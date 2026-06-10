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W 2027 r. w ZUS papierowe orzeczenie tylko jak zażądasz. Warto mieć e-Doręczenia

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10 czerwca 2026, 18:26
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
W 2027 r. w ZUS papierowe orzeczenie tylko jak zażądasz. Warto mieć e-Doręczenia
W 2027 r. w ZUS papierowe orzeczenie tylko jak zażądasz. Warto mieć e-Doręczenia
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W 2027 r. ZUS wprowadza

Treść orzeczenia według przepisów obowiązujących w 2027 r.

Orzeczenia zawierają:

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  1. datę wydania;
  2. oznaczenie terenowej jednostki organizacyjnej, w której zostało wydane orzeczenie;
  3. identyfikator orzeczenia, nadawany przez system teleinformatyczny Zakładu;
  4. imię i nazwisko, numer PESEL osoby zainteresowanej, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – datę urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
  5. ustalenia orzecznicze odnoszące się do celu wydania orzeczenia, wskazanego we wniosku o jego wydanie;
  6. uzasadnienie;
  7. pouczenie o prawie do wniesienia sprzeciwu albo braku tego prawa;
  8. imię i nazwisko oraz stanowisko wydającego orzeczenie.

Z uzasadnienia projektu nowelizacji: "W przepisie wskazano zakres danych i informacji, jakie zostaną zamieszczone w orzeczeniu, tj. poza danymi identyfikacyjnymi osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie, w treści tego dokumentu zostaną zamieszczone: rozstrzygnięcie, czyli ustalenia orzecznicze odnoszące się do celu wydania orzeczenia (np. o niezdolności do pracy, o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, o niezdolności do samodzielnej egzystencji), uzasadnienie dokonanych ustaleń orzeczniczych, pouczenie dla osoby zainteresowanej o prawie do złożenia sprzeciwu, data wydania orzeczenia, wskazanie jednostki terenowej ZUS wydającej orzeczenie, identyfikator orzeczenia, nadawany przez system teleinformatyczny ZUS oraz imię i nazwisko oraz stanowisko wydającego orzeczenie lekarza orzecznika albo osoby wykonującej samodzielny zawód medyczny."

Zasadą jest elektroniczna forma wydania orzeczenia

Od 2027 r. orzeczenia są wydawane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Zakładu, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład.

Jak zażądasz otrzymasz wersję papierową.

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Z uzasadnienia:

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"Nowy art. 85e ust. 2 wprowadza zasadę wydawania orzeczeń w postaci dokumentu elektronicznego. Orzeczenie w tej postaci będzie wydawane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. W ten sposób jest formułowana podstawa do sporządzania orzeczenia w postaci dokumentu elektronicznego, co wpisuje się również w kierunek przyjęty dla gromadzenia i tworzenia w tej postaci innych dokumentów w postępowaniu orzeczniczym. Przewidziano również, że obok orzeczenia w postaci elektronicznej będzie funkcjonować wydruk orzeczenia wydanego w postaci elektronicznej. Wydruk orzeczenia będzie zawierał informację, że orzeczenie zostało wydane w postaci elektronicznej, opatrzonej wybranym podpisem elektronicznym."

Jak odebrać elektroniczne orzeczenie ZUS

Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS-em za pośrednictwem platformy ePUAP. Pismo wysłane tą drogą – zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2026 r. – nie wywołuje skutków prawnych, co ma szczególne znaczenie dla zachowania terminów. Wnioski i pisma przesłane przez ePUAP nie będą więc rozpatrywane – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Nowe zasady to krok w stronę ujednolicenia komunikacji z całą administracją publiczną. Zamiast ePUAP-u dostępne są e-Doręczenia, które zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i przejrzystości oraz dają gwarancję, że korespondencja trafi bezpośrednio do właściwego adresata.

Obecnie klienci ZUS mają do dyspozycji dwie oficjalne drogi elektroniczne:

  1. e-Doręczenia – zapewniają potwierdzenie nadania oraz odbioru i są prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
  2. Portal eZUS– pozostaje głównym kanałem dla płatników składek, ubezpieczonychi świadczeniobiorców. Za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać decyzje.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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Jak było poprzednio?

"Wydawanie orzeczeń w postępowaniu orzeczniczym uregulowane było dotychczas w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. poz. 2711, z późn. zm.), wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych."

Przy czym - i to się teraz zmienia na poziomie ustawy - przepisy rozporządzenia nie odnosiły się do postaci orzeczenia, tj. nie wskazywały, czy ma to być postać elektroniczna czy papierowa oraz nie wskazywały zakresu danych i informacji, jakie powinno zawierać orzeczenie.

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Podsumowanie:

"Orzeczenie będzie doręczane osobie zainteresowanej oraz podmiotom uprawnionym w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Doręczenie orzeczenia osobie zainteresowanej oraz podmiotom uprawnionym będzie polegać na doręczeniu dokumentu elektronicznego albo wydruku orzeczenia, jeśli doręczenie orzeczenia w postaci elektronicznej nie będzie możliwe albo zażąda tego osoba zainteresowana. Wydruk zostanie doręczony za pośrednictwem operatora pocztowego. Odnośnie do doręczania orzeczeń (a także innej korespondencji w postępowaniu orzeczniczym) nie wprowadzano odrębnych regulacji, będą miały w tym zakresie zastosowanie przepisy odnoszące się do reguł doręczania innych dokumentów (np. decyzji w sprawie świadczeń) i korespondencji przez ZUS."

Wydruk orzeczenia będzie stanowił dowód tego, co zostało stwierdzone w orzeczeniu wydanym w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Zakładu

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Źródło: INFOR
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