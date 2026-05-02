Sklepy otwarte 3 maja 2026. Gdzie zrobić zakupy w niedzielę i Święto Konstytucji?

W tym roku 3 maja wypada w niedzielę, co oznacza kumulację dwóch ograniczeń: ustawowego święta oraz niedzieli niehandlowej. To najtrudniejszy dzień dla zapominalskich w trakcie całej majówki. Sprawdź, gdzie mimo zakazu zrobisz zakupy i jak uniknąć zamkniętych drzwi w największych marketach.

Czy 3 maja sklepy są otwarte?

Nie, większość punktów handlowych w Polsce będzie zamknięta. 3 maja to Święto Narodowe Trzeciego Maja, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku restrykcje są podwójne (święto + niedziela), więc bezwzględnie zamknięte będą:

REKLAMA

REKLAMA

Dyskonty i supermarkety: Biedronka, Lidl, Dino, Netto, Kaufland, Auchan.

Galerie handlowe: Nie zrobimy zakupów w butikach ani marketach budowlanych (Castorama, Leroy Merlin).

Punkty usługowe: Większość zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.

Ratunek w nagłych wypadkach. Gdzie zrobisz zakupy 3 maja 2026?

Mimo surowych przepisów, prawo przewiduje wyjątki. Jeśli zabraknie Ci węgla na grilla, chleba lub napojów, szukaj ich tutaj:

Stacje paliw : To najpewniejszy punkt. Czynne 24/7, oferują nie tylko paliwo, ale też nabiał, pieczywo, lód i asortyment grillowy.

: To najpewniejszy punkt. Czynne 24/7, oferują nie tylko paliwo, ale też nabiał, pieczywo, lód i asortyment grillowy. Sklepy osiedlowe (Żabka, Lewiatan, Carrefour Express): Mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie właściciel. Godziny otwarcia: Zazwyczaj skrócone, np. 10:00-18:00 lub 11:00-20:00.

(Żabka, Lewiatan, Carrefour Express): Mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie właściciel. Godziny otwarcia: Zazwyczaj skrócone, np. 10:00-18:00 lub 11:00-20:00. Żabka Nano : Sklepy autonomiczne (bezobsługowe) działają przez całą dobę bez żadnych przerw.

: Sklepy autonomiczne (bezobsługowe) działają przez całą dobę bez żadnych przerw. Gastronomia i rozrywka : Restauracje, kawiarnie, lodziarnie oraz kina w galeriach handlowych działają normalnie.

: Restauracje, kawiarnie, lodziarnie oraz kina w galeriach handlowych działają normalnie. Punkty na dworcach i lotniskach: Jeśli jesteś w podróży, tamtejsze sklepy spożywcze są wyłączone z zakazu.

Kalendarz majówki 2026. Co warto wiedzieć?

Aby nie zostać z pustą lodówką, zapamiętaj ten harmonogram:

1 maja (piątek): Święto Pracy - zamknięte.

2 maja (sobota): Dzień Flagi - OTWARTE WSZYSTKIE SKLEPY. To najlepszy moment na zakupy.

3 maja (niedziela): Święto Konstytucji - zamknięte.

4 maja (poniedziałek): Wielki powrót do handlu. Sklepy ruszają od rana (często z nowymi promocjami).

Z racji, że sobota (2 maja) jest jedynym dniem handlowym w trakcie długiego weekendu, markety będą przeżywać oblężenie. Jeśli możesz, zrób zakupy rano w sobotę lub bardzo późno wieczorem (wiele Biedronek i Lidli będzie otwartych do 23:30).

REKLAMA

Czy apteki są otwarte 3 maja?

Apteki w galeriach handlowych będą zamknięte. Jeśli potrzebujesz leków, musisz szukać apteki dyżurnej w Twojej okolicy. Informacje o dyżurach zazwyczaj wywieszone są na drzwiach każdej apteki lub dostępne na stronie internetowej Twojego urzędu miasta/powiatu.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Kolejna okazja na niedzielne zakupy dopiero 28 czerwca 2026.

Dostawy jedzenia w niedzielę, 3 maja 2026

3 maja aplikacje typu Glovo czy Uber Eats będą działać, ale czas oczekiwania może być dłuższy ze względu na mniejszą liczbę otwartych restauracji.