REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » 10 mniej znanych praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce [LISTA]

10 mniej znanych praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 sierpnia 2026, 09:47
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jakie prawa przysługują osobom z niepełnosprawnościami w Polsce?
Jakie prawa przysługują osobom z niepełnosprawnościami w Polsce?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z szeregu uprawnień, świadczeń czy zniżek. O części z nich często pamiętamy. Są też takie, o których mówi się rzadziej. Oto lista 10 przykładowych mniej znanych uprawnień!

rozwiń >

1. Racjonalne usprawnienia w pracy

Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika. Jeśli osoba z niepełnosprawnością zgłosi potrzebę takich zmian, to pracodawca powinien je wdrożyć, chyba że skutkowałoby to nieproporcjonalnie wysokimi obciążeniami. Za takie nie uważa się obciążeń rekompensowanych ze środków publicznych. Co ważne, potrzebę wprowadzenia takich zmian mogą zgłaszać nie tylko pracownicy, ale też osoby uczestniczące w procesie rekrutacji czy stażyści.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Niewdrożenie racjonalnych usprawnień bez podania przyczyn stanowi naruszenie zasady równego traktowania w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Pomoc podczas podróży pociągiem

Podczas podróży pociągiem osoby z niepełnosprawnościami i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą korzystać z asysty podczas wejścia i wyjścia z pociągu. Potrzebę takiej pomocy trzeba zgłosić minimum na 24 godziny przed planowaną podróżą. O szczegóły warto zapytać przewoźnika.

REKLAMA

Zobacz również:

3. Renta rodzinna dla dorosłego dziecka z niepełnosprawnością

Warto pamiętać, iż w niektórych przypadkach renta rodzinna przysługuje dziecku z niepełnosprawnością bez względu na wiek. Tak jest w sytuacji, gdy stało się ono całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4. Świadczenia NFZ poza kolejnością

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych poza kolejnością posiadają m.in. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Takie prawo przysługuje też dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W praktyce prawo to oznacza do skorzystania ze świadczenia w dniu zgłoszenia. Gdy zaś nie jest to możliwe, to powinien to być w najbliższy możliwy termin poza listą oczekujących (nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej).

Zobacz również:

5. Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny

Przepisy szczegółowo określają prawa pracowników z niepełnosprawnościami takie jak czas pracy czy dodatkowy urlop. Nie każdy jednak wie, iż orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia do zwolnienia z pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. To maksymalnie 21 dni roboczych raz w roku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pamiętajmy, iż dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego i zwolnienie na turnus rehabilitacyjny łącznie nie mogą trwać dłużej niż 201 dni.

Przykład

Pracownik w lutym 2026 r. wykorzystał 14 dni zwolnienia na turnus rehabilitacyjny. Oznacza to, iż w tym roku może wykorzystać jeszcze 7 (a nie 10) dni dodatkowego urlopu.

6. Dofinansowanie z PFRON do działalności gospodarczej

W kontekście osób z niepełnosprawnościami sporo mówi się o ich zatrudnieniu. Warto jednak pamiętać, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela również bezzwrotnych dotacji bezrobotnym osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli osoba niepełnosprawna zobowiąże się, że będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, to dotacja wyniesie nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku zobowiązania na co najmniej 24 miesięcy, dotacja wyniesie od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Dotacja aktualnie wynosi maksymalnie 143 443,20 (piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia).

7. Ulga podatkowa PCC dla osoby z niepełnosprawnością

Ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają osoby z odpowiednim orzeczeniem, które nabywają na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Bez względu na rodzaj niepełnosprawności z podatku przy nabyciu np. samochodu na własne potrzeby zwolnione są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia. Do zwolnienia uprawnia również orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Zobacz również:

8. Świadczenia alimentacyjne bez względu na wiek

Świadczenia w funduszu alimentacyjnego gminy wypłacają w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów. Wynoszą one tyle co zasądzone alimenty, ale nie więcej niż 1000 zł miesięcznie. Obowiązuje tu kryterium dochodowe z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” (1665 zł na osobę w rodzinie). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.

W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia z FA przysługują bezterminowo.

9. Ułatwienia w bezpłatnej pomocy prawnej

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść pomocy prawnej odpłatnie. W tym celu składa się odpowiednie oświadczenie. Aktualnie udzielanie takim porad odbywa się punktach zlokalizowanych na terenie danego powiatu. Niektórzy mogą jednak uzyskać pomoc prawną poza takim punktem (np. w domu, w szpitalu) albo zdalnie (np. przez telefon). Dotyczy to osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

10. Zniżka muzealna dla osób z niepełnosprawnościami

Opłata ulgowa za wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów m.in. emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - będącym obywatelami polskimi. Przepisy nie określają konkretnej kwoty zniżki, zależy ona zatem od konkretnej placówki.

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

Powiązane
MOPS i ZUS. Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami? [Tabela]
MOPS i ZUS. Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami? [Tabela]
Świadczenie pielęgnacyjne. Czy wzrośnie w 2027 roku?
Świadczenie pielęgnacyjne. Czy wzrośnie w 2027 roku?
Dofinansowanie z PFRON. Jakie wnioski do 31 sierpnia 2026 roku?
Dofinansowanie z PFRON. Jakie wnioski do 31 sierpnia 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zgoda na zdjęcie dziecka w Internecie - nowe przepisy o sharentingu i obowiązkach rodziców
12 sie 2026

Publikujesz zdjęcie swojego dziecka w social mediach i myślisz, że to Twoja sprawa, bo to przecież Twoje dziecko? MS szykuje przepisy, które podważą takie podejście. W odpowiedzi na kolejne pismo RPO resort właśnie ujawnił konkretne zmiany przepisów: zgoda na wizerunek dziecka, obowiązek jej dokumentowania i nowy zapis w Kodeksie rodzinnym, wprost odnoszący się do sharentingu. Co się zmieni?
Podarowałeś mieszkanie i żałujesz? Darowiznę można odwołać, ale nie z każdego powodu
11 sie 2026

Przekazanie dziecku mieszkania, samochodu czy dużej sumy pieniędzy nie zawsze oznacza, że darczyńca definitywnie traci możliwość odzyskania majątku. Obowiązujące przepisy pozwalają w określonych przypadkach odwołać darowiznę, ale konieczne jest spełnienie warunków określonych w Kodeksie cywilnym. Co zrobić, żeby odzyskać majątek?
Jak nie płacić zachowku? Prawo przewiduje kilka możliwości
11 sie 2026

Samo pominięcie bliskiej osoby w testamencie nie wystarczy, żeby pozbawić ją zachowku. Obowiązujące przepisy przewidują jednak sytuacje, w których roszczenie o zachowek może w ogóle nie powstać albo jego dochodzenie będzie wyłączone. Zasady te dotyczą przede wszystkim dzieci i dalszych zstępnych, małżonka oraz – w określonych przypadkach – rodziców spadkodawcy i obowiązują już obecnie.
Sąd Najwyższy: Jeden błąd w umowie kredytowej może zdecydować o darmowym kredycie dla konsumenta
11 sie 2026

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2026 r. może mieć istotne znaczenie dla tysięcy sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego. Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok sądu drugiej instancji i wskazał, w jaki sposób należy oceniać prawidłowość umów o kredyt konsumencki. W centrum uwagi znalazły się m.in. rzeczywisty koszt kredytu, RRSO, odsetki naliczane od kredytowanych kosztów, zasady zmiany opłat oraz obowiązki informacyjne banków.

REKLAMA

Gdy temperatura w żłobku przekroczy 30 stopni, rodzice będą musieli odebrać dzieci. Jest projekt przepisów
11 sie 2026

Czy w każdym żłobku już niedługo będzie musiała działać klimatyzacja? Teoretycznie nie, jednak w praktyce sprostanie wymaganiom wynikającym z przepisów, nad którymi toczą się prace, może być bez niej co najmniej utrudnione.
Od września zmieni się wysokość wpłat na PFRON
12 sie 2026

Od września zmieni się wysokość obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sytuacja jest nietypowa, bowiem składka na PFRON zmniejszy się o ponad 130 zł. Jaka będzie jej wysokość?
To już pewne: Bezterminowe prawa jazdy stracą ważność. Wszyscy kierowcy muszą zwrócić dokument i jeszcze za to zapłacą, a rząd – podwyższa opłatę
12 sie 2026

Do dnia 18 stycznia 2033 r. wszystkie bezterminowe prawa jazdy stracą ważność – wynika to wprost z przepisu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, który już obowiązuje. W związku z powyższym – niemal 15 mln kierowców (tj. co drugi kierowca posiadający uprawnienia do kierowania pojazdami), nie uniknie konieczność wymiany prawa jazdy na nowe. Szacuje się, że za ww. wymianę kierowcy zapłacą łącznie aż 1 494 101 300 zł, tytułem opłat za wymianę dokumentów (i to nie uwzględniając podwyżki ww. opłat, którą planuje rząd). Czy wymiana bezterminowego prawa jazdy, może skutkować tym, że dotychczas bezterminowe uprawnienie do kierowania pojazdami – zostanie ograniczone terminem ważności?
Nowe zawody w szkołach i koniec niektórych kierunków. Ministerstwo Edukacji zmienia zasady od września
11 sie 2026

Od 1 września 2026 r. uczniów i szkoły czekają istotne zmiany w kształceniu zawodowym. Ministerstwo Edukacji wygasza część dotychczasowych zawodów, a jednocześnie wprowadza nowe kierunki, m.in. technika cyberbezpieczeństwa, technika optoelektroniki oraz nowe zawody związane z ogrodnictwem, florystyką i transportem. Które zawody znikną, jakie pojawią się w ich miejsce i od kiedy będzie można rozpocząć w nich naukę?

REKLAMA

Ile trwa kadencja prezydenta i ile dni zostało do następnych wyborów?
11 sie 2026

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta RP. Od tego dnia biegnie pięcioletnia kadencja, która zakończy się 6 sierpnia 2030 r. Dziś, 11 sierpnia 2026 r., do jej końca zostało dokładnie 1456 dni. Konstytucja precyzyjnie określa, kiedy Marszałek Sejmu musi zarządzić nowe wybory - jaki to dzień?
Duże zmiany dla mieszkańców mieszkań. Zostało mało czasu na dostosowanie do nowych wymogów
11 sie 2026

W wielu budynkach wielomieszkaniowych trwają prace mające na celu dostosowanie lokali do zmian wynikających z obowiązujących przepisów. Chodzi o sprawy związane ze zużyciem wody i ciepła. Do kiedy jest czas?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA