REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Od stycznia wzrośnie nie tylko płaca minimalna. Te świadczenia też pójdą w górę

Od stycznia wzrośnie nie tylko płaca minimalna. Te świadczenia też pójdą w górę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 września 2025, 06:27
Maja Retman
Maja Retman
pieniądze, pensja
pieniądze, pensja
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ci, którzy muszą wyżyć z minimalnej pensji cieszą się z podwyżki, którą dostaną od nowego roku. Jednak ten medal ma dwie strony. Podwyżka najniższej krajowej o ból głowy przyprawia przedsiębiorców, bo uruchamia efekt domina. Chodzi nie tylko o większe koszty zatrudnienia. Razem z najniższą krajową w górę szybują i inne wskaźniki, dotyczące nie tylko wysokości składek ZUS, ale także między innymi odpraw czy odszkodowań.

rozwiń >

4806 zł brutto ma wynieść od stycznia przyszłego roku płaca minimalna. To tylko 140 zł więcej niż obecnie, ale ta zmiana pociąga za sobą szereg konsekwencji. Chodzi zarówno o pracowników, jak i przedsiębiorców, także tych, którzy nikogo nie zatrudniają.

REKLAMA

REKLAMA

Minimalna pensja po podwyżce. Tyle pracownik dostanie na rękę

Pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie na rękę również odczuje różnicę. Obecnie przelew wynosi 3510,92 zł netto, a od stycznia 2026 roku wzrośnie do 3605,85 zł netto. Oznacza to wzrost miesięczny o 94,93 zł.

Zobacz również:

Minimalna stawka godzinowa też idzie w górę

Od 2026 roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. To ważna informacja szczególnie dla osób pracujących na umowach zlecenia oraz przedsiębiorców zlecających krótkoterminowe prace.

Rosną koszty zatrudnienia

Taki wzrost najniższej krajowej pracodawców przyprawia o ból głowy przedsiębiorców bo to oznacza większe koszty prowadzenia biznesu.

REKLAMA

Dziś całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnym wynagrodzeniu wynosi 5621,60 zł, od przyszłego roku będzie to już 5790,28 zł. To dodatkowe 168,65 zł miesięcznie – wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Jeszcze wyższe składki ZUS, również te preferencyjne

Zmiana minimalnej płacy wpływa także na wysokość składek ZUS. Przedsiębiorcy korzystający z tzw. małego ZUS-u zapłacą nieco więcej – składki wzrosną o ponad 13 zł miesięcznie, ponieważ podstawą ich wyliczenia jest 30% płacy minimalnej.

Składka zdrowotna to największe obciążenie

Największe obciążenie czeka przedsiębiorców przy składce zdrowotnej. Do tej pory podstawą była kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – wyjaśnia Juszczyk. Od 2026 roku podstawę stanowi już pełne minimalne wynagrodzenie, a to oznacza, że minimalna składka zdrowotna wzrośnie z obecnych 314,96 zł do 432,54 zł. To skok aż o 117,58 zł miesięcznie.

Co z dodatkiem za pracę w nocy?

Podwyżka wpływa także na wysokość dodatku za pracę w nocy, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Przykładowo, w sierpniu 2025 roku wynosi 5,83 zł za godzinę, a od 2026 roku wzrośnie do 6,01 zł za godzinę.

Więcej trzeba płacić za postojowe

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi wynagrodzenie postojowe nie niższe niż minimalne wynagrodzenie. Dlatego od stycznia 2026 roku będzie ono wynosiło 4806 zł, zamiast obecnych 4666 zł.

Zobacz również:

Ponad 70 tys. złotych odprawy

Zmiana płacy minimalnej wpływa też na maksymalną wysokość odpraw. Obecnie maksymalna odprawa to 69 990 zł, a od stycznia 2026 roku limit wzrośnie do 72 090 zł brutto.

Nowy limit przychodów dla działalności nierejestrowanej

Od przyszłego roku zmieni się także limit przychodów dla działalności nierejestrowanej. Do tej pory wynosił on 75 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 3499,50 zł. Od 2026 roku limit zostanie powiązany z kwotą 225 proc. minimalnego wynagrodzenia kwartalnie, co da 10 813,50 zł na kwartał. To korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla działalności sezonowych.

Wyższe odszkodowania pracownicze

Odszkodowania związane z naruszeniem zasady równego traktowania czy rozwiązaniem umowy z powodu mobbingu nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie. W praktyce od 2026 roku minimalne odszkodowanie wyniesie 4806 zł.

Mandaty i grzywny też idą w górę

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną również maksymalne kary. Grzywna za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść do 96 120 zł (teraz to 93 320 zł). W przypadku mandatów karnych limit wyniesie 23 030 zł.

Zmieni się stawka wynagrodzenia gwarancyjnego

Minimalne wynagrodzenie to także najniższe wynagrodzenie gwarancyjne, czyli świadczenie przysługujące pracownikowi w miesiącach, w których z uwagi na rozkład czasu pracy nie wykonywał pracy. Od 2026 roku wyniesie ono 4806 zł brutto.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie oznacza jedynie wyższej pensji i stawki godzinowej dla pracowników – podkreśla Piotr Juszczyk. To zmiana, która uruchamia efekt domina, od kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców, przez wysokość składek ZUS i zdrowotnej, aż po limity działalności nierejestrowanej, odszkodowania czy grzywny. Dla pracowników to większe bezpieczeństwo i wyższe świadczenia, dla przedsiębiorców kolejne wyzwanie finansowe w 2026 roku.

Powiązane
Ponad 900 złotych dodatku do pensji we wrześniu. Pracodawca nie może odmówić. Musi te pieniądze wypłacić
Ponad 900 złotych dodatku do pensji we wrześniu. Pracodawca nie może odmówić. Musi te pieniądze wypłacić
Wielka zmiana w rachunkach za wodę, która dotyczy wszystkich Polaków. Wyjątków nie ma, datę już podali
Wielka zmiana w rachunkach za wodę, która dotyczy wszystkich Polaków. Wyjątków nie ma, datę już podali
Ci, którzy mają mieszkania z balkonem będą za to słono płacić. I nie ma uproś
Ci, którzy mają mieszkania z balkonem będą za to słono płacić. I nie ma uproś
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jakich informacji może żądać rada pracowników?
18 wrz 2025

W wielu przypadkach pracodawcy zastanawiają się, czy i jakie informacje muszą, a jakie mogą być – jeżeli taką wolę wykaże zarząd – przekazane radzie pracowników. Artykuł prezentuje najważniejsze przepisy i przykłady dobrych praktyk.
Ulga mieszkaniowa w nowej odsłonie od 2026 r. Kto zyska, a kto straci na projekcie Ministerstwa Finansów?
18 wrz 2025

Rząd szykuje podatkową rewolucję, która odczują zarówno właściciele mieszkań, jak i przedsiębiorcy. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej szerokie zmiany – od zasad korzystania z ulgi mieszkaniowej, przez rozliczanie leasingu i amortyzacji, aż po warunki ulgi IP Box. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku i już dziś budzą duże emocje, bo dla jednych oznaczają korzyści, a dla innych – poważne ograniczenia.
Od stycznia wzrośnie nie tylko płaca minimalna. Te świadczenia też pójdą w górę
18 wrz 2025

Ci, którzy muszą wyżyć z minimalnej pensji cieszą się z podwyżki, którą dostaną od nowego roku. Jednak ten medal ma dwie strony. Podwyżka najniższej krajowej o ból głowy przyprawia przedsiębiorców, bo uruchamia efekt domina. Chodzi nie tylko o większe koszty zatrudnienia. Razem z najniższą krajową w górę szybują i inne wskaźniki, dotyczące nie tylko wysokości składek ZUS, ale także między innymi odpraw czy odszkodowań.
Senat: Komornik łatwiej sprzeda Twoje mieszkanie. Jak nie dasz rady z kredytem
17 wrz 2025

Zasadą staje się bowiem licytacja elektroniczna nieruchomości przez komornika. Ustawa nowelizująca odpowiednio kodeksu postępowania cywilnego jest w Senacie.

REKLAMA

Akademia Wsparcia: bezpłatne szkolenia dla samorządów o nowych standardach opieki nad dziećmi do lat 3
17 wrz 2025

W ramach ogólnopolskiego programu „Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce 2024–2026” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz partnerzy wojewódzcy zapraszają przedstawicieli gmin i powiatów na szkolenia dotyczące nadzoru i kontroli nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia odbywają się w całym kraju, a udział jest bezpłatny.
Pracownik nie przychodzi do pracy - co robić? Jak go zwolnić?
17 wrz 2025

Jeśli pracownik nie przychodzi do pracy nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków. Pracodawca może nałożyć na niego kary porządkowe. Jak go zwolnić? Znaczenie ma tutaj rodzaj nieobecności. Jeśli jest usprawiedliwiona, pracodawca posłuży się inną podstawą prawną, a jeśli jest nieusprawiedliwiona, może zwolnić go dyscyplinarnie.
Kancelaria, która słucha i sprzedaje - jak budować nowoczesną markę w zgodzie z wartościami?
17 wrz 2025

Marketing kancelarii to nie fast food. Budowanie marki kancelarii to proces na lata. Przemyślana i wdrażana na bieżąco strategia, długoterminowe i krótkoterminowe plany, odpowiednio dobrane narzędzia - brzmi jak wyzwanie. Czy to się opłaca?
Minimum 3062 zł brutto miesięcznie. Nowa ustawa zmienia zasady gry – koniec darmowych staży?
18 wrz 2025

„Zobowiązanie organizatora stażu do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów, ustalanego w wysokości minimalnej równej 35% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (obecnie około 3062 zł brutto)” - taki zapis znalazł się w projekcie ustawy o stażach. Co jeszcze nowego czeka stażystów?

REKLAMA

Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak je zdobyć w 2025 r.
17 wrz 2025

Brak jednego zapisu w orzeczeniu o niepełnosprawności może oznaczać stratę kilku tysięcy złotych rocznie. To właśnie punkty 5, 6, 7 i 8 w części "Wskazania do ulg i uprawnień" decydują o dostępie do świadczeń, ulg podatkowych, sprzętu medycznego czy usług opiekuńczych. W 2025 roku ich znaczenie jeszcze wzrosło, ponieważ weszły w życie nowe przepisy oraz rekomendacje dla komisji orzekających. Sprawdź, co oznaczają poszczególne punkty, jak je zdobyć i jak działać, jeśli w Twoim orzeczeniu któregoś z nich brakuje.
Ostrzeżenie ZUS przed oszustami: wygląda jak oficjalna korespondencja z ZUS, ale to phishing
17 wrz 2025

ZUS ostrzega ubezpieczonych przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail. Wygląda to jak oficjalna korespondencja z ZUS, ale to phishing. Może skutkować kradzieżą danych osobowych, haseł i przejęciem kontroli nad komputerem, także kont bankowych ofiary.

REKLAMA