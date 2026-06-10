REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Odebrałeś kaucję za znalezioną butelkę - czy musisz zapłacić od tego PIT? MKiŚ i MF uważają, że tak. Ministra Hennig-Kloska twierdzi, że nie. Kto ma rację?

Odebrałeś kaucję za znalezioną butelkę - czy musisz zapłacić od tego PIT? MKiŚ i MF uważają, że tak. Ministra Hennig-Kloska twierdzi, że nie. Kto ma rację?

Subskrybuj nas na Youtube
10 czerwca 2026, 21:59
Czy kaucja otrzymana za znalezioną butelkę jest opodatkowana PIT. MKiŚ i MF uważają, że tak. Ministra Hennig-Kloska twierdzi, że nie. Kto ma rację?
Czy kaucja otrzymana za znalezioną butelkę jest opodatkowana PIT. MKiŚ i MF uważają, że tak. Ministra Hennig-Kloska twierdzi, że nie. Kto ma rację?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania Polskiej Agencji Prasowej poinformowały zgodnie, że kaucja może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT, jeśli została pozyskana nie z zakupionych, ale np. ze znalezionych opakowań. Natomiast ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska 10 czerwca 2026 r. powiedziała w Radiu Zet, że nie ma planów wprowadzenia podatku od kaucji za zwrócone w ramach systemu kaucyjnego butelki – także w przypadku znalezionych butelek.

MF i MKiŚ: Kaucja w niektórych przypadkach może podlegać opodatkowaniu PIT

W ramach działającego od 1 października 2025 r. systemu kaucyjnego można odzyskać pieniądze, zapłacone tytułem kaucji przy zakupie np. napojów w opakowaniach plastikowych lub w puszkach. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione. Od 2026 r. w systemie kaucyjnym są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł).

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 2 czerwca 2026 r. PAP poinformował, że zdaniem Ministerstwa Finansów osoby fizyczne, które poniosły wydatek na kaucję, którą następnie odzyskują, dokonując zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym, nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT. Ale w sytuacji, kiedy ktoś oddaje do systemu kaucyjnego butelki, które zostały np. znalezione lub pochodzą z innego źródła (np. restauracji) może zachodzić obowiązek podatkowy. Tak wynika z oficjalnej odpowiedzi Ministerstwa Finansów przekazanej Polskiej Agencji Prasowej.

„Kaucja w tym systemie ma charakter zwrotny. Z tego względu osoby fizyczne, które poniosły wydatek na kaucję, którą następnie odzyskują, dokonując zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym, nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT” – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie PAP.

Ale możliwa jest także inna sytuacja, kiedy ktoś oddaje do systemu kaucyjnego butelki, które zostały np. znalezione lub pochodzą z innego źródła (np. restauracji). I to, jak wynika z odpowiedzi MF, zmienia sytuację pod względem podatkowym.

(…) w przypadku, gdy uzyskane świadczenie nie ma charakteru zwrotnego, czyli osoba, która je uzyskała, nie odzyskuje w ten sposób swojego wydatku, to może to rodzić obowiązek podatkowy w podatku PIT. Na gruncie ustawy PIT obowiązuje bowiem zasada powszechności opodatkowania. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z opodatkowania” – czytamy w odpowiedzi MF. – „Jednak oceny, czy uzyskane świadczenie podlega opodatkowaniu oraz w jaki sposób, w jakiej wysokości dokonuje się zawsze w konkretnym stanie faktycznym” – napisało Ministerstwo Finansów.

Kilka dni temu wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda powiedział, że samodzielnie zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie stanowi działalności gospodarczej i dopiero zatrudnienie ludzi w tym celu może być rozpatrywane jako działalność gospodarcza.

Także Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na pytania PAP poinformowało, że: „Zwrot kaucji nie podlega opodatkowaniu. Osoby fizyczne odzyskujące kaucję za zwrócone opakowania nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, ponieważ jedynie odzyskują poniesiony wcześniej wydatek”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazło też, że wynika to również ze stanowiska Ministerstwa Finansów, które resort klimatu podziela.
„Nie ma więc potrzeby wprowadzania zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” - zaznaczyło MKiŚ.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło jednocześnie, że obowiązek podatkowy w podatku dochodowym może pojawić się „wyłącznie w sytuacjach, gdy uzyskane świadczenie nie ma charakteru zwrotnego”, tj. w sytuacji osoba otrzymująca zwrot kaucji nie odzyskuje własnego kosztu. „Ocena takich zdarzeń, czy uzyskane świadczenie podlega opodatkowaniu oraz w jaki sposób, odbywa się zawsze na podstawie konkretnego stanu faktycznego” – wskazało MKiŚ.

REKLAMA

Zobacz również:

Ministra Hennig-Kloska: Nie ma planów wprowadzenia podatku od kaucji za butelki

Z kolei ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska od kilku dni konsekwentnie powtarza w mediach, że „nie będzie podatku od systemu kaucyjnego”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W dniu 10 czerwca 2026 r. w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Zet ministra Hennig-Kloska powtórzyła, że nie ma planów wprowadzenia podatku od kaucji za zwrócone w ramach systemu kaucyjnego butelki - zaznaczając, że chodzi też o znalezione opakowania.

"Nie planujemy wprowadzenia opodatkowania od zebranych butelek" - powiedziała Hennig-Kloska.

Pokreśliła, że jedynie podatek VAT od niezwróconej kaucji płacą operatorzy systemu kaucyjnego w swoim rozliczeniu jako profesjonalne podmioty gospodarcze.

Odnosząc się do odpowiedzi jej resortu dla PAP, w której MKiŚ podał, że kaucja może podlegać opodatkowaniu, jeśli została pozyskana nie z zakupionych, ale np. ze znalezionych opakowań, szefowa MKiŚ odparła, że to "nadgorliwość urzędnika".

"Dementuję, nie pracujemy nad żadną zmianą przepisów prawa podatkowego, nic mi nie wiadomo, żeby minister finansów nad taką zmianą pracował, zresztą też pan minister (finansów - PAP) dementował tego typu informacje" - powiedziała ministra klimatu.

"Mamy prawo oddawać butelki też znalezione, mamy prawo oddawać butelki, które ktoś nam przekazał i nie będzie od tego pobieranego żadnego podatku" - dodała.

Kto ma rację?

Trzeba zauważyć diametralną różnicę przekazywanych informacji między zgodnym stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwem Finansów a tym co powiedziała ministra Henning-Kloska. Odpowiedzi resortów na pytania dziennikarzy nie są pisane "na kolanie" a są sporządzane przez specjalistów w danej dziedzinie pracujących w tych ministerstwach i mają z reguły oparcie w konkretnych przepisach. Ustawa o PIT stoi na gruncie powszechności opodatkowania dochodów z wyjątkiem tych, które są wyraźnie w ustawie wskazane (zwolnione) albo nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. dochody z przestępstw). Zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, że uzyskany zwrot kaucji podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT, jeśli kaucja pochodzi nie z zakupionych, ale np. ze znalezionych butelek.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Delegacje krajowe i zagraniczne w 2026 roku – rozliczanie, diety, koszty, dokumentacja i inne zawiłości. Kompleksowy przewodnik dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorców
10 cze 2026

Delegacje służbowe od lat stanowią jeden z podstawowych elementów funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Spotkania z kontrahentami, udział w szkoleniach, konferencjach, targach branżowych czy realizacja projektów poza siedzibą firmy powodują, że pracodawcy regularnie rozliczają podróże swoich pracowników. W praktyce jednak rozliczenie delegacji nie sprowadza się wyłącznie do wypłaty diety. Obejmuje również zwrot kosztów przejazdów, noclegów, komunikacji miejscowej oraz innych wydatków niezbędnych do wykonania zadania służbowego. Co ciekawe, z możliwości rozliczenia diet mogą korzystać nie tylko pracownicy. W określonych przypadkach prawo podatkowe pozwala również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zaliczyć wartość diet do kosztów uzyskania przychodów. Jest to rozwiązanie, o którym wielu przedsiębiorców nadal nie wie, przez co niepotrzebnie rezygnuje z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania. W tym artykule omawiam obowiązujące w 2026 roku zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych oraz wyjaśniam, jak prawidłowo rozliczyć wyjazdy pracowników i właścicieli firm.
Nie musisz już chodzić po pisma z sądu na pocztę. Od czerwca doręczenia online – sprawdź, jak to włączyć w 5 minut
10 cze 2026

Od 1 czerwca 2026 roku możesz odebrać pismo z sądu prosto na komputer lub telefon – bez wychodzenia z domu, bez kolejek na poczcie i bez awizo w skrzynce. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło e-doręczenia dla wszystkich obywateli i firm. Wystarczy jedno oświadczenie złożone online. To dobrowolne – kto woli papier, zostaje przy tradycyjnej korespondencji. A jak to włączyć?
Będzie łatwiej za rachunkami za prąd. Trwają prace nad deregulacją
10 cze 2026

Odbiorców czekają ułatwienia w zakresie rozliczania kosztów dostarczania wody i ciepła. To jednak nie wszystko – łatwiejsze ma być również rozliczanie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. To element zmian związanych z deregulacją.
W 2027 r. w ZUS papierowe orzeczenie tylko jak zażądasz. Warto mieć e-Doręczenia
10 cze 2026

W 2027 r. ZUS wprowadza

REKLAMA

W 2027 r. ZUS w 14 dni ściągnie dokumenty od Twojego lekarza. W tym na e-wizyty
10 cze 2026

Od 1 stycznia 2027 r. nowy art. 85i reguluje zasady nieodpłatnego dostępu ZUS do dokumentacji medycznej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Jest to ważne w połączeniu z e-wizytami, które wchodzą do praktyki ZUS w 2027 r. ZUS bowiem już za pół roku będzie mógł przy obecności pacjenta online (kamerka internetowa) przeprowadzić jego badanie na potrzeby wydania orzeczenia i sam uzupełnić dokumentację zwracając się do naszego szpitala albo przychodni (także do lekarza prowadzącego indywidualną praktykę).
W 2027 r. w ZUS asystenci medyczni. Musisz się zgodzić na asystenta
10 cze 2026

ZUS ma za mało lekarzy orzeczników. Sposobem odciążenia lekarzy jest wprowadzenie do pracy przy komisjach orzeczniczych asystentów medycznych. Co mają robić? Przejąć od lekarzy wszystkie czynności techniczne przy wydawaniu orzeczenia dla np. osoby niepełnosprawnej. Ponieważ mogą asystować przy osobistych czynnościach medycznych osoba badana może się nie zgodzić na asystenta.
Pracujesz na pół etatu? To nie może wpływać na wysokość świadczeń, które otrzymujesz z ZFŚS
10 cze 2026

Czy należy pomniejszyć świadczenie z ZFŚS przyznawane pracownikowi pracującemu na pół etatu? Wielu pracodawców to robi i nie zdają sobie sprawy z tego, że postępują niezgodnie z obowiązującymi przepisami i pozbawiają pracowników należnych im świadczeń.
Czy kaucja otrzymana za znalezioną butelkę jest opodatkowana PIT. MKiŚ i MF uważają, że tak. Ministra Hennig-Kloska twierdzi, że nie. Kto ma rację?
10 cze 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania Polskiej Agencji Prasowej poinformowały zgodnie, że kaucja może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT, jeśli została pozyskana nie z zakupionych, ale np. ze znalezionych opakowań. Natomiast ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska 10 czerwca 2026 r. powiedziała w Radiu Zet, że nie ma planów wprowadzenia podatku od kaucji za zwrócone w ramach systemu kaucyjnego butelki – także w przypadku znalezionych butelek.

REKLAMA

Jutro taniej na stacjach benzynowych. Ceny paliwa w czwartek 11 czerwca
10 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w czwartek. W najnowszym obwieszczeniu minister energii podał maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 11 czerwca. Jutro paliwa stanieją – sprawdzamy, o ile.
Nareszcie ta funkcjonalność znalazła się w aplikacji mObywatel. Dlaczego tak późno?
10 cze 2026

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o nową funkcję. Korzystanie z tej aplikacji niewątpliwie ułatwi nowa wyszukiwarka, dzięki której użytkownik wygodnie odszuka daną usługę czy dokument. Szkoda, że zmiana nastąpiła tak późno!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA