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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » W 2027 r. ZUS w 14 dni ściągnie dokumenty od Twojego lekarza. W tym na e-wizyty

W 2027 r. ZUS w 14 dni ściągnie dokumenty od Twojego lekarza. W tym na e-wizyty

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10 czerwca 2026, 20:30
[Data aktualizacji 10 czerwca 2026, 20:30]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
W 2027 r. ZUS dla e-wizyt łatwo ściągnie dokumenty od Twojego lekarza. Są specjalne przepisy
W 2027 r. ZUS dla e-wizyt łatwo ściągnie dokumenty od Twojego lekarza. Są specjalne przepisy
Shutterstock

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Od 1 stycznia 2027 r. nowy art. 85i reguluje zasady nieodpłatnego dostępu ZUS do dokumentacji medycznej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Jest to ważne w połączeniu z e-wizytami, które wchodzą do praktyki ZUS w 2027 r. ZUS bowiem już za pół roku będzie mógł przy obecności pacjenta online (kamerka internetowa) przeprowadzić jego badanie na potrzeby wydania orzeczenia i sam uzupełnić dokumentację zwracając się do naszego szpitala albo przychodni (także do lekarza prowadzącego indywidualną praktykę).

Według znowelizowanych przepisów orzeczenie ZUS jest wydawane:

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1) po przeprowadzeniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej oraz po analizie dokumentacji dołączonej do wniosku lub uzupełnionej w prowadzonym postępowaniu

Samo badanie może być może być przeprowadzone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób badania umożliwi dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu, dla którego jest wydawane orzeczenie - jest to podstawa dla e-wizyt.

albo

2) na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku lub uzupełnionej w prowadzonym postępowaniu – jeżeli umożliwia ona dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu, dla którego jest wydawane orzeczenie.

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"Uzupełnienie" wyboldowane przeze mnie powyżej może zostać przeprowadzone w ten sposób, że ZUS sam odnajdzie dokumentację medyczną zwracając się do naszej przychodni albo szpitala bo jak autorzy nowelizacji sądzą: "Sprawne pozyskanie dokumentacji medycznej w prowadzonym postępowaniu orzeczniczym przekłada się wprost na termin, w jakim może zostać wydane orzeczenie."

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Krótki termin udostępnienia dokumentacji – tylko 14 dni

Nowy art. 85i reguluje zasady dostępu ZUS do dokumentacji medycznej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, obowiązki tych podmiotów w tym zakresie oraz formy, w jakiej dokumentacja może zostać udostępniona. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany udostępnić dokumentację w jednej z form przewidzianych w ustawie. I w 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie dokumentacji.

Na co ZUS liczy? Na sprawne załatwianie spraw

W uzasadnieniu czytamy:

"Zgodnie z przyjętym trybem orzeczenie jest wydawane na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. Orzeczenie może zostać również wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku albo uzupełniona w trakcie postępowania orzeczniczego jest wystarczająca do wydania orzeczenia. Jednocześnie przed wydaniem orzeczenia dokumentacja dołączona do wniosku może zostać przez ZUS uzupełniona, w szczególności o dokumentację medyczną z przebiegu leczenia i rehabilitacji. Zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej i dostęp do niej w trakcie postępowania orzeczniczego jest jednym z kluczowych elementów tego postępowania mającym fundamentalne znaczenie dla prawidłowości ustaleń orzeczniczych. Do dokonania ustaleń orzeczniczych w przedmiocie np. niezdolności do pracy, potrzeby rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz innych okoliczności poddawanych ocenie dla celów ustalenia uprawnień do świadczenia jest niezbędna kompleksowa analiza wszystkich dostępnych źródeł informacji o stanie zdrowia i funkcjonowaniu osoby orzekanej. Zatem zarówno dla zapewnienia odpowiedniej jakości wydawanych orzeczeń, jak i sprawności postępowania prowadzonego w tym zakresie jest konieczne zagwarantowanie skutecznych i efektywnych sposobów pozyskiwania dokumentacji medycznej na potrzeby prowadzonego postępowania orzeczniczego."

Zobacz również:

Podstawy prawne:

Podstawa prawna

Art. 85i. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 5, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania Zakładowi dokumentacji medycznej:

  • w postaci papierowej – przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku – poświadczonych za zgodność z oryginałem;
  • w postaci elektronicznej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznym nośniku danych.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia niezwłocznie dokumentację medyczną, o której mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej udostępnienie.

W przepisie wskazano, że uzupełnienie dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania orzeczenia może zostać zrealizowane przez bezpłatne udostępnienie tej dokumentacji przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w określony sposób, tj. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych.

ZUS a przepisy o prawach pacjenta

Określono - w powiązaniu z art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - kilka sposobów udostępnienia dokumentacji medycznej.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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Źródło: INFOR
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