Pilne! Wyższe podwyżki dla budżetówki 2025: ponad 7% a nie 4,1%. W Radzie Dialogu Społecznego blokuje je tylko rząd

Podwyższenie stawki dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami z PFRON nie zwiększa zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wręcz przeciwnie

Brak dowodów, że podwyższenie stawki dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami ze środków PFRON prowadzi do zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wręcz przeciwnie. Coraz mniej osób z niepełnosprawnościami jest rejestrowanych w systemie obsługi dofinansowań i refundacji, który służy PFRON do ustalania i wypłaty dofinansowań dla pracodawców. Tak stwierdza Fundacji Blind&Proud, która przesłała redakcji Infor.pl swoje postulaty w sprawie projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.