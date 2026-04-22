Zwrot towaru nawet do 12 miesięcy zamiast 14 dni. UOKiK karze za fałszywe opinie w e‑sklepach: do 10 proc. obrotu i 2 mln zł dla zarządu

22 kwietnia 2026, 14:09
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Kupowałeś online w sklepie z fałszywymi opiniami? Możesz oddać towar nawet po roku. UOKiK wlepia milionowe kary, a AI tworzy czarną listę e‑sklepów
To koniec gry pozorów w polskim e‑commerce. UOKiK rusza z ostrą egzekucją wobec sklepów, które fałszują opinie i manipulują recenzjami. Stawką są milionowe kary - nawet do 10 proc. obrotu firmy i do 2 mln zł dla menedżerów. Ale prawdziwa rewolucja dotyczy konsumentów: jeśli sklep oszukiwał na opiniach, towar można oddać nawet po roku od zakupu. Do akcji wchodzą też algorytmy AI, które zaczynają wycinać nieuczciwe sklepy z rynku. Tak wygląda nowa rzeczywistość zakupów online w Polsce.

UOKiK kończy z domniemaniem niewinności w e-commerce

Marzec 2026 roku przejdzie do historii polskiego e-commerce jako początek wielkiej czystki. UOKiK oficjalnie rozpoczął egzekucję tzw. "Czarnej listy" praktyk rynkowych, a to oznacza fundamentalną zmianę dla tysięcy sklepów internetowych. Koniec ery niezweryfikowanych opinii i manipulacji recenzjami.

Najważniejsza zmiana? UOKiK nie musi już udowadniać, że konkretny konsument został oszukany. Sam fakt obecności niezweryfikowanych opinii bez jasnej procedury ich sprawdzania wystarczy do nałożenia kary. To przejście z udowodnienia samej szkody na wykazanie tylko braku należytej procedury - i dla wielu e-sklepów oznacza automatyzm sankcji.

Kary UOKiK za fałszywe opinie - konkretne kwoty

Skala kar za manipulację opiniami w 2026 roku jest bezprecedensowa. Według raportu TrustMate, e-sklepy muszą liczyć się z następującymi sankcjami:

Za manipulację opiniami UOKiK może nałożyć karę do 10% rocznego obrotu firmy. Za brak procedur weryfikacji wymaganych przez Dyrektywę Omnibus - do 4% rocznego obrotu. Osoby zarządzające - prezesi i członkowie zarządów - mogą zostać ukarani indywidualnie kwotą do 2 mln złotych.

Do tego dochodzą sankcje wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). Dla platform handlowych i marketplace'ów przewidziano kary do 6% globalnego rocznego obrotu oraz okresowe kary pieniężne do 5% średniego dziennego światowego obrotu za każdy dzień zwłoki w dostosowaniu się do wymogów.

Zwrot towaru do 12 miesięcy od zakupu zamiast 14 dni - nowa broń konsumentów

Kary finansowe to nie jedyne zagrożenie dla e-sklepów stosujących nieuczciwe praktyki. Pojawia się sankcja, która może dosłownie wykończyć niejedną firmę: wydłużenie prawa do zwrotu towaru z 14 dni do 12 miesięcy.

Mechanizm jest prosty. Jeśli sklep błędnie informuje o autentyczności opinii lub stosuje tzw. "Dark Patterns" (manipulacyjne wzorce projektowe), konsument zyskuje prawo do odstąpienia od umowy nawet do roku od zakupu. Podstawą prawną jest art. 29 Ustawy o prawach konsumenta.

Jak komentuje raport TrustMate: "Przy rynkowej skali 42% niezweryfikowanych treści, ryzyko masowych zwrotów staje się zagrożeniem egzystencjalnym dla rentowności biznesu." Wyobraźmy sobie sytuację, w której klienci masowo zwracają towar kupiony pół roku temu, powołując się na manipulację opiniami w sklepie. Taka sytuacja może położyć finansowo niejeden sklep, który staje w obliczu konieczności przyjęcia zwrotu większej ilości towaru oraz oddania rezygnującym konsumentom zapłaconej gotówki.

Algorytmy AI blokują sklepy z fałszywymi opiniami - sztuczna inteligencja może sprawić, że sklep internetowy będzie niewidzialny w sieci i po prostu brutalnie go wytnie z wyników wyszukiwania

W 2026 roku pojawia się zupełnie nowy rodzaj kary - wykluczenie przez sztuczną inteligencję. To sankcja, której nie nakłada żaden urząd. Działa automatycznie i w czasie rzeczywistym.

Nowoczesne asystenty zakupowe jak Google Jarvis czy OpenAI Shopping opierają swoje rekomendacje na tzw. warstwie zaufania. Jeśli opinie o produkcie nie posiadają cyfrowych certyfikatów autentyczności, algorytm automatycznie oznacza ofertę jako "wysokie ryzyko manipulacji". Efekt? Sklep nie pojawia się w wynikach, stając się niewidoczny dla użytkownika!

Albo Twoje zaufanie jest mierzalne i weryfikowalne przez algorytmy, albo Twoja marża zostanie skonsumowana przez kary administracyjne - mówi Jerzy Krawczyk, prezes zarządu TrustMate.io. - W świecie AI i tzw. Agentic Commerce, gdzie decyzje zakupowe coraz częściej podejmuje sztuczna inteligencja, nie ma miejsca na szarą strefę lub nielegalne praktyki.

Agentic Commerce - dlaczego AI eliminuje nieuczciwe sklepy?

Termin "Agentic Commerce" opisuje nową rzeczywistość zakupową. Konsument w 2026 roku coraz rzadziej samodzielnie przegląda dziesiątki kart produktowych - deleguje ten proces swojemu asystentowi AI. Agent przegląda oferty, porównuje ceny, analizuje opinie i finalizuje transakcję.

Problem w tym, że agenci AI są zaprogramowani, by chronić interesy użytkownika. Jeśli sklep trafi na algorytmiczną "czarną listę" wiarygodności z powodu braku weryfikacji opinii, agent po prostu nie sfinalizuje tam transakcji. Prawdopodobnie nawet nie uwzględni takiej oferty w proponowanych wynikach. Nie ma negocjacji, nie ma drugiej szansy - grasz nieuczciwie, stajesz się niewidzialny dla klientów.

Jak ujmuje to raport TrustMate: "Kara cyfrowa to de facto współczesny odpowiednik wyłączenia serwerów. Bez certyfikowanej autentyczności, e-sklep traci dostęp do ważnego i przyszłościowego kanału sprzedaży."

Raporty transparentności DSA - nowy standard dla platform

Luty 2026 roku przyniósł publikację pierwszych zharmonizowanych raportów transparentności wymaganych przez Akt o Usługach Cyfrowych (DSA). Obowiązek ten wypełnili giganci tacy jak Amazon, Booking, Zalando oraz polski lider - Allegro.

Raporty te ujawniają, jak platformy radzą sobie z nielegalnymi treściami, w tym fałszywymi opiniami. Dla mniejszych e-sklepów to sygnał ostrzegawczy: jeśli wielcy gracze wdrażają kosztowne procedury weryfikacji, to znaczy, że regulatorzy traktują temat poważnie. Brak zgodności z DSA może kosztować platformy handlowe do 6% globalnego obrotu oraz minimum 53 000 USD za każde pojedyncze naruszenie. To kwoty, które mogą zrujnować nawet duży biznes.

Compliance-as-a-Service - nowy model bezpieczeństwa e-commerce

W obliczu nowej rzeczywistości regulacyjnej zmienia się rola systemów do zarządzania opiniami. Z narzędzi marketingowych ewoluują w kierunku modelu Compliance-as-a-Service - krytycznego elementu architektury bezpieczeństwa prawnego w prowadzeniu biznesu opierającego się na sprzedaży przez Internet.

Celem jest dostarczanie tzw. "czystych danych" - opinii zweryfikowanych transakcyjnie, wolnych od manipulacji AI i odpornych na audyty UOKiK. Każda recenzja musi mieć cyfrową ścieżkę pochodzenia, którą można przedstawić kontrolerom.

Współczesny e-commerce nie może już traktować zaufania jako elementu opcjonalnego czy wyłącznie wizerunkowego - podkreśla Jerzy Krawczyk z TrustMate.io. - Niedostosowanie się do tych standardów wiąże się z realnym ryzykiem marginalizacji w ekosystemie, w którym transparentność stała się nadrzędną walutą rynkową.

Co muszą zrobić e-sklepy, żeby uniknąć kar UOKiK oraz być widocznym dla klientów w sieci?

Lista zadań dla właścicieli sklepów internetowych da się sprowadzić do:

  1. Po pierwsze - wdrożyć procedury weryfikacji opinii i opisać je publicznie w regulaminie. Sam brak takiego opisu jest już podstawą do kary.
  2. Po drugie - zapewnić cyfrową ścieżkę pochodzenia każdej recenzji. UOKiK może zażądać udowodnienia, że opinia pochodzi od realnego klienta, który faktycznie kupił produkt.
  3. Po trzecie - dostosować interfejs sklepu aby eliminować błędy informacyjne, eliminując Dark Patterns. W przeciwnym razie konsumenci zyskują prawo do zwrotu towaru nawet do 12 miesięcy, a nie 14 dni.

Stawka jest więc wysoka i może decydować o być albo nie być danego biznesu. Jak pokazują dane TrustMate, 42% opinii w polskim e-commerce to treści niezweryfikowane. Dla sklepów, które nie zdążą się dostosować, konsekwencje wykraczają poza grzywny - to widmo masowych zwrotów i cyfrowego niebytu.

Źródło: TrustMate

TrustMate.io to wiodąca w Polsce i Europie Centralnej i Wschodniej platforma technologiczna specjalizująca się w automatyzacji procesów zbierania i zarządzania zweryfikowanymi opiniami o firmach, produktach i usługach. Firma powstała w 2019 roku we Wrocławiu. Z TrustMate korzysta obecnie ponad 15 tysięcy firm z kilkunastu krajów, m.in. 4F, Decathlon, Modivo, Wittchen, Victoria’s Secret, eobuwie, Superpharm czy LPP.

