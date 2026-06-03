REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS szykuje masowe przelewy. Mało kto wie, że te pieniądze należą się też młodym

ZUS szykuje masowe przelewy. Mało kto wie, że te pieniądze należą się też młodym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 czerwca 2026, 16:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze
ZUS szykuje masowe przelewy. Mało kto wie, że te pieniądze należą się też młodym
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Może wydawać się, że to pomyłka, ale przepisy są jednoznaczne. Choć powszechnie mówi się o wsparciu wyłącznie dla seniorów, to na listach wypłat ZUS znajduje się ogromna grupa nastolatków i studentów. Jeśli spełniasz jeden kluczowy warunek, ekstra gotówka zasili Twoje konto. Sprawdź, jak nie przegapić tych pieniędzy.

rozwiń >

Kto ukradkiem zgarnie czternastkę? To nie wiek decyduje o przelewie

Odpalamy karty na stół: kryterium wieku w przypadku tego dodatku schodzi na dalszy plan. Liczy się to, jaki rodzaj wsparcia co miesiąc otrzymujesz z ZUS-u. Urzędnicy przeleją dodatkowe pieniądze każdemu, kto pobiera m.in. rentę socjalną lub z tytułu niezdolności do pracy. Jednak najczęstszą przepustką do kasy dla młodych jest renta rodzinna. To świadczenie po stracie rodzica lub opiekuna otwiera drzwi do czternastki. Kto dokładnie znajdzie się na liście płac?

REKLAMA

REKLAMA

  • Dzieci do ukończenia 16. roku życia - bez żadnych dodatkowych warunków.
  • Uczniowie i studenci aż do 25. urodzin - pod warunkiem, że kontynuują naukę.
  • Osoby kończące szkołę - ZUS nie zabiera pieniędzy od razu; prawo do nich wygasa dopiero wraz z końcem roku szkolnego lub akademickiego.

Pułapka formalności. Bez tego jednego ruchu ZUS zablokuje środki

Pieniądze nie pojawią się na koncie same z siebie. Aby zabezpieczyć prawo do dodatku, podstawą jest prawidłowo złożony wniosek o rentę rodzinną (służy do tego formularz ZUS Rp-2). Możesz go zanieść osobiście, wysłać pocztą lub załatwić błyskawicznie przez internet na platformie PUE ZUS. Zadbaj o to, aby w dokumentach nie było braków. Urząd wymaga:

  • Aktu zgonu bliskiej osoby.
  • Dowodów pokrewieństwa (np. odpisów aktów urodzenia).
  • Aktualnego zaświadczenia ze szkoły lub uczelni (jeśli masz skończone 16 lat).
  • Dokumentów potwierdzających lata pracy zmarłego rodzica.

Ile wynosi czternastka w 2026 roku? ZUS stosuje bezwzględną zasadę

Maksymalna kwota dodatku w 2026 roku to 1978,49 zł brutto. Trzeba jednak uważać na haczyk finansowy, czyli próg dochodowy. Pełny przelew dostaną tylko te osoby, których miesięczna renta nie przekracza 2900 zł brutto. Każda złotówka powyżej tego limitu pomniejsza Twój bonus na zasadzie "złotówka za złotówkę". Pamiętaj też o specyfice samej renty rodzinnej. Jej wysokość zależy od liczby rodzeństwa uprawnionego do kasy po zmarłym (ZUS płaci odpowiednio 85 proc., 90 proc. lub 95 proc. świadczenia bazowego). Uwaga na podział gotówki. Do jednej renty rodzinnej urząd przypisuje tylko jedną czternastkę. Co to oznacza w praktyce? Jeśli rentę pobierasz wspólnie z bratem lub siostrą, kwota czternastej emerytury zostanie sprawiedliwie podzielona na równe części i rozbita na oddzielne przelewy.

Kiedy przelew wpadnie na konto? ZUS ma sztywny harmonogram

W przypadku młodych ludzi termin wypłaty czternastki jest ściśle powiązany z momentem, w którym seniorzy otrzymują swoje bonusy. ZUS nie wysyła tych pieniędzy w losowych terminach. Dodatkowa gotówka trafia do odbiorców zawsze wraz z regularną, comiesięczną rentą w tzw. terminie płatności świadczenia. Oznacza to, że nie musisz wypatrywać listonosza ani sprawdzać aplikacji bankowej dwa razy - oba przelewy zobaczysz tego samego dnia. Wypłata czternastej emerytury w 2026 roku jest planowana na wrzesień, na co wskazują zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dotychczasowa praktyka wypłat. Rząd ma czas na wydanie oficjalnego rozporządzenia potwierdzającego dokładny miesiąc do 31 października 2026 roku.

REKLAMA

Pułapka na studenta. Uważaj, aby ZUS nie kazał zwracać pieniędzy

Dorabiasz na etacie lub zleceniu podczas studiów? Tutaj czai się niebezpieczna pułapka. Renta rodzinna, która daje prawo do czternastki, ma surowe limity dorabiania. Jeśli Twoje miesięczne zarobki przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy rentę. Jeśli przekroczą 130 proc. - świadczenie zostanie całkowicie zawieszone. Najważniejszy haczyk: jeśli stracisz prawo do renty za dany miesiąc, automatycznie stracisz też prawo do czternastki, a urząd upomni się o zwrot przyznanych pieniędzy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kto z młodych może dostać czternastkę z ZUS przy rencie rodzinnej?

Dzieci do ukończenia 16. roku życia mogą dostać czternastkę bez dodatkowych warunków. Uczniowie i studenci mogą dostać czternastkę do 25. urodzin, pod warunkiem że kontynuują naukę.

Jaki wniosek do ZUS zabezpiecza prawo do czternastki przy rencie rodzinnej?

Podstawą jest prawidłowo złożony wniosek o rentę rodzinną na formularzu ZUS Rp-2. Wniosek można zanieść osobiście, wysłać pocztą lub załatwić przez internet na platformie PUE ZUS.

Ile wynosi czternastka w 2026 roku i jaki próg dochodowy stosuje ZUS?

Maksymalna kwota dodatku w 2026 roku to 1978,49 zł brutto. Pełny przelew dostaną osoby, których miesięczna renta nie przekracza 2900 zł brutto; każda złotówka powyżej tego limitu pomniejsza bonus na zasadzie złotówka za złotówkę.

Kiedy ZUS wypłaci czternastkę w 2026 roku osobom pobierającym rentę?

Dodatkowa gotówka trafia do odbiorców zawsze wraz z regularną, comiesięczną rentą w terminie płatności świadczenia. Wypłata czternastej emerytury w 2026 roku jest planowana na wrzesień.

Jak zarobki studenta wpływają na rentę rodzinną i czternastkę z ZUS?

Jeśli miesięczne zarobki przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy rentę rodzinną. Jeśli przekroczą 130 proc., świadczenie zostanie całkowicie zawieszone, a utrata prawa do renty za dany miesiąc oznacza utratę prawa do czternastki.

Powiązane
Dodatek do emerytury z MOPS. Seniorzy po 60. roku życia mogą zyskać ponad 1200 zł co miesiąc
Dodatek do emerytury z MOPS. Seniorzy po 60. roku życia mogą zyskać ponad 1200 zł co miesiąc
Emerytura po 5 latach pracy w 2026 roku. Ile wypłaci ZUS w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
Emerytura po 5 latach pracy w 2026 roku. Ile wypłaci ZUS w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
Pilny termin do 25 czerwca. Urząd skarbowy bezwzględnie uszczupli emerytury i pensje
Pilny termin do 25 czerwca. Urząd skarbowy bezwzględnie uszczupli emerytury i pensje
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Emerytura po 5 latach pracy w 2026 roku. Ile wypłaci ZUS w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
03 cze 2026

Zaledwie kilka lat zatrudnienia wystarczy, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego ZUS zaczął wypłacać nam comiesięczne świadczenie. Wiele osób zastanawia się jednak, czy z krótkim stażem można liczyć na minimalną emeryturę. Rzeczywistość bywa bolesna. Kwoty dla osób, które przepracowały tylko 5 lat, są rażąco niskie. Ile dokładnie wynosi emerytura po 5 latach pracy w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?
KSeF 2026: Czy można odliczyć VAT i zaliczyć wydatek do kosztów na podstawie skanu faktury?
03 cze 2026

Pracownik otrzymał fakturę drogą e-mailową w formie skanu ręcznie wystawionej faktury. Wydrukował ten skan i dostarczył go do księgowości. Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT oraz rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego wydruku? Czy jest konieczność posiadania oryginału faktury?tyn
Microsoft Scout, MAI-Thinking-1, chip kwantowy Majorana 2 – czyli co Microsoft zaprezentował na Build 2026? Sztuczna inteligencja w firmach
03 cze 2026

Microsoft zaprezentował na konferencji Build 2026 autonomicznego agenta Scout, który zarządza kalendarzem i przygotowuje spotkania w Teams i Outlook, oraz pierwszy autorski model AI: MAI-Thinking-1 do złożonych zadań biznesowych. Ogłoszono też nowy chip kwantowy Majorana 2 z czasem życia qubita do 60 sekund i platformę Microsoft Discovery dla naukowców. Sprawdź najważniejsze nowości z obszaru sztucznej inteligencji, narzędzi deweloperskich i technologii kwantowych.
Pracujemy 3 godziny tygodniowo dłużej niż przeciętnie w UE. Wszystko przez dojazdy do pracy
03 cze 2026

Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów Unii. Pracujemy prawie 3 godziny tygodniowo dłużej niż przeciętnie w UE. Rocznie daje to prawie 150 godzin — niemal dodatkowy miesiąc pracy. To trochę tak, jakby dla przeciętnego pracującego w Polsce rok miał nie 12, ale 13 miesięcy. A gdy doliczyć dojazdy, robi się z tego swoista „czternastka”. Tylko że nie trafia ona na konto, tylko znika w korkach, autobusach i pociągach.

REKLAMA

Masz kryptowaluty? Od 1 lipca możesz stracić do nich dostęp. Tak można sprawdzić czy giełda ma licencję MiCA
03 cze 2026

Do 1 lipca 2026 r. pozostały niespełna cztery tygodnie. 60% europejskich inwestorów krypto wciąż korzysta z platform (giełd), które nie posiadają pełnej licencji MiCA. Po tej dacie nieuregulowane podmioty będą musiały ograniczyć działalność w UE, co wymusi na użytkownikach szybką migrację aktywów.
Ceny działek rekreacyjnych w 2026 r. spadają nawet o 15% a ofert przybywa. Czy można zamieszkać na działce ROD?
03 cze 2026

Boom na działki rekreacyjne, który napędziła pandemia, wyraźnie wygasa. Po rekordowym popycie w latach 2020-2022, kiedy z oferty znikały działki zalegające w bazach od wielu miesięcy, rynek wszedł w fazę stabilizacji. Coraz większa liczba ofert i zmieniające się preferencje kupujących sprawiają, że nieruchomości letniskowe przestają być dobrem pierwszego wyboru.
Kryptowaluty i MiCA - co zmienia się od 1 lipca 2026 r.? Inwestorzy muszą przygotować się na migracje aktywów
03 cze 2026

Kryptowaluty: w związku z tym, że nie wszystkie platformy posiadają pełną licencję MiCA, od 1 lipca 2026 r. będą miały ograniczoną działalność w UE. Inwestorzy muszą przygotować się na szybkie migracje aktywów.
Punkty od 1 do 10. Co oznaczają wskazania w orzeczeniu w 2026 roku? [Lista]
03 cze 2026

Jednym z elementów orzeczenia są wskazania zawarte w poszczególnych punktach. Co one oznaczają dla osób z niepełnosprawnościami? O jakie wsparcie można ubiegać się, mając odpowiednie wskazanie w orzeczeniu? Oto aktualne zasady i przykładowe kwoty!

REKLAMA

Zwolnienie z podatku od darowizn w centrum sporu. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej
03 cze 2026

Zwolnienie z podatku od darowizn staje się kluczowym punktem sporu wokół ustawy o statusie osoby najbliższej. Katarzyna Kotula podkreśla, że nie zgodzi się na jego usunięcie, mimo sprzeciwu prezydenta Karola Nawrockiego wobec całego projektu.
5 tys. zł grzywny dla każdego właściciela psa lub kota, za jego nieoznakowanie, na własny koszt – Prezydent podpisał ustawę
03 cze 2026

W dniu 2 czerwca 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, która wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w państwowym, elektronicznym systemie (KROPiK), przez ich właścicieli. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt, a za niewywiązanie się przez właściciela zwierzęcia z nowego obowiązku – grozić będzie wysoka grzywna.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA