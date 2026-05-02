Sklepy otwarte 3 maja 2026. Gdzie zrobić zakupy w niedzielę i Święto Konstytucji?
W tym roku 3 maja wypada w niedzielę, co oznacza kumulację dwóch ograniczeń: ustawowego święta oraz niedzieli niehandlowej. To najtrudniejszy dzień dla zapominalskich w trakcie całej majówki. Sprawdź, gdzie mimo zakazu zrobisz zakupy i jak uniknąć zamkniętych drzwi w największych marketach.
Czy 3 maja sklepy są otwarte?
Nie, większość punktów handlowych w Polsce będzie zamknięta. 3 maja to Święto Narodowe Trzeciego Maja, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku restrykcje są podwójne (święto + niedziela), więc bezwzględnie zamknięte będą:
- Dyskonty i supermarkety: Biedronka, Lidl, Dino, Netto, Kaufland, Auchan.
- Galerie handlowe: Nie zrobimy zakupów w butikach ani marketach budowlanych (Castorama, Leroy Merlin).
- Punkty usługowe: Większość zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.
Ratunek w nagłych wypadkach. Gdzie zrobisz zakupy 3 maja 2026?
Mimo surowych przepisów, prawo przewiduje wyjątki. Jeśli zabraknie Ci węgla na grilla, chleba lub napojów, szukaj ich tutaj:
- Stacje paliw: To najpewniejszy punkt. Czynne 24/7, oferują nie tylko paliwo, ale też nabiał, pieczywo, lód i asortyment grillowy.
- Sklepy osiedlowe (Żabka, Lewiatan, Carrefour Express): Mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie właściciel. Godziny otwarcia: Zazwyczaj skrócone, np. 10:00-18:00 lub 11:00-20:00.
- Żabka Nano: Sklepy autonomiczne (bezobsługowe) działają przez całą dobę bez żadnych przerw.
- Gastronomia i rozrywka: Restauracje, kawiarnie, lodziarnie oraz kina w galeriach handlowych działają normalnie.
- Punkty na dworcach i lotniskach: Jeśli jesteś w podróży, tamtejsze sklepy spożywcze są wyłączone z zakazu.
Kalendarz majówki 2026. Co warto wiedzieć?
Aby nie zostać z pustą lodówką, zapamiętaj ten harmonogram:
- 1 maja (piątek): Święto Pracy - zamknięte.
- 2 maja (sobota): Dzień Flagi - OTWARTE WSZYSTKIE SKLEPY. To najlepszy moment na zakupy.
- 3 maja (niedziela): Święto Konstytucji - zamknięte.
- 4 maja (poniedziałek): Wielki powrót do handlu. Sklepy ruszają od rana (często z nowymi promocjami).
Z racji, że sobota (2 maja) jest jedynym dniem handlowym w trakcie długiego weekendu, markety będą przeżywać oblężenie. Jeśli możesz, zrób zakupy rano w sobotę lub bardzo późno wieczorem (wiele Biedronek i Lidli będzie otwartych do 23:30).
Czy apteki są otwarte 3 maja?
Apteki w galeriach handlowych będą zamknięte. Jeśli potrzebujesz leków, musisz szukać apteki dyżurnej w Twojej okolicy. Informacje o dyżurach zazwyczaj wywieszone są na drzwiach każdej apteki lub dostępne na stronie internetowej Twojego urzędu miasta/powiatu.
Kiedy najbliższa niedziela handlowa?
Kolejna okazja na niedzielne zakupy dopiero 28 czerwca 2026.
Dostawy jedzenia w niedzielę, 3 maja 2026
3 maja aplikacje typu Glovo czy Uber Eats będą działać, ale czas oczekiwania może być dłuższy ze względu na mniejszą liczbę otwartych restauracji.
