu usprawnienia procesu zwrotu, obsługa sklepu skieruje Cię do automatu, a potem bez problemu wymieni wydrukowany bon na gotówkę.

Uwaga także na „sklepowy" system kaucyjny - to nie to samo co powszechny system kaucyjny

Jest jeszcze jeden problem, na który zwracaliśmy uwagę już na początku roku w innym artykule. Sieci handlowe uruchomiły własne akcje zwrotu opakowań - z innymi zasadami i kwotami niż powszechny system kaucyjny. Za tę samą butelkę w jednym miejscu można dostać mniej niż w drugim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ministerstwo wskazuje jeden konkretny wyróżnik: znak kaucji. Jeśli opakowanie ma taki symbol - podlega pod ustawowe zasady. Jeśli nie ma - to sklep może ustalać własne reguły zwrotów. Dlatego zanim oddasz butelkę, sprawdź, czy na etykiecie widnieje oficjalny symbol systemu kaucyjnego. Jeśli tak - przysługuje ci pełna stawka: 50 groszy za butelkę plastikową do 3 litrów, 50 groszy za puszkę metalową do 1 litra i złotówka za szklaną butelkę wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Bez paragonu, bez dodatkowych warunków.

Inspektorzy wkraczają do sklepów - koniec z bonami zamiast gotówki w systemie kaucyjnym

Po licznych narzekaniach teraz przychodzi pora na kontrole. Aby zapewnić realizację ustawowych obowiązków, kontrole przeprowadzane będą w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2 - to takie, które obowiązkowo należą do systemu kaucyjnego. Inspektorzy WIOŚ (Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska) mają prowadzić kontrole prawidłowości pobierania i wypłacania kaucji, bez względu na to, czy sklep korzysta z automatów, czy zbiera opakowania manualnie.

Co jest w tym zamieszaniu z bonami i gotówką za kaucję najważniejsze?

Podsumowując, w powszechnym systemie kaucyjnym - tym oznaczonym oficjalnym symbolem - nie musisz mieć paragonu. Możesz przyjść z butelką kupioną miesiąc temu, w innym sklepie, w innym mieście - i masz prawo do zwrotu w formie pieniężnej. Nawet jeśli automat wypluje ci bon. A resort nie planuje zmiany przepisów, bo obowiązek prawny został już jasno określony - klient ma zawsze prawo zażądać gotówki w kasie lub w punkcie obsługi klienta.

Jeżeli sklep odmawia ci wypłaty gotówki za zwrot butelek z systemu kaucyjnego lub wydaje tylko bon kaucyjny i nie chce go wymienić na gotówkę - łamie prawo. Warto o tym pamiętać przy najbliższej wizycie w supermarkecie. I warto o tym głośno przypominać.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA