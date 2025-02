Praca w IT. Dlaczego najlepiej być specjalistą od supportu. Pomoc i wsparcie wciąż potrzebne w firmach, a eksperci poszukiwani

Raporty z rynku pracy pokazują, że aż 85% specjalistów IT Support w Polsce uważa, że ich praca jest stabilna i bezpieczna, a liczba ofert pracy dla IT Support Engineerów wzrosła o 20%.Te liczby pokazują, że rynek technologiczny wcale się nie kończy, a IT Support to obszar, który nadal dynamicznie się rozwija i zatrudnia nowych pracowników.

– Stanowiska związane z IT Support/Helpdesk mają ponad 2 tys. ofert pracy, co znacznie przewyższa inne stanowiska, takie jak Fullstack Developer (ponad 300 ofert) czy Data Science/AI/ML (ponad 1 tys. ofert). - Tak duża liczba ofert pracy sugeruje, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów IT Support, co znacznie zwiększa szanse na znalezienie pracy po ukończeniu kursu – ocenia Joanna Pruszyńska-Witkowska, CEO Future Collars

Dlaczego IT Support jest cenny i warto w niego inwestować

IT Support odgrywa kluczową rolę w każdej organizacji, szczególnie w dużych korporacjach, gdzie technologie IT są podstawą działania. Specjalista ds. wsparcia technicznego nie tylko monitoruje infrastrukturę IT, ale także dba o to, aby systemy, sieci i urządzenia działały sprawnie, a pracownicy mieli odpowiednie warunki do wykonywania swoich obowiązków.

Ta rola obejmuje szerokie spektrum zadań: od konfiguracji sprzętu i oprogramowania, przez rozwiązywanie problemów technicznych, aż po edukację użytkowników. IT Support to nie tylko techniczne naprawy – to także diagnozowanie usterek i szybkie znajdowanie rozwiązań, które minimalizują przestoje.

Wyobraźmy sobie kilka sytuacji, w których sprawne działanie IT Support jest kluczowe dla funkcjonowania firmy:

Awaria serwera w banku: Klienci nie mogą wypłacać pieniędzy, realizować transakcji online, a firma traci reputację i zaufanie. Szybka interwencja IT Support jest niezbędna, aby przywrócić działanie systemu i zminimalizować straty.

Problem z dostępem do danych medycznych w szpitalu: Lekarze i pielęgniarki nie mogą uzyskać dostępu do dokumentacji pacjentów, co utrudnia leczenie i może zagrażać życiu pacjentów. IT Support musi działać błyskawicznie, aby zapewnić dostęp do danych i umożliwić personelowi medycznemu wykonywanie swojej pracy.

Atak hakerski na firmę: Hakerzy kradną poufne dane klientów, co prowadzi do strat finansowych i wizerunkowych. IT Support musi nie tylko powstrzymać atak, ale także wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

To tylko kilka przykładów, jak ważna jest rola IT Support w zapewnieniu ciągłości działania biznesu i bezpieczeństwa danych. Specjaliści IT Support są odpowiedzialni za monitorowanie systemów, reagowanie na awarie, rozwiązywanie problemów technicznych i edukowanie użytkowników, jak unikać zagrożeń.

IT Support: technologiczne wyzwania i możliwości

W dzisiejszych czasach, dynamiczny rozwój technologii, takich jak chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja, generuje nowe wyzwania i możliwości dla specjalistów IT Support.

Chmura obliczeniowa: Coraz więcej firm przenosi swoje dane i aplikacje do chmury, co wymaga od IT Support nowych umiejętności, takich jak zarządzanie chmurą, konfigurowanie usług chmurowych i dbanie o bezpieczeństwo danych w chmurze.

Cyberbezpieczeństwo: Wraz z rozwojem technologii, rośnie również liczba cybernetycznych ataków. Specjaliści IT Support muszą być na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i potrafić wdrażać odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić firmę przed atakami hakerów.

Sztuczna inteligencja: AI jest coraz częściej wykorzystywana w IT Support do automatyzacji zadań, diagnozowania problemów i personalizacji obsługi klienta. Specjaliści IT Support, którzy potrafią korzystać z narzędzi AI, są bardziej cenieni na rynku pracy.

Sztuczna inteligencja - wróg czy przyjaciel? Czy AI zastąpi IT Support?

Wg raportu PEGA (dostawcy oprogramowania do automatyzacji procesów i angażowania klientów) pt. "The Customer Engagement Paradox", aż 27% konsumentów wierzy, że AI może zapewnić obsługę na poziomie człowieka lub nawet lepszą.

Czy oznacza to, że ludzie w IT Support staną się zbędni? Nie do końca. Automatyzacja może pomóc w rutynowych zadaniach, takich jak wstępna diagnoza problemu czy zbieranie informacji od użytkownika. Ale to człowiek – jego intuicja, doświadczenie i empatia – są kluczowe w skomplikowanych przypadkach.

– Ludzie chcą rozmawiać z ludźmi. Kontakt z drugim człowiekiem, który zrozumie problem, uspokoi sytuację i pomoże – to coś, czego AI jeszcze długo nie zastąpi. Niemniej jednak AI optymalizuje i usprawnia wiele procesów. Technologie takie jak chatboty mogą odciążyć pierwszą linię wsparcia, wykonując podstawowe analizy – komentuje Ksawery Nowina-Witkowski, absolwent kursu IT Support oraz student inżynierii cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Technicznym w Tallinnie.

Tak więc sztuczna inteligencja rewolucjonizuje również pracę w IT Support, oferując nowe narzędzia i możliwości.

– W dzisiejszych czasach kluczową umiejętnością jest również efektywne wykorzystywanie narzędzi AI. Kto potrafi sprawnie integrować AI ze swoją pracą, ten zyskuje ogromną przewagę. AI nie zastępuje IT Support, ale go wzmacnia, czyniąc go bardziej efektywnym i precyzyjnym. Wyobraźmy sobie, że AI pomaga w diagnozowaniu problemów, automatyzuje rutynowe zadania, analizuje dane, aby przewidywać awarie. To wszystko pozwala specjalistom IT Support skupić się na bardziej złożonych wyzwaniach, na budowaniu relacji z klientami i na strategicznym rozwoju. Stosujesz AI - wspierasz swój IT Support. Ignorujesz AI - ryzykujesz, że zostaniesz w tyle. Dlatego inwestycja w rozwój umiejętności, w tym tych związanych z AI, jest kluczowa dla sukcesu w IT Support i w całej branży technologicznej – dodaje Joanna Pruszyńska-Witkowska

Predyspozycje kluczowe dla IT Support

Rola w IT Support wymaga od kandydatów wyjątkowego zestawu umiejętności i predyspozycji, które decydują o ich sukcesie w tej branży. Na pierwszym miejscu znajduje się dociekliwość i analityczne myślenie. To cechy idealne dla osób, które zawsze zastanawiają się, jak coś działa, a rozwiązywanie problemów technicznych traktują jako wyzwanie. IT Support wymaga szerokiej wiedzy – nie tylko o systemach operacyjnych czy sieciach, ale także o tym, jak różne elementy technologii współpracują ze sobą. To doskonała rola dla tych, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań i chcą zgłębiać różnorodne aspekty technologii.

Drugą kluczową cechą jest komunikatywność i cierpliwość. Praca w IT Support często oznacza kontakt z użytkownikami, którzy mogą nie rozumieć technologii i jednocześnie są pod wpływem stresu, próbując rozwiązać swoje problemy. Jak zauważył jeden z uczestników naszego webinaru:

– Musiałem tłumaczyć podstawowe rzeczy, takie jak różnica między kablem USB a wejściem USB, osobom, które nigdy wcześniej nie miały z tym styczności. To nauczyło mnie cierpliwości i umiejętności wyjaśniania rzeczy w prosty sposób – komentuje Ksawery Nowina-Witkowski.

Kolejną istotną predyspozycją jest gotowość do ciągłego uczenia się. Technologia zmienia się w zawrotnym tempie, a IT Support wymaga nieustannego zdobywania nowej wiedzy, zarówno w obszarze narzędzi, jak i procedur. W tym kontekście szczególnie ważna jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem dokumentacji technicznej oraz globalnej społeczności IT. Nawet jeśli na początku brakuje pewności w posługiwaniu się angielskim, praca w IT Support daje okazję, by rozwijać te umiejętności.

– Pamiętam swoje pierwsze wyzwanie językowe, gdy musiałem zadzwonić do sklepu w Danii i rozwiązać problem z systemem kasowym. To przełamało moje bariery językowe i pomogło mi pracować płynnie po angielsku - mówi Wojciech Niekrasz, CTO w Future Collars.

Na koniec warto podkreślić, że praca zespołowa jest kluczowa w IT Support. To nie tylko wsparcie użytkowników, ale również współpraca z kolegami z zespołu, gdzie każdy może liczyć na wzajemną pomoc. Wspólne rozwiązywanie problemów buduje zgrane zespoły, które są fundamentem dobrze funkcjonującej organizacji.