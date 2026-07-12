REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka daje na to czas tylko do 25 lipca. Po tym terminie fiskus wejdzie na pensje i emerytury

Skarbówka daje na to czas tylko do 25 lipca. Po tym terminie fiskus wejdzie na pensje i emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 lipca 2026, 08:51
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Skarbówka dała na to czas tylko do 25 lipca
Skarbówka dała na to czas tylko do 25 lipca
fizkes
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dla wielu Polaków abonament RTV to jeden z tych rachunków, o których łatwo zapomnieć. W czasach rosnących cen żywności, leków i opłat za mieszkanie niewielka miesięczna składka często schodzi na dalszy plan. Warto jednak pamiętać, że jej nieopłacenie może z czasem oznaczać znacznie większe wydatki niż sam abonament. Przed 25 lipca warto sprawdzić, czy należność została uregulowana i czy – jeśli przysługuje zwolnienie – wszystkie formalności zostały dopełnione.

rozwiń >

Do 25 lipca trzeba opłacić abonament RTV

Ci, którzy mają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny muszą opłacać abonament RTV do 25. dnia każdego miesiąca. Jeżeli termin wypada w dzień wolny od pracy, wpłaty można dokonać w najbliższym dniu roboczym.

REKLAMA

REKLAMA

Choć opóźnienie o kilka dni może wydawać się nieistotne, z biegiem czasu zaległości zaczynają narastać. Jeśli należność nadal nie zostanie uregulowana, sprawa może trafić do urzędu skarbowego, który rozpocznie ściąganie długu. Dlatego lepiej nie odkładać płatności na ostatnią chwilę.

Takie są stawki abonamentu RTV w 2026 roku

W 2026 roku miesięczna opłata za odbiornik radiowy wynosi 9,50 zł. W przypadku telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego abonament wynosi 30,50 zł miesięcznie.

Przy opłacaniu należności co miesiąc roczny koszt abonamentu telewizyjnego to 366 zł. Można jednak zapłacić z góry za cały rok i skorzystać z ustawowej zniżki. Wówczas łączna kwota wynosi 329,40 zł.

REKLAMA

Dla wielu gospodarstw domowych nie jest to największy wydatek, ale przy stale rosnących kosztach utrzymania każda kolejna opłata ma znaczenie. To właśnie dlatego abonament RTV często przegrywa z bardziej pilnymi wydatkami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV

Przepisy przewidują zwolnienie z opłat dla części emerytów. W 2026 roku mogą z niego skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Niektórzy błędnie zakładają, że samo spełnienie tych warunków oznacza automatyczne zwolnienie z abonamentu. Tak jednak nie jest. Aby przestać płacić, trzeba zgłosić swoje uprawnienia w placówce pocztowej i przedstawić odpowiednie dokumenty.

Jeżeli formalności nie zostaną dopełnione, opłaty nadal będą naliczane, a z miesiąca na miesiąc zaległość będzie rosła.

Po ukończeniu 75 lat obowiązują inne zasady

Osoby, które ukończyły 75. rok życia, korzystają z szerszego zwolnienia. W ich przypadku nie ma znaczenia wysokość emerytury ani renty – abonamentu RTV płacić nie trzeba.

Mimo to warto upewnić się, że wszystkie dane są aktualne. Zdarza się bowiem, że z powodu błędów formalnych opłaty nadal są naliczane. W efekcie seniorzy dowiadują się o zaległościach dopiero wtedy, gdy urząd skarbowy rozpoczyna ich egzekwowanie.

Zobacz również:

Kara może wynieść nawet 915 zł

Nieopłacony abonament to nie jedyne ryzyko. Znacznie poważniejsze konsekwencje grożą osobom korzystającym z niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego. W takim przypadku kara może wynieść nawet 915 zł, czyli trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej.

Jeżeli zaległości nadal nie zostaną uregulowane, urząd skarbowy może rozpocząć ich ściąganie. W praktyce oznacza to możliwość zajęcia pieniędzy znajdujących się na koncie bankowym, przejęcia zwrotu podatku lub potrąceń z emerytury czy renty. Ostatecznie niewielki dług może zamienić się w znacznie większy problem finansowy.

Przed 25 lipca warto sprawdzić swoją sytuację

Termin przypadający 25 lipca to dobry moment, aby upewnić się, że abonament RTV został opłacony. Korzystający ze zwolnienia powinni natomiast sprawdzić, czy ich uprawnienia zostały prawidłowo zgłoszone i odnotowane.

Kilka minut poświęconych na weryfikację może uchronić przed narastaniem zaległości, dodatkowymi kosztami i problemami z urzędem skarbowym. W przypadku abonamentu RTV z pozoru niewielkie zaniedbanie może z czasem okazać się znacznie bardziej kosztowne, niż wielu osobom się wydaje.

Powiązane
Zmiany w 800 plus. W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
Zmiany w 800 plus. W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
Wielkie zmiany w rachunkach za energię elektryczną. W lipcu za prąd zapłacimy po nowemu
Wielkie zmiany w rachunkach za energię elektryczną. W lipcu za prąd zapłacimy po nowemu
Skarbówka weszła do naszych telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Skarbówka weszła do naszych telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ujawnili całą prawdę o estońskim CIT. Jak wychodzą na tym polscy przedsiębiorcy?
12 lip 2026

To ma być zachęta dla przedsiębiorców do nowych inwestycji i nowych miejsc pracy. Od czterech lat u w rozliczeniu z fiskusem firmy mogą wybierać tak zwany estoński CIT czyli sposób opodatkowania, który promuje inwestycje. Jak wynika z danych resortu finansów, z takiego podatkowego rozwiązania korzysta w Polsce już ponad 22 tysiące firm.

Droższe samochody firmowe przestają się podatkowo opłacać. Limit 100 tys. zł zaliczania do kosztów amortyzacji i rat leasingowych w przypadku aut o wyższej emisji spalin
12 lip 2026

Od 2026 r. obowiązuje limit 100 tys. zł zaliczania do kosztów amortyzacji i rat leasingowych w przypadku aut o wyższej emisji spalin. Droższe samochody firmowe przestają się podatkowo opłacać. Co jeszcze uległo zmianie?
Wyższa emerytura dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – dodatek do emerytury dla seniorów, w związku z trudem włożonym w wychowanie dzieci. Petycja już w Sejmie
11 lip 2026

Osobom, które posiadają (lub w przeszłości posiadały) na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własne) – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Jest nim Karta Dużej Rodziny. W ocenie autorki petycji obywatelskiej, która w dniu 25 maja 2026 r. została wniesiona do Sejmu, świadczenie to jednak niewystarczająco rekompensuje trud włożony przez rodziców (a zwłaszcza matki) w wychowanie co najmniej trojga dzieci, dlatego zwróciła się ona z postulatem wprowadzenia specjalnego dodatku do emerytury dla seniorów.
Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
11 lip 2026

Po śmierci współmałżonka często mierzą się nie tylko z samotnością, ale też z dużo niższymi dochodami. Dla tysięcy seniorów ratunkiem stała się renta wdowia, która pozwala połączyć dwa świadczenia. Po marcowej waloryzacji obowiązuje już wyższy limit wypłat – wynosi 5935,48 zł brutto. To jednak dopiero początek zmian. Od 2027 roku wzrośnie nie tylko wysokość dodatkowego świadczenia, ale także maksymalna kwota, jaką będzie można otrzymać.

REKLAMA

Polak ogląda 3000 reklam miesięcznie w Internecie – jak reklamodawcy przyciągają uwagę?
11 lip 2026

Statystyczny polski internauta zobaczył w maju 2026 roku prawie 3000 reklam online – mimo rewolucji AI, to wciąż kreacja decyduje o 49% efektywności kampanii. Reklamy realnie przyciągające uwagę osiągają nawet 19-krotnie lepsze konwersje, a 82% reklamodawców deklaruje gotowość zapłacenia więcej za faktyczną uwagę odbiorcy. Jak marki mogą zmierzyć wpływ reklamy, zanim trafi ona do waszych oczu?
Szkoły dostaną nowe wyposażenie. 200 mln zł trafi do gmin
10 lip 2026

200 mln zł z budżetu państwa trafi do gmin na wyposażenie i doposażenie pracowni przyrodniczych oraz praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych w latach 2026-29. Środki trafią też do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Weszło w życie rozporządzenie ws. programu „Pracownie Kompas Jutra”.
Do 2028 r. od PFRON za darmo 4000 jednostek. Także dla stopnia umiarkowanego. Reaktywacja wypożyczalni [Projekt]
10 lip 2026

10 czerwca 2026 r. została reaktywowana przez PFRON wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Jest to reaktywacja likwidacyjna. Chodzi o to, aby osoby niepełnosprawne pożyczyły sprzęt z wypożyczalni, którą PFRON likwiduje, a sprzęt zalega w magazynie (i generuje koszty przechowania). W międzyczasie Sejm uchwali przepisy pozwalające na przejęcie na własność 4000 jednostek sprzętu przez te osoby niepełnosprawne, które go pożyczą po 10 czerwca (+ wcześniej wypożyczony sprzęt szacowany na około 1700 - 1770 jednostek).
Rewolucja w szkolnych stołówkach. Nowe zasady żywienia już od września
10 lip 2026

Od 1 września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe standardy żywienia. Przewidują obowiązek serwowania co najmniej jednej w pełni roślinnej potrawy w tygodniu przygotowanej na bazie nasion roślin strączkowych. W takim daniu nie mogą znajdować się produkty odzwierzęce - informuje piątkowa „Gazeta Wyborcza”.

REKLAMA

Nie tylko szpitale. Każdy z nas produkuje odpady medyczne. Problem zaczyna się, gdy nie wiemy, co z nimi zrobić [Gość INFOR.PL]
10 lip 2026

Większość z nas nawet się nad tym nie zastanawia. Wacik po pobraniu krwi, zużyta igła po domowym zastrzyku, strzykawka po podaniu leku czy przeterminowane tabletki najczęściej trafiają do kosza na śmieci lub zalegają w domowej apteczce. Tymczasem są to odpady medyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. O tym, dlaczego ich właściwa utylizacja jest tak ważna oraz jak nowoczesne technologie pozwalają odzyskiwać z nich energię, opowiada Krzysztof Rdest, prezes zarządu EMKA.
ZUS wypłaci jednorazowo 4000 zł bez względu na dochód. Jeden twardy warunek decyduje o pieniądzach
10 lip 2026

Świadczenie "Za życiem" to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 4000 zł przyznawane rodzinom bez względu na ich dochód. Pieniądze te przysługują z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA