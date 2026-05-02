Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Sklepy otwarte 3 maja 2026. Gdzie zrobić zakupy w niedzielę i Święto Konstytucji?

Sklepy otwarte 3 maja 2026. Gdzie zrobić zakupy w niedzielę i Święto Konstytucji?

02 maja 2026, 17:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zakupy, koszy, sklep
Sklepy otwarte 3 maja 2026. Gdzie zrobić zakupy w niedzielę i Święto Konstytucji?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W tym roku 3 maja wypada w niedzielę, co oznacza kumulację dwóch ograniczeń: ustawowego święta oraz niedzieli niehandlowej. To najtrudniejszy dzień dla zapominalskich w trakcie całej majówki. Sprawdź, gdzie mimo zakazu zrobisz zakupy i jak uniknąć zamkniętych drzwi w największych marketach.

Czy 3 maja sklepy są otwarte?

Nie, większość punktów handlowych w Polsce będzie zamknięta. 3 maja to Święto Narodowe Trzeciego Maja, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku restrykcje są podwójne (święto + niedziela), więc bezwzględnie zamknięte będą:

REKLAMA

REKLAMA

  • Dyskonty i supermarkety: Biedronka, Lidl, Dino, Netto, Kaufland, Auchan.
  • Galerie handlowe: Nie zrobimy zakupów w butikach ani marketach budowlanych (Castorama, Leroy Merlin).
  • Punkty usługowe: Większość zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.

Ratunek w nagłych wypadkach. Gdzie zrobisz zakupy 3 maja 2026?

Mimo surowych przepisów, prawo przewiduje wyjątki. Jeśli zabraknie Ci węgla na grilla, chleba lub napojów, szukaj ich tutaj:

  • Stacje paliw: To najpewniejszy punkt. Czynne 24/7, oferują nie tylko paliwo, ale też nabiał, pieczywo, lód i asortyment grillowy.
  • Sklepy osiedlowe (Żabka, Lewiatan, Carrefour Express): Mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie właściciel. Godziny otwarcia: Zazwyczaj skrócone, np. 10:00-18:00 lub 11:00-20:00.
  • Żabka Nano: Sklepy autonomiczne (bezobsługowe) działają przez całą dobę bez żadnych przerw.
  • Gastronomia i rozrywka: Restauracje, kawiarnie, lodziarnie oraz kina w galeriach handlowych działają normalnie.
  • Punkty na dworcach i lotniskach: Jeśli jesteś w podróży, tamtejsze sklepy spożywcze są wyłączone z zakazu.

Kalendarz majówki 2026. Co warto wiedzieć?

Aby nie zostać z pustą lodówką, zapamiętaj ten harmonogram:

  • 1 maja (piątek): Święto Pracy - zamknięte.
  • 2 maja (sobota): Dzień Flagi - OTWARTE WSZYSTKIE SKLEPY. To najlepszy moment na zakupy.
  • 3 maja (niedziela): Święto Konstytucji - zamknięte.
  • 4 maja (poniedziałek): Wielki powrót do handlu. Sklepy ruszają od rana (często z nowymi promocjami).

Z racji, że sobota (2 maja) jest jedynym dniem handlowym w trakcie długiego weekendu, markety będą przeżywać oblężenie. Jeśli możesz, zrób zakupy rano w sobotę lub bardzo późno wieczorem (wiele Biedronek i Lidli będzie otwartych do 23:30).

REKLAMA

Czy apteki są otwarte 3 maja?

Apteki w galeriach handlowych będą zamknięte. Jeśli potrzebujesz leków, musisz szukać apteki dyżurnej w Twojej okolicy. Informacje o dyżurach zazwyczaj wywieszone są na drzwiach każdej apteki lub dostępne na stronie internetowej Twojego urzędu miasta/powiatu.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Kolejna okazja na niedzielne zakupy dopiero 28 czerwca 2026.

Dostawy jedzenia w niedzielę, 3 maja 2026

3 maja aplikacje typu Glovo czy Uber Eats będą działać, ale czas oczekiwania może być dłuższy ze względu na mniejszą liczbę otwartych restauracji.

290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Infor.pl
Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?
02 maja 2026

Osoby z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na brak mechanizmu zapewniającego ciągłość ważności karty parkingowej w okresie pomiędzy wygaśnięciem dotychczasowej a wydaniem nowej. W praktyce często uniemożliwia to korzystanie z dokumentu. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło kilka pytań w tej sprawie. Rodziny.
Do 15 maja 2026 r. trzeba zapłacić podatek (mieszkanie, dom, garaż, działka). Decyzja z gminy ma kluczowe znaczenie
02 maja 2026

15 maja 2026 r. mija termin zapłaty drugiej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Nie każdy właściciel mieszkania, domu, garażu czy działki powinien jednak automatycznie wykonywać przelew. W przypadku osób fizycznych wysokość podatku ustala gmina w decyzji. To z niej wynika, ile trzeba zapłacić, w jakich ratach i na jaki rachunek.
Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
02 maja 2026

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?
02 maja 2026

2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?

REKLAMA

Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze
02 maja 2026

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
02 maja 2026

Od 1 maja pracownicy firm prywatnych będą mogli zwrócić się do pracodawcy o wliczenie m.in. umów-zleceń do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS. Od stycznia z takiej możliwości korzystają osoby zatrudnione w sektorze publicznym.
Polacy coraz częściej biorą L4 na psychikę. Ekspert wskazuje przyczyny
02 maja 2026

Wzrost liczby wydawanych zaświadczeń lekarskich ze względu na zdrowie psychiczne związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowia psychicznego - ocenił dr hab. Sylwiusz Retowski z Uniwersytetu SWPS.
Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki
02 maja 2026

W ubiegłym roku 32 tysięcy pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejnym 12 tysiącom pobory zostały wypłacone w niepełnej wysokości - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Nieprawidłowości związane z wypłatą pensji są najczęściej zgłaszanym problemem do PIP.

REKLAMA

Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. Nowe stawki od 5787 zł do 12 910 zł brutto
02 maja 2026

Od 1 lipca 2026 r. pracownicy podmiotów leczniczych objęci ustawowym mechanizmem najniższego wynagrodzenia zasadniczego otrzymają nowe gwarantowane stawki. Wynikają one z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r., które GUS podał na poziomie 8903,56 zł. W przypadku stażysty ustawowy współczynnik pracy wynosi 0,95, co daje 8458,38 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego. Nie należy jednak mylić tej kwoty z powszechną płacą minimalną, która od 1 stycznia 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.
Ulga rehabilitacyjna: tego wydatku nie odliczysz. KIS odmawia
02 maja 2026

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ratuje życie, jeśli organizm nie przyswaja zwykłego jedzenia. Z punktu widzenia podatków to jednak ani lek, ani wyrób medyczny – a bez tej kwalifikacji odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie wchodzi w grę. Świeża interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że nawet w sytuacjach skrajnych fiskus trzyma się litery przepisu.
REKLAMA