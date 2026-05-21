Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Masz świadczenie przedemerytalne i cały czas pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 1 czerwca 2026 r. Uwaga na limity zarobków!

Masz świadczenie przedemerytalne i cały czas pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 1 czerwca 2026 r. Uwaga na limity zarobków!

21 maja 2026, 11:05
ZUS, świadczenie przedemerytalne
Masz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 1 czerwca. Uwaga na limity zarobków!
Zbliża się ostateczny termin na dopełnienie formalności przez część świadczeniobiorców ZUS-u. W tym roku do 1 czerwca (bo ostatni dzień maja wypada w niedzielę) osoby, które jednocześnie pracują i pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone, bo przekroczyły określone limity.

Limity zarobków i skutki ich przekroczenia

- Osoby, które nadal pracują i jednocześnie pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą pilnować obowiązujących limitów zarobków. Osiągane przez nie przychody mogą być znacznie niższe niż progi wyznaczone dla wcześniejszych emerytów czy rencistów. Jeśli ich przychód nie przekroczy 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku, gdy przychód przekroczy 70 proc. tego wynagrodzenia świadczenie przedemerytalne może zostać zawieszone. Dostarczenie informacji o osiągniętych przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł sprawdzić, czy wypłaty były dokonywane w prawidłowej wysokości - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Osoby, których dodatkowe zarobki w okresie rozliczeniowym od marca 2025 r. do lutego 2026 r. nie przekroczyły 24 546 zł brutto, mają prawo do pełnej wysokości świadczenia przedemerytalnego. Jeśli przychód był wyższy, ale nie przekroczył 68 726,40 zł brutto, ZUS dokona odpowiednich potrąceń ze świadczenia.

Gwarantowana kwota świadczenia dla osób, których przychód przekroczył 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale jednocześnie nie był wyższy niż 70 proc. tego wynagrodzenia, wynosi 946,70 zł. Natomiast osobom, które zarobiły więcej niż 68 726,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia od pracodawcy

Osoby dorabiające do świadczeń przedemerytalnych, muszą co do zasady do końca maja (w 2026 r. wyjątkowo do 1 czerwca bo 31 maja wypada w niedzielę) przekazać do ZUS-u zaświadczenie wydane przez zakład pracy, potwierdzające osiągane zarobki za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Podanie wysokości zarobków w podziale na poszczególne miesiące pozwoli Zakładowi najkorzystniej rozliczyć cały rok. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego złożenia oświadczenia. W ich przypadku przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia dotyczy również osób zatrudnionych za granicą oraz członków rad nadzorczych.
- ZUS sprawdza wysokość zarobków osiągniętych w ostatnim roku rozliczeniowym, czyli od marca 2025 r. do lutego 2026 r., aby upewnić się, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej kwocie. Jeśli praca była wykonywana nieregularnie, Zakład wybierze najkorzystniejszą metodę rozliczenia – miesięczną lub roczną. Na tej podstawie może się okazać, że świadczenie trzeba będzie zmniejszyć albo zawiesić – wyjaśnia rzeczniczka.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
