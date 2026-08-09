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490 zł dla osób po 55. roku życia. Wystarczy jeden wniosek w 2026 roku

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09 sierpnia 2026, 10:43
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
490 zł dla osób po 55. roku życia. Wystarczy jeden wniosek w 2026 roku
490 zł dla osób po 55. roku życia. Wystarczy jeden wniosek w 2026 roku
Marzena Sarniewicz
dziennik.pl

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Osoby, które ukończyły 55. rok życia mogą dostać 490 zł od państwa. Pieniądze nie trafiają jednak na konta automatycznie. Trzeba być aktywnym zawodowo i wykonać jeden krok, o którym wiele osób dowiaduje się dopiero po czasie. Bez wniosku środki przepadają.

Złożysz wniosek po 55. roku życia, pieniądze pojawią się na koncie

Chodzi o oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Po ukończeniu 55. roku życia pracownicy nie są zapisywani do programu PPK automatycznie. Jeśli chcą skorzystać z pieniędzy od państwa, muszą sami złożyć wniosek u pracodawcy. Dopiero wtedy, jako pierwsza, uruchamiana jest wpłata powitalna w wysokości 250 zł, która trafia na indywidualne konto.

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To nie jednorazowe pieniądze. Kwota 240 zł wraca co roku

Wpłata powitalna to dopiero początek. Osoby, które po 55. roku życia przystąpią do programu i spełnią warunki oszczędzania, mogą liczyć także na roczną dopłatę od państwa w wysokości 240 zł.

Ta kwota nie jest wypłacana od razu. Pojawia się raz w roku, zazwyczaj do połowy kwietnia i trafia bezpośrednio na konto programu. Nie trzeba składać osobnego wniosku ani przypominać się w urzędzie, pod warunkiem, że wcześniej złożono ten pierwszy, kluczowy wniosek o przystąpienie do PPK. Łącznie to 490 zł, które może trafić do osób po 55. roku życia – 250 zł na start i 240 zł jako kolejne pieniądze.

Dlaczego osoby po 55. roku życia muszą złożyć wniosek

W tym wieku zmieniają się zasady uczestnictwa w PPK. Młodsi pracownicy są zapisywani do programu automatycznie, jeżeli nie chcą w nim uczestniczyć muszą się z niego wypisać. Natomiast osoby, które ukończyły 55 lat, muszą same zdecydować, czy chcą uczestniczyć w PPK. To rozwiązanie celowe, ustawodawca uznał, że osoby w tym wieku powinny mieć pełną kontrolę nad decyzją.

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Przystąpienie do PPK po 55. roku życia nie oznacza obowiązku oszczędzania do końca kariery zawodowej. Można w każdej chwili z niego zrezygnować. Nie ma kar, nie ma sankcji i nie trzeba oddawać wpłaty powitalnej tylko dlatego, że ktoś zmienił decyzję. Jednak po rezygnacji pracownik nie otrzyma już kolejnych wpłat od pracodawcy i państwa.

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Na czym polega oszczędzanie w PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania, który ma na celu zwiększenie środków Polaków na przyszłość, szczególnie chodzi o emeryturę. Program działa na zasadzie:

  • Pracownik wpłaca min. 2% wynagrodzenia brutto (lub mniej w przypadku niższych dochodów).
  • Pracodawca dokłada min. 1,5% wynagrodzenia brutto.
  • Państwo przyznaje wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne.
  • Środki zgromadzone w PPK są inwestowane, dzięki temu są pomnażanie w długim okresie.
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Źródło: INFOR
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