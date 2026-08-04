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Miała być darmowa kranówka w restauracjach. W ostatniej chwili wypadła z ustawy, ale czy ostatecznie?

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04 sierpnia 2026, 09:35
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
karafka z wodą na nakrytym stole w restauracji
Miała być darmowa kranówka w restauracjach. W ostatniej chwili wypadła z ustawy, ale czy ostatecznie?
Shutterstock
Shutterstock

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Klienci restauracji nadal będą płacić za wodę – przynajmniej na razie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało z projektu ustawy o opakowaniach zapis, który sierpnia 2026 r. miał obligować lokale gastronomiczne do bezpłatnego podawania 0,5 litra wody z kranu na klienta. Ale sprawa nie jest zamknięta – resort zapowiedział już przygotowanie osobnej ustawy poświęconej wyłącznie tej regulacji.

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Najważniejsze o temacie darmowej wody w restauracjach:

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykreśliło z projektu ustawy o opakowaniach zapis o darmowej wodzie z kranu w restauracjach – miał obowiązywać nawet od 12 sierpnia 2026 r.
  • Powód: uwaga Rządowego Centrum Legislacji dotycząca niejasnego pojęcia „niewielka opłata"
  • Ale to nie koniec sprawy – rzecznik resortu zapowiedział przygotowanie osobnej ustawy poświęconej wyłącznie darmowej kranówce
  • W tle sprawy jest interpelacja nr 18380 posła Roberta Dowhana z pytaniami o koszty i procedury oraz sprzeciw branży gastronomicznej, dla której napoje to jedno z głównych źródeł zysku

Co miało się zmienić już teraz w sprawie wody podawanej w restauracjach?

Pierwotny projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przewidywał obowiązek dla restauracji, stołówek, barów, kawiarni i innych podmiotów gastronomicznych. Miały one tam, gdzie to możliwe, zapewnić klientom podawanie wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą w naczyniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania.

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Projekt zakładał 0,5 litra wody na osobę. Woda miała być podawana na życzenie klienta do stolika lub innego miejsca spożywania posiłku. Celem zmian było ograniczenie zużycia wody butelkowanej i plastikowych opakowań – to element unijnej polityki dotyczącej gospodarki odpadami. Podobne rozwiązania działają już w wielu krajach: we Francji, w USA czy w Skandynawii.

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Dlaczego przepis o darmowej wodzie w restauracjach nagle zniknął z projektu?

Kluczową rolę odegrała uwaga Rządowego Centrum Legislacji. Chodziło o użyte w projekcie sformułowanie „niewielka opłata", które RCL uznało za pojęcie niedookreślone. Oficjalne stanowisko resortu przedstawiła wiceminister klimatu Anita Sowińska, w odpowiedzi na interpelację poselską Roberta Dowhana:

"W toku uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Klimatu i Środowiska odstąpiło od zawarcia w projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC100) regulacji zobowiązujących restauracje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą obejmującą przygotowanie i podawanie posiłków klientom w stołówkach, barach, kawiarniach i innych placówkach świadczenia usług gastronomicznych, których produkty podawane są konsumentom w lokalach stałych w salach przeznaczonych do konsumpcji z miejscami siedzącymi, do nieodpłatnego zapewnienia klientom wody z kranu.

W związku z powyższym projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w brzmieniu skierowanym do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, nie zawiera regulacji w tym zakresie."

Aktualna wersja projektu, skierowana do Komitetu do Spraw Europejskich, nie zawiera już tego obowiązku w zakresie zapewnienia wody klientom restauracji.

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Zaraz po wycofaniu – zapowiedź powrotu tematu darmowej kranówki, ale już w osobnej ustawie

I tu następuje ciekawy zwrot akcji. Kilka godzin po informacji o wykreśleniu przepisu rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski zapowiedział, że regulacja wróci – ale w osobnym projekcie ustawy.

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Ważne

Innymi słowy: temat darmowej kranówki w polskich restauracjach nie znika, tylko przenosi się do innej, dedykowanej ustawy. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie się pojawi ani w jakiej ostatecznie formie.

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Dlaczego branża gastronomiczna była przeciw regulacji o darmowej wodzie?

Choć w oficjalnych uzasadnieniach dominują kwestie legislacyjne, w tle toczy się realny spór o pieniądze. Woda z kranu kosztuje restauratora średnio nawet poniżej 1 grosza za pół litra (łącznie z odprowadzeniem ścieków). Nawet w gminach uzdrowiskowych – maksymalnie ok. 2,5 grosza.

Tymczasem woda butelkowana, która w sklepie kosztuje np. 2 zł, w restauracji sprzedawana jest często za co najmniej 10 zł. Marże na napojach – kawie, herbacie, alkoholach – sięgają kilkuset procent i stanowią istotną część dochodu restauratorów. Dla restauratorów obowiązek zapewnienia wody z kranu sam w sobie nie byłby więc kosztowny, ale chodzi o co innego - taki klient mógłby już nie zamówić innego napoju, gdyby już ugasił pragnienie darmową wodą.

Poseł Dowhan pytał o szczegóły przepisów o darmowej wodzie – i był przeciw

Duży wpływ na dyskusję miała interpelacja posła KO Roberta Dowhana, w której podnosił szereg praktycznych wątpliwości:

"Kwestia naczyń – czy szklane, czy plastikowe? Plastikowe, to co z utylizacją, a szklane to co z myciem i suszeniem? Wystawiać paragon zerowy, usługę? Co z kosztami? Czy klient musi coś zamówić? Czy tylko usiąść w restauracji? Jakie kary będą za brak podania wody? Czy kranówka w każdym mieście jest taka sama? Mówi się, że na jedną osobę musi być pół litra wody. A jak będzie mniej nalane, to kara, a więcej to doliczyć do rachunku?".

Dowhan sugerował, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zerowego VAT na wodę:

"Ktoś z urzędników, a może posłów, zobaczył, jak to jest w USA, i chciał strasznie błysnąć. Tego rynku i regulacji nie można porównywać ani przenosić ich standardów na Polskę. Wolałbym VAT zerowy na wodę, niż bawienie się w kubki plastikowe i kranówkę, czasami koloru Fanty lub oranżady."

Co zamieszanie z wodą oznacza na dzisiaj?

Na dziś sytuacja jest prosta:

  • Klient restauracji: nadal płaci za wodę – nie ma prawa żądać darmowej kranówki;
  • Restaurator: nie musi wprowadzać żadnych zmian;
  • Ustawodawca: pracuje nad nową, osobną ustawą specjalnie dla tej regulacji.

Ale w dłuższej perspektywie – biorąc pod uwagę zapowiedzi resortu, deklarację Polski 2050 o poprawce w Sejmie i unijne trendy – temat prawdopodobnie wróci. Pytanie brzmi kiedy.

Darmowa woda w restauracjach jest czy nie? Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy w restauracjach klient ma prawo żądać darmowej wody?

Nie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykreśliło ten zapis z projektu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, na razie takiego obowiązku nie ma.

Dlaczego rząd wycofał się z pomysłu?

Formalnie z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji dotyczącej niejasnego sformułowania „niewielka opłata". W tle był też sprzeciw branży gastronomicznej oraz interpelacja poselska.

Czy przepis wróci?

Tak – ministerstwo zapowiedziało przygotowanie osobnej ustawy poświęconej wyłącznie tej regulacji. Nie podano jednak konkretnej daty.

Ile miało wynosić minimum wody na osobę?

Projekt zakładał 0,5 litra wody z kranu na klienta, podawanej w naczyniach wielokrotnego użytku - to miało służyć ograniczeniu ilości plastiku z opakowań.

Ile kosztuje restauratora pół litra wody z kranu?

Średnio poniżej 1 grosza – łącznie z odprowadzeniem ścieków. Ale klient, który otrzymałby 0,5 litra darmowej wody, mógłby już nie zamówić nic innego do picia, a restaurator nie zarobiłby na wysokiej marży za napoje.

Jak działa to w innych krajach?

Darmowa woda z kranu w restauracjach obowiązuje m.in. we Francji, w USA i w Skandynawii.

Źródło: sejm.gov.pl

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