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Do lipcowej pensji należy się blisko 1000 złotych dodatku. Pracodawca odmówić nie może. Te pieniądze musi wypłacić

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12 lipca 2026, 08:54
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Do lipcowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku
Do lipcowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku
Shutterstock

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Praca w porze nocnej wiąże się z obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, które przysługuje niezależnie od podstawowej pensji. Wysokość tego dodatku nie jest jednak stała w skali roku i zmienia się w zależności od miesiąca. Kluczowe znaczenie ma liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W lipcu 2026 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin. Sprawdzamy, ile maksymalnie można zyskać dzięki nocnym zmianom.

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Czy za nocne zmiany zawsze dostajesz pieniądze? Większość pracowników nie zna tych zasad

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który wykonuje obowiązki w godzinach nocnych. Prawo do tego świadczenia nie zależy od wysokości wynagrodzenia ani od stanowiska zajmowanego w firmie.

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Jest to element wynagrodzenia wynikający wprost z przepisów Kodeksu pracy, co oznacza, że pracodawca ma obowiązek jego wypłaty. Pracownik nie musi składać żadnego wniosku, aby otrzymać dodatek – jest on naliczany automatycznie na podstawie ewidencji czasu pracy.

Tak się oblicza wysokość dodatku. Ile wyniesie za pracę w nocy w lipcu

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej oblicza się, dzieląc obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Otrzymaną stawkę godzinową należy następnie pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w porze nocnej.

Od stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. W lipcu 2026 roku dodatek za jedną godzinę pracy w nocy wynosi 5,22 zł brutto. Oznacza to, że regularnie pracujący na nocnych zmianach mogą liczyć na kilkaset złotych dodatkowo do miesięcznej pensji.

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Jeśli pracownik przepracuje cały lipcowy wymiar czasu pracy wyłącznie w porze nocnej, czyli 168 godzin, może otrzymać 960,48 zł brutto.

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Kodeks pracy jasno to określa. Pracodawca nie może odmówić wypłaty dodatku

Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin pomiędzy godziną 21 a 7 rano. Dokładne ramy czasowe ustala jednak pracodawca w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub indywidualnej organizacji czasu pracy.

W praktyce oznacza to, że w różnych zakładach pracy pora nocna może być wyznaczona od 21 do 5, od 22 do 6 albo od 23 do 7. Spotykane są również inne rozwiązania, dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Dlaczego dodatek nocny co miesiąc ma inną wartość? Mechanizm, który zaskakuje wielu pracowników

Dodatek za pracę w nocy nie ma jednej stałej wartości obowiązującej przez cały rok. Jego wysokość jest bezpośrednio powiązana z minimalnym wynagrodzeniem oraz liczbą godzin pracy przypadających w danym miesiącu.

Oznacza to, że im większa liczba godzin do przepracowania w miesiącu, tym niższa stawka godzinowa wynikająca z przeliczenia płacy minimalnej. W efekcie dodatek nocny w miesiącach takich jak lipiec, w których liczba godzin pracy jest wyższa, jest nieco niższy niż w miesiącach o mniejszej liczbie godzin pracy.

Nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie. Kto realnie korzysta na pracy w nocy?

Dodatek za pracę w porze nocnej jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Pracodawca nie ma prawa go pominąć, obniżyć ani zastąpić innym świadczeniem, na przykład premią uznaniową.

Jedynym wyjątkiem są pracownicy wykonujący stale pracę poza zakładem pracy. W ich przypadku możliwe jest ustalenie ryczałtu za pracę w porze nocnej. Musi on jednak odpowiadać rzeczywistej liczbie godzin przepracowanych w nocy i być ustalony w sposób rzetelny.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy na 2026 na każdy miesiąc

• Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto

• Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,

• Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,

• Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto

• Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto

Praca w nocy nie dla każdego. Te grupy pracowników mają ograniczenia

Przepisy ograniczają możliwość wykonywania pracy w porze nocnej w przypadku niektórych grup pracowników. Dotyczy to przede wszystkim kobiet w ciąży oraz osób młodocianych, które nie ukończyły 18. roku życia.

Ograniczenia obejmują również pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia – chyba że wyrażą na to zgodę. W przypadku osób z niepełnosprawnościami praca w nocy jest co do zasady zabroniona, chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi na nią zgodę.

Źródło: INFOR
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