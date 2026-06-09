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7,9 tys. zł brutto. Tyle wynosi "przeciętna" pensja w Polsce [DANE GUS]

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09 czerwca 2026, 15:24
oprac. Łucja Orzeł
7,9 tys. zł brutto. Tyle wynosi
7,9 tys. zł brutto. Tyle wynosi "przeciętna" pensja w Polsce [DANE GUS]
Shutterstock

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Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w grudniu 2025 roku wyniosła 7.907,20 zł i była niższa o 19,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał GUS.

Jak zmieniła się mediana płac względem listopada i grudnia 2024 r.?

W grudniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie w stosunku do listopada 2025 r. o 6,4 proc., natomiast w stosunku do grudnia 2024 r. o 8,8 proc.

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W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 8,2 proc. w stosunku do listopada 2025 r., a w stosunku do grudnia 2024 r. o 7,8 proc. i wyniosło 9.813,30 zł. Wśród mężczyzn wyniosło 10.087,86 zł (co stanowiło 102,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem), natomiast wśród kobiet – 9.533,08 zł (97,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem).

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – wśród mężczyzn wyniosła 8.027,85 zł (101,5 proc. wartości ogółem), natomiast wśród kobiet – 7.783,00 zł (98,4 proc. wartości ogółem).

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 9.857,96 zł (co stanowiło 124,7 proc. wartości ogółem), natomiast w sektorze prywatnym była równa 6.895,00 zł – 87,2 proc. wartości ogółem.

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W grudniu 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4.666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 16.290,63 zł (decyl dziewiąty).

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Źródło: PAP
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